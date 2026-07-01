Найдено 3 экскурсии в категории « Рыбалка » в Лиссабоне на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 5 часов 26 отзывов Мини-группа до 8 чел. К мысу Рока и рыбацкой деревеньке Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре Начало: На площади Rossio «Мы отправимся в колоритную рыбацкую деревеньку Азеньяш-ду-Мар (Azenhas Do Mar)» Расписание: ежедневно в 10:00 €130 за человека На машине 6 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. На полуостров Сетубал - из Лиссабона Погрузитесь в атмосферу Сетубала, где вино и гастрономия сочетаются с историей и природой. Вкусные открытия и незабываемые виды ждут вас «В меню — более 20 сортов рыбы утреннего улова, приготовленной на гриле, а также напитки и десерт» €320 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 2 отзыва Мини-группа до 8 чел. Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей Откройте для себя Кашкайш - город рыбаков и королей, где вас ждут древние руины, королевские резиденции и лучшие рыбные рестораны Начало: Рядом с ж/д станцией Кашкайш «Я расскажу, как рыбацкая деревушка превратилась в королевскую дачу и куда делась португальская аристократия» Расписание: в субботу в 10:00 €80 за человека Другие экскурсии Лиссабона

Хотите поехать половить рыбу в Лиссабоне 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026