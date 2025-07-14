На этой экскурсии посетители увидят Синтру глазами короля-художника, прогуляются по террасам дворца Пена и насладятся видами Атлантического океана с мыса Рока. В Кашкайше можно будет ощутить атмосферу международных интриг и

шпионских историй. Тур проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером, а гид из команды обеспечит увлекательное путешествие. Путешественники смогут выбрать между усадьбой Монсеррат и Кинта да Регалейра, чтобы открыть для себя тайны и легенды этих мест

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

09:00 — выезд из Лиссабона.

09:40 — дворец Пена. Построен в 19 веке на месте монастыря — на вершине горы, в окружении заповедного леса. Фасады в мавританском, готическом и мануэлино стилях, балконы с панорамами океана, парк с редкими растениями.

11:30 — исторический центр Синтры. Спускаемся в Старый город, к Национальному дворцу, через узкие улицы, лавки, разноцветные дома и кондитерские. Устроим кофе-брейк.

13:00 — усадьба Монсеррат или Кинта да Регалейра (на выбор). Монсеррат — дворец в индийско-арабском стиле, окружённый ботаническим парком. Регалейра — дом тайн и символов с подземными ходами, спиральным колодцем, легендами и загадками.

15:00 — свободное время на обед (по желанию).

16:40 — мыс Рока. Край Европы, скалистый обрыв и маяк.

17:00 — дорога вдоль побережья через пляж Гиншу, бывшую королевскую резиденцию Кашкайш и город шпионов Эшторил. Сделаем пару коротких остановок для фото.

18:00 — возвращение в Лиссабон.

Вы узнаете:

Как природа сформировала уникальный ландшафт с экзотическими парками

Зачем король превратил монастырь в сказочный дворец

Почему Регалейра до сих пор хранит свои мистические загадки

Как мыс Рока оказался философским краем земли

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне Mercedes V-class с кондиционером. Есть детские кресла и бустеры — сообщите нам заранее возраст ребёнка

В описании указан примерный тайминг. Время может корректироваться в зависимости от обстоятельств и пожеланий путешественников

Нагрузка во время прогулок умеренная, но встречаются подъёмы и спуски, булыжники, тропинки и ступени. Выбирайте удобную обувь

Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

Дополнительные расходы

— парк дворца Пена: €10 за чел.

— Кинта Регалейра/Монсеррат: €15 за чел.

— Обед (по желанию)

Мы подскажем, как и где купить билеты онлайн, чтобы избежать очередей. В высокий сезон особенно важно бронировать билеты заранее!