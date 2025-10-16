Мои заказы

Мыс Рока и лучшие пляжи Синтры - из Лиссабона

Путешествие вдоль Атлантики, где встречаются земля и море. Пляжи, деревушки и легенды ждут вас на этом увлекательном маршруте
Добро пожаловать на групповую экскурсию, где земля встречается с морем.

Путешествие вдоль Атлантики подарит возможность насладиться пляжами Синтры и уникальными деревушками. Узнайте об истории региона, маяках и виноделии на песке.

Посетите Кабо да Рока, самую западную точку Европы, и ощутите атмосферу португальского лета на пляжах Praia das Maçãs и Praia do Magoito. Прогулка через Синтру откроет вам тайны старинных вилл и дворцов
6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Атлантические пейзажи
  • 🏖️ Уникальные пляжи
  • 🏛️ Исторические места
  • 🏞️ Природные красоты
  • 🍇 Виноделие на песке
  • 🏠 Деревушки на скалах
Мыс Рока и лучшие пляжи Синтры - из Лиссабона© Дмитрий
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя
Время начала: 07:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Кабо да Рока
  • Praia das Maçãs
  • Azenhas do Mar
  • Praia do Magoito
  • Синтра

Описание экскурсии

  • Кабо да Рока — самая западная точка Европы, где возвышается обелиск с цитатой Камоэнса. При желании мы зайдём в сувенирную лавку, чтобы оформить сертификат о посещении «края света»
  • Praia das Maçãs — уютный семейный пляж с широкой полосой песка, кафе и закусочными. Вы узнаете, почему этот пляж называют яблочным, и насладитесь атмосферой летнего отдыха в португальском стиле
  • Azenhas do Mar — сказочная деревушка, буквально вросшая в отвесную скалу над океаном. Мы сделаем паузу здесь, чтобы полюбоваться белыми домиками, волнами внизу и океанским пейзажем
  • Praia do Magoito — дикий и драматичный пляж с вулканическим песком и редкими геологическими формациями. Фото в этих местах напоминают инопланетные
  • Проезд через Синтру — вы издалека видите старинные виллы, дворцы и живописные холмы. С этим городом связано множество мистических историй и легенд. Возможно, вам захочется приехать сюда в другой день, чтобы познакомиться с ним ближе

Вы узнаете:

  • Почему Кабо да Рока называют «краем света» и кто первым описал его в стихах
  • Чем уникальны геология и песок пляжа Магойту
  • Как Azenhas do Mar стала символом прибрежной архитектуры и сельской культуры
  • Какие легенды ходят о маяках Атлантики и как маяки спасали моряков
  • Как менялся ландшафт побережья с эпохи Великих географических открытий
  • Почему виноградники региона Колареш растут прямо на песке и какое вино здесь производят
  • Что связывает Синтру с тайными обществами, поэтами и португальской аристократией

Организационные детали

  • Возрастное ограничение: 12+
  • Экскурсия возможна в индивидуальном формате от 2 человек — подробности уточняйте в переписке
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes EQA 250+ с возможностью зарядки телефонов и Wi-Fi
  • Обед не входит в стоимость, но мы подскажем, где можно вкусно поесть с видом
  • В подарок вы получите наш «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie Гид по лучшим местным Ташкам и ресторанам с Фаду»

в понедельник и вторник в 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 07:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€200
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города - знаменитая остановка трамвая 28 на площади Мартим Мониж
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
читать дальше

Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно. Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце. Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова. До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Т
Татьяна
16 окт 2025
Экскурсия с Дмитрием была просто чудесной! Очень красивый маршрут — мыс Рока, пляжи, океан, всё невероятно атмосферно. Дмитрий рассказывал интересно и с лёгкостью, без скучных дат и сухих фактов. Получился день, полный красоты, вдохновения и хорошего настроения. Спасибо большое! 🌊
Лолита
Лолита
21 авг 2025
Невероятная экскурсия на Мыс Рока с Дмитрием!

Мы в полном восторге! Посетили самые красивые места — захватывающие виды на Атлантику, живописные утёсы и атмосферные уголки побережья. Узнали очень много о стране
читать дальше

и истории Португалии: от древних событий до значимых культурных и исторических деталей, которые сделали поездку глубже и интереснее.

Дмитрий на протяжении всей экскурсии преподносил нам сюрпризы — маленькие открытия, неожиданные локации и интересные истории, которые поддерживали интерес на каждом этапе. Особенно важно, что он рассказывает не только о фактах истории, но и о реальной жизни в Португалии: местных традициях, повседневных деталях, полезных советах и секретах, которые пригодятся туристам.

Рекомендуем всем, особенно тем, кто приезжает в Португалию впервые. Экскурсия информативная, живо поданная и организована с душой.

