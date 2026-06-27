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Экскурсии с животными в Лиссабоне

Найдено 7 экскурсий в категории «Животные» в Лиссабоне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
На машине
5 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за человека
На полуостров Сетубал - из Лиссабона
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
На полуостров Сетубал - из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу Сетубала, где вино и гастрономия сочетаются с историей и природой. Вкусные открытия и незабываемые виды ждут вас
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Откройте для себя Кашкайш - город рыбаков и королей, где вас ждут древние руины, королевские резиденции и лучшие рыбные рестораны
Начало: Рядом с ж/д станцией Кашкайш
Расписание: в субботу в 10:00
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
€80 за человека
Входной билет в Океанариум Лиссабона: крупнейший аквариум Европы
Пешая
1 день
13 отзывов
Билеты
Входной билет в Океанариум Лиссабона: крупнейший аквариум Европы
Начало: Парк наций, 1990-221 Лиссабон
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00 (последний вход в 19:00)
€25 за билет
Наблюдение за дельфинами в Лиссабоне с морским биологом (на английском)
3 часа
4 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Наблюдение за дельфинами в Лиссабоне с морским биологом (на английском)
Начало: MRXC+RCQ Лиссабон, Португалия
€65 за человека
Два маршрута: Белен и современный Лиссабон на обзорном автобусе
На автобусе
1 час 40 минут 1 секунда
3 отзыва
Групповая
Два маршрута: Белен и современный Лиссабон на обзорном автобусе
Начало: PV85+96X Лиссабон, Португалия
€28 за человека
Парк Наций: территория счастливых португальцев
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк Наций: территория счастливых португальцев
Начало: Эстасау ду Ориенте Авенида Дом Жоау 2, Ложа Ж212
Расписание: Ежедневно с 10:30
€75 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Anel
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и, конечно, Мыс Рока ❤️ Спасибо большое Елене, которая показала нам эти места на комфортном автомобиле, рассказала много всего интересного, сделала нам много классных фотографий!
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и,
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и,
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и,
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и,+9
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и,
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и,
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и,
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и,
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и,
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и,
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и,
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и,
Очень понравилось наше небольшое путешествие в рыбацкую деревушку, наивкуснейший обед с потрясающим видом на океан и,
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Алена
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
Прекрасную экскурсию провела для меня Елена. Было много красивых видов, душевных разговоров, интересных фактов и бескрайнего океана 🤩 Кто-то отмечает
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чистую машину, аккуратное вождение — это всё тоже есть. Но самое важное в 5-6-часовой экскурсии, чтобы с человеком было комфортно. Елена делает всё, чтобы туристу было интересно, спокойно и комфортно. Эта забота обезоруживает ❤️🔥 а ещё в перерывах между наслаждением природными красотами, мы останавливались попить кофе с португальской выпечкой и на бокальчик Vina Verde. Поэтому выбрать экскурсию с Еленой — это беспроигрышный вариант!

Елена, сердечное вам спасибо! и успеха в вашем деле 🧡

Прекрасную экскурсию провела для меня Елена. Было много красивых видов, душевных разговоров, интересных фактов и бескрайнего
Прекрасную экскурсию провела для меня Елена. Было много красивых видов, душевных разговоров, интересных фактов и бескрайнего
Прекрасную экскурсию провела для меня Елена. Было много красивых видов, душевных разговоров, интересных фактов и бескрайнего
Прекрасную экскурсию провела для меня Елена. Было много красивых видов, душевных разговоров, интересных фактов и бескрайнего+1
Прекрасную экскурсию провела для меня Елена. Было много красивых видов, душевных разговоров, интересных фактов и бескрайнего
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T
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
Отличная экскурсия! Несмотря на то что я бронировала мини-группу, экскурсия прошла в индивидуальном формате, что стало приятным бонусом. Восхитительные виды побережья, уютные остановки и незабываемый мыс Рока. Елена — прекрасный, эрудированный гид и настоящий профессионал. Спасибо за замечательный день!
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Екатерина
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
Экскурсия, как и Елена была просто невероятная! Время вместе пролетело незаметно, Елена прекрасный человек, очень доброжелательный, открытый, душевный, знает (и
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главное, увлеченно и не скучно этим делится) много всего интересного. Она, как мама, взяла меня под свое крыло, и заботилась обо мне и моем комфорте всю поездку.

Несмотря на переменчивую погоду, от красоты видов у меня захватывало дух, кажется я никогда не видела ничего такого же красивого. Помимо воспоминаний и моих фотографий у меня осталось много фоток и видео, которые мне сделала Елена, я, как девочка, была просто в восторге!) это 11/10, и рекомендация всем-всем-всем! 🩷

Экскурсия, как и Елена была просто невероятная! Время вместе пролетело незаметно, Елена прекрасный человек, очень доброжелательный,
Экскурсия, как и Елена была просто невероятная! Время вместе пролетело незаметно, Елена прекрасный человек, очень доброжелательный,
Экскурсия, как и Елена была просто невероятная! Время вместе пролетело незаметно, Елена прекрасный человек, очень доброжелательный,
Экскурсия, как и Елена была просто невероятная! Время вместе пролетело незаметно, Елена прекрасный человек, очень доброжелательный,+3
Экскурсия, как и Елена была просто невероятная! Время вместе пролетело незаметно, Елена прекрасный человек, очень доброжелательный,
Экскурсия, как и Елена была просто невероятная! Время вместе пролетело незаметно, Елена прекрасный человек, очень доброжелательный,
Экскурсия, как и Елена была просто невероятная! Время вместе пролетело незаметно, Елена прекрасный человек, очень доброжелательный,
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А
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений моего путешествия! Елена невероятно
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дружелюбная и открытая, сразу создаёт ощущение, что ты не просто турист, а гость, которому рады. Она рассказывала истории о местных местах с такой лёгкостью и увлечением, что время пролетело незаметно. Все детали были продуманы: от маршрута до советов по фото, а атмосфера была абсолютно комфортной и непринуждённой. Я чувствовала, что могу задавать любые вопросы и получать интересные ответы, а виды, которые мы видели, были просто потрясающие. Это не просто экскурсия - это настоящий живой опыт, который остаётся в памяти надолго. Очень рекомендую всем, кто хочет не только увидеть красивые места, но и почувствовать дух этого края!

Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений+12
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
Экскурсия к Мысу Кабо да Рока и в рыбацкую деревеньку стала одним из самых ярких впечатлений
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А
Наблюдение за дельфинами в Лиссабоне с морским биологом (на английском)
Это было просто великолепно! Ванесса оказалась замечательным гидом и очень понятно всё объясняла. Мы увидели много дельфинов, а сама прогулка на лодке была захватывающей. Однозначно рекомендую эту экскурсию!
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Д
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
Прекрасная экскурсия к самой западной точке европейского континента. Елена - прекрасный рассказчик, больше 20 лет живущая в Португалии и знающая
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все тонкости местной жизни. За время экскурсии удалось не только увидеть лучшие виды мыса Рока и городка Кашкайш, но и узнать много фактов из истории Португалии. Хочу отметить, любовь Елены к Португалии и своей работе, очень рекомендую всем ищущим интересного в Лиссабоне и его окресностях!

Прекрасная экскурсия к самой западной точке европейского континента. Елена - прекрасный рассказчик, больше 20 лет живущая
Прекрасная экскурсия к самой западной точке европейского континента. Елена - прекрасный рассказчик, больше 20 лет живущая
Прекрасная экскурсия к самой западной точке европейского континента. Елена - прекрасный рассказчик, больше 20 лет живущая
Прекрасная экскурсия к самой западной точке европейского континента. Елена - прекрасный рассказчик, больше 20 лет живущая+1
Прекрасная экскурсия к самой западной точке европейского континента. Елена - прекрасный рассказчик, больше 20 лет живущая
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Ксения
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
Это была чудесная поездка полная расслабленности и атмосферы Португалии. Много океана, воздуха, красивых видов, вкусной еды. Елена - чудесный гид,
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который не только подстроит экскурсию, но даже создаст команду из тех, кто знает друг друга 10 минут. Спасибо огромное за волшебный день!

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О
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
Поездка к мысу Рока и в рыбацкую деревеньку стала для меня настоящим открытием. Понимаешь, насколько впечатление о стране зависит от
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гида: от того, насколько он любит своё дело, насколько глубоко знает страну и просто насколько он хороший человек.

Благодаря Елене я узнала столько удивительных, “вкусных” деталей, что буквально проживала каждый момент с радостью. Я была так счастлива, что даже «поцелуй океана», когда волна меня промочила, и я осталась с мокрыми ногами и кроссовками, нисколько не испортил настроение. Наоборот, это стало частью теплого, живого воспоминания, которое я буду хранить очень долго.

Красивая природа, океан, деревушка как с открытки, и мой прекрасный гид Елена - остались в сердце навсегда.

Лена, спасибо за ощущение абсолютного счастья!

Поездка к мысу Рока и в рыбацкую деревеньку стала для меня настоящим открытием. Понимаешь, насколько впечатление
Поездка к мысу Рока и в рыбацкую деревеньку стала для меня настоящим открытием. Понимаешь, насколько впечатление
Поездка к мысу Рока и в рыбацкую деревеньку стала для меня настоящим открытием. Понимаешь, насколько впечатление
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С
Входной билет в Океанариум Лиссабона: крупнейший аквариум Европы
Это был идеальный день в Лиссабоне — наш последний перед вылетом. Мы провели в океанариуме около 3,5 часов, в основном наслаждаясь видом на великолепный главный резервуар
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Всего 50 отзывов в Лиссабоне в категории "Животные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. К мысу Рока и рыбацкой деревеньке;
  2. На полуостров Сетубал - из Лиссабона;
  3. Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей;
  4. Входной билет в Океанариум Лиссабона: крупнейший аквариум Европы;
  5. Наблюдение за дельфинами в Лиссабоне с морским биологом (на английском).
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Башня Белен;
  2. Синтра;
  3. Мыс Рока;
  4. Площадь Коммерции;
  5. Алфама;
  6. Дворец Келуш;
  7. Район Алфама;
  8. Площадь Россиу;
  9. Замок Святого Георгия;
  10. Статуя Христа.
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2026
Сейчас в Лиссабоне в категории "Животные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 320. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год по теме «Животные», 50 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь