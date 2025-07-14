Синтра, мыс Рока и Кашкайш - путь к концу земли из Лиссабона
Индивидуальная экскурсия из Лиссабона: дворец Пена, историческая Синтра, край Европы и шпионские истории Кашкайша ждут вас
На этой экскурсии посетители увидят Синтру глазами короля-художника, прогуляются по террасам дворца Пена и насладятся видами Атлантического океана с мыса Рока. В Кашкайше можно будет ощутить атмосферу международных интриг и
шпионских историй.
Тур проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером, а гид из команды обеспечит увлекательное путешествие.
Путешественники смогут выбрать между усадьбой Монсеррат и Кинта да Регалейра, чтобы открыть для себя тайны и легенды этих мест
09:40 — дворец Пена. Построен в 19 веке на месте монастыря — на вершине горы, в окружении заповедного леса. Фасады в мавританском, готическом и мануэлино стилях, балконы с панорамами океана, парк с редкими растениями.
11:30 — исторический центр Синтры. Спускаемся в Старый город, к Национальному дворцу, через узкие улицы, лавки, разноцветные дома и кондитерские. Устроим кофе-брейк.
13:00 — усадьба Монсеррат или Кинта да Регалейра (на выбор). Монсеррат — дворец в индийско-арабском стиле, окружённый ботаническим парком. Регалейра — дом тайн и символов с подземными ходами, спиральным колодцем, легендами и загадками.
15:00 — свободное время на обед (по желанию).
16:40 — мыс Рока. Край Европы, скалистый обрыв и маяк.
17:00 — дорога вдоль побережья через пляж Гиншу, бывшую королевскую резиденцию Кашкайш и город шпионов Эшторил. Сделаем пару коротких остановок для фото.
18:00 — возвращение в Лиссабон.
Вы узнаете:
Как природа сформировала уникальный ландшафт с экзотическими парками
Зачем король превратил монастырь в сказочный дворец
Почему Регалейра до сих пор хранит свои мистические загадки
Как мыс Рока оказался философским краем земли
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне Mercedes V-class с кондиционером. Есть детские кресла и бустеры — сообщите нам заранее возраст ребёнка
В описании указан примерный тайминг. Время может корректироваться в зависимости от обстоятельств и пожеланий путешественников
Нагрузка во время прогулок умеренная, но встречаются подъёмы и спуски, булыжники, тропинки и ступени. Выбирайте удобную обувь
Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
Дополнительные расходы
— парк дворца Пена: €10 за чел. — Кинта Регалейра/Монсеррат: €15 за чел. — Обед (по желанию) Мы подскажем, как и где купить билеты онлайн, чтобы избежать очередей. В высокий сезон особенно важно бронировать билеты заранее!
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 31 туриста
Оlá! Добро пожаловать в Португалию, родину портвейна, великих путешественников и Криштиану Роналду! Меня зовут Алексей и мы с командой с удовольствием покажем вам достоинства этой удивительной страны, в которую хочется
возвращаться снова и снова!
Наша цель - не только раскрыть для вас красоту Португалии, но и сделать это максимально комфортным образом. Ваши искренние эмоции и восторг - лучшие комплименты для наших стараний!
Антон
14 июл 2025
Грамотно выстроенный маршрут, комфортная машина, большое количество интересной информации, отличный ресторан и конечно невероятная Португалия. Спасибо!
Е
Екатерина
20 июн 2025
Алексей пунктуальный, доброжелательный гид. Отлично показал маршрут, поддерживает беседу, отвечает на каверзные вопросы:)))) В программе запланирован обед, лучший на побережье с видом на Атлантику. Смело могу рекомендовать!