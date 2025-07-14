Мои заказы

Синтра, мыс Рока и Кашкайш - путь к концу земли из Лиссабона

Индивидуальная экскурсия из Лиссабона: дворец Пена, историческая Синтра, край Европы и шпионские истории Кашкайша ждут вас
На этой экскурсии посетители увидят Синтру глазами короля-художника, прогуляются по террасам дворца Пена и насладятся видами Атлантического океана с мыса Рока. В Кашкайше можно будет ощутить атмосферу международных интриг и
шпионских историй.

Тур проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером, а гид из команды обеспечит увлекательное путешествие.

Путешественники смогут выбрать между усадьбой Монсеррат и Кинта да Регалейра, чтобы открыть для себя тайны и легенды этих мест

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура дворца Пена
  • 🌊 Захватывающие виды с мыса Рока
  • 🕵️‍♂️ Истории шпионов в Кашкайше
  • 🌿 Экзотические парки и редкие растения
  • 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Дворец Пена
  • Исторический центр Синтры
  • Усадьба Монсеррат
  • Кинта да Регалейра
  • Мыс Рока
  • Кашкайш
  • Эшторил

Описание экскурсии

09:00 — выезд из Лиссабона.

09:40 — дворец Пена. Построен в 19 веке на месте монастыря — на вершине горы, в окружении заповедного леса. Фасады в мавританском, готическом и мануэлино стилях, балконы с панорамами океана, парк с редкими растениями.

11:30 — исторический центр Синтры. Спускаемся в Старый город, к Национальному дворцу, через узкие улицы, лавки, разноцветные дома и кондитерские. Устроим кофе-брейк.

13:00 — усадьба Монсеррат или Кинта да Регалейра (на выбор). Монсеррат — дворец в индийско-арабском стиле, окружённый ботаническим парком. Регалейра — дом тайн и символов с подземными ходами, спиральным колодцем, легендами и загадками.

15:00 — свободное время на обед (по желанию).

16:40 — мыс Рока. Край Европы, скалистый обрыв и маяк.

17:00 — дорога вдоль побережья через пляж Гиншу, бывшую королевскую резиденцию Кашкайш и город шпионов Эшторил. Сделаем пару коротких остановок для фото.

18:00 — возвращение в Лиссабон.

Вы узнаете:

  • Как природа сформировала уникальный ландшафт с экзотическими парками
  • Зачем король превратил монастырь в сказочный дворец
  • Почему Регалейра до сих пор хранит свои мистические загадки
  • Как мыс Рока оказался философским краем земли

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне Mercedes V-class с кондиционером. Есть детские кресла и бустеры — сообщите нам заранее возраст ребёнка
  • В описании указан примерный тайминг. Время может корректироваться в зависимости от обстоятельств и пожеланий путешественников
  • Нагрузка во время прогулок умеренная, но встречаются подъёмы и спуски, булыжники, тропинки и ступени. Выбирайте удобную обувь
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

Дополнительные расходы

— парк дворца Пена: €10 за чел.
— Кинта Регалейра/Монсеррат: €15 за чел.
— Обед (по желанию)
Мы подскажем, как и где купить билеты онлайн, чтобы избежать очередей. В высокий сезон особенно важно бронировать билеты заранее!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 31 туриста
Оlá! Добро пожаловать в Португалию, родину портвейна, великих путешественников и Криштиану Роналду! Меня зовут Алексей и мы с командой с удовольствием покажем вам достоинства этой удивительной страны, в которую хочется
возвращаться снова и снова! Наша цель - не только раскрыть для вас красоту Португалии, но и сделать это максимально комфортным образом. Ваши искренние эмоции и восторг - лучшие комплименты для наших стараний!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Антон
Антон
14 июл 2025
Грамотно выстроенный маршрут, комфортная машина, большое количество интересной информации, отличный ресторан и конечно невероятная Португалия. Спасибо!
Е
Екатерина
20 июн 2025
Алексей пунктуальный, доброжелательный гид. Отлично показал маршрут, поддерживает беседу, отвечает на каверзные вопросы:))))
В программе запланирован обед, лучший на побережье с видом на Атлантику.
Смело могу рекомендовать!
Входит в следующие категории Лиссабона

