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Мини-группа
до 8 чел.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре
Начало: На площади Rossio
«Мы отправимся в колоритную рыбацкую деревеньку Азеньяш-ду-Мар (Azenhas Do Mar)»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На полуостров Сетубал - из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу Сетубала, где вино и гастрономия сочетаются с историей и природой. Вкусные открытия и незабываемые виды ждут вас
«В меню — более 20 сортов рыбы утреннего улова, приготовленной на гриле, а также напитки и десерт»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Откройте для себя Кашкайш - город рыбаков и королей, где вас ждут древние руины, королевские резиденции и лучшие рыбные рестораны
Начало: Рядом с ж/д станцией Кашкайш
«Я расскажу, как рыбацкая деревушка превратилась в королевскую дачу и куда делась португальская аристократия»
Расписание: в субботу в 10:00
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
€80 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2026
Сейчас в Лиссабоне в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 320. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Лиссабоне 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026