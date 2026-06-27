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Мини-группа
до 8 чел.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На полуостров Сетубал - из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу Сетубала, где вино и гастрономия сочетаются с историей и природой. Вкусные открытия и незабываемые виды ждут вас
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Откройте для себя Кашкайш - город рыбаков и королей, где вас ждут древние руины, королевские резиденции и лучшие рыбные рестораны
Начало: Рядом с ж/д станцией Кашкайш
Расписание: в субботу в 10:00
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
€80 за человека
Билеты
Входной билет в Океанариум Лиссабона: крупнейший аквариум Европы
Начало: Парк наций, 1990-221 Лиссабон
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00 (последний вход в 19:00)
€25 за билет
Групповая
до 18 чел.
Наблюдение за дельфинами в Лиссабоне с морским биологом (на английском)
Начало: MRXC+RCQ Лиссабон, Португалия
€65 за человека
Групповая
Два маршрута: Белен и современный Лиссабон на обзорном автобусе
Начало: PV85+96X Лиссабон, Португалия
€28 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк Наций: территория счастливых португальцев
Начало: Эстасау ду Ориенте Авенида Дом Жоау 2, Ложа Ж212
Расписание: Ежедневно с 10:30
€75 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и, конечно, Мыс Рока ❤️ Спасибо большое Елене, которая показала нам эти места на комфортном автомобиле, рассказала много всего интересного, сделала нам много классных фотографий!
+9
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Прекрасную экскурсию провела для меня Елена. Было много красивых видов, душевных разговоров, интересных фактов и бескрайнего океана 🤩 Кто-то отмечает
+1
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T
Отличная экскурсия! Несмотря на то что я бронировала мини-группу, экскурсия прошла в индивидуальном формате, что стало приятным бонусом. Восхитительные виды побережья, уютные остановки и незабываемый мыс Рока. Елена — прекрасный, эрудированный гид и настоящий профессионал. Спасибо за замечательный день!
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Экскурсия, как и Елена была просто невероятная! Время вместе пролетело незаметно, Елена прекрасный человек, очень доброжелательный, открытый, душевный, знает (и
+3
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А
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений моего путешествия! Елена невероятно
+12
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А
Это было просто великолепно! Ванесса оказалась замечательным гидом и очень понятно всё объясняла. Мы увидели много дельфинов, а сама прогулка на лодке была захватывающей. Однозначно рекомендую эту экскурсию!
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Д
Прекрасная экскурсия к самой западной точке европейского континента. Елена - прекрасный рассказчик, больше 20 лет живущая в Португалии и знающая
+1
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Это была чудесная поездка полная расслабленности и атмосферы Португалии. Много океана, воздуха, красивых видов, вкусной еды. Елена - чудесный гид,
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О
Поездка к мысу Рока и в рыбацкую деревеньку стала для меня настоящим открытием. Понимаешь, насколько впечатление о стране зависит от
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С
Это был идеальный день в Лиссабоне — наш последний перед вылетом. Мы провели в океанариуме около 3,5 часов, в основном наслаждаясь видом на великолепный главный резервуар
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Всего 50 отзывов в Лиссабоне в категории "Животные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Животные»
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Сейчас в Лиссабоне в категории "Животные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 320. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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