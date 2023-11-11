1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: с друзьями под парусом
Душевная прогулка по реке Тежу под разговоры и вино
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
«Это идеальное времяпрепровождение для группы друзей — вы будете отдыхать, фотографироваться, пить вино, учиться управлять яхтой, помогать ставить парус или просто загорать на палубе»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Покорить Лиссабон под парусом
Насладиться панорамами города с бокалом вина и перенестись в эпоху мореплавателей
Начало: Пристань Белен
«А тем, кто захочет еще больше проникнуться духом мореплавания, мы покажем, как настраивать на лодке паруса и выполнять маневры»
Завтра в 15:30
11 июня в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
Круиз
4 часа
Незабываемый круиз по Лиссабону: от Алфамы до Белена и обратно
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от узких улочек Алфамы до величественного Белена. Ваш личный путеводитель по истории и культуре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Круиз
4 часа
Лиссабон Люкс с круизом по реке Тежу
Начало: Уточняется после бронирования
«Речной круиз по реке Тежу, неспешно вливающей свои воды в океан в единственной европейской столице на побережье Атлантики, дает новые впечатления и позволяет с комфортом отдохнуть»
Расписание: Вторник,Четверг, Пятница, Суббота,Воскресенье 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
€60 за человека
Индивидуальная
4 часа
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы
Начало: В Porto de Lisboa
«В дружеском формате я дам вам краткий экскурс в теорию, затем на практике раскрою основные секреты управления парусной яхтой»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия11 ноября 2023Приятная прогулка под парусом. Вино, фрукты, виды и компания 😁
- ЛЛана13 октября 2023Лиссабон - необыкновенной красоты город. Исследовать его изнутри - одно удовольствие. Но есть удовольствие еще круче: увидеть город с воды,
- ИИван13 августа 2023Если хотите почувствовать настоящим мореплавателем и прикоснуться к красивой жизни, то вам на эту экскурсию!;) Рекомендую!
- ВВарвара24 июля 2023Отличная прогулка, виды восхитительные!
- ООльга26 сентября 2022Это было просто прекрасно! Спасибо большое за незабываемые ярчайшие впечатления!
- ММария18 сентября 2019Спасибо за прекрасное время команде парусника и Анне! Красивые виды Лиссабона с реки покорили нас!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Водные развлечения»
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