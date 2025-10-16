Добро пожаловать на групповую экскурсию, где земля встречается с морем.
Путешествие вдоль Атлантики подарит возможность насладиться пляжами Синтры и уникальными деревушками. Узнайте об истории региона, маяках и виноделии на песке.
Посетите Кабо да Рока, самую западную точку Европы, и ощутите атмосферу португальского лета на пляжах Praia das Maçãs и Praia do Magoito. Прогулка через Синтру откроет вам тайны старинных вилл и дворцов
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Атлантические пейзажи
- 🏖️ Уникальные пляжи
- 🏛️ Исторические места
- 🏞️ Природные красоты
- 🍇 Виноделие на песке
- 🏠 Деревушки на скалах
Что можно увидеть
- Кабо да Рока
- Praia das Maçãs
- Azenhas do Mar
- Praia do Magoito
- Синтра
Описание экскурсии
- Кабо да Рока — самая западная точка Европы, где возвышается обелиск с цитатой Камоэнса. При желании мы зайдём в сувенирную лавку, чтобы оформить сертификат о посещении «края света»
- Praia das Maçãs — уютный семейный пляж с широкой полосой песка, кафе и закусочными. Вы узнаете, почему этот пляж называют яблочным, и насладитесь атмосферой летнего отдыха в португальском стиле
- Azenhas do Mar — сказочная деревушка, буквально вросшая в отвесную скалу над океаном. Мы сделаем паузу здесь, чтобы полюбоваться белыми домиками, волнами внизу и океанским пейзажем
- Praia do Magoito — дикий и драматичный пляж с вулканическим песком и редкими геологическими формациями. Фото в этих местах напоминают инопланетные
- Проезд через Синтру — вы издалека видите старинные виллы, дворцы и живописные холмы. С этим городом связано множество мистических историй и легенд. Возможно, вам захочется приехать сюда в другой день, чтобы познакомиться с ним ближе
Вы узнаете:
- Почему Кабо да Рока называют «краем света» и кто первым описал его в стихах
- Чем уникальны геология и песок пляжа Магойту
- Как Azenhas do Mar стала символом прибрежной архитектуры и сельской культуры
- Какие легенды ходят о маяках Атлантики и как маяки спасали моряков
- Как менялся ландшафт побережья с эпохи Великих географических открытий
- Почему виноградники региона Колареш растут прямо на песке и какое вино здесь производят
- Что связывает Синтру с тайными обществами, поэтами и португальской аристократией
Организационные детали
- Возрастное ограничение: 12+
- Экскурсия возможна в индивидуальном формате от 2 человек — подробности уточняйте в переписке
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes EQA 250+ с возможностью зарядки телефонов и Wi-Fi
- Обед не входит в стоимость, но мы подскажем, где можно вкусно поесть с видом
- В подарок вы получите наш «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie Гид по лучшим местным Ташкам и ресторанам с Фаду»
в понедельник и вторник в 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 07:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€200
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города - знаменитая остановка трамвая 28 на площади Мартим Мониж
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 12:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. ТогдаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
16 окт 2025
Экскурсия с Дмитрием была просто чудесной! Очень красивый маршрут — мыс Рока, пляжи, океан, всё невероятно атмосферно. Дмитрий рассказывал интересно и с лёгкостью, без скучных дат и сухих фактов. Получился день, полный красоты, вдохновения и хорошего настроения. Спасибо большое! 🌊
Лолита
21 авг 2025
Невероятная экскурсия на Мыс Рока с Дмитрием!
Мы в полном восторге! Посетили самые красивые места — захватывающие виды на Атлантику, живописные утёсы и атмосферные уголки побережья. Узнали очень много о стране
Входит в следующие категории Лиссабона
