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дружелюбная и открытая, сразу создаёт ощущение, что ты не просто турист, а гость, которому рады. Она рассказывала истории о местных местах с такой лёгкостью и увлечением, что время пролетело незаметно. Все детали были продуманы: от маршрута до советов по фото, а атмосфера была абсолютно комфортной и непринуждённой. Я чувствовала, что могу задавать любые вопросы и получать интересные ответы, а виды, которые мы видели, были просто потрясающие. Это не просто экскурсия - это настоящий живой опыт, который остаётся в памяти надолго. Очень рекомендую всем, кто хочет не только увидеть красивые места, но и почувствовать дух этого края!