Лиссабон одним днём: золотой треугольник
Индивидуальная экскурсия в Лиссабоне

Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, пройдитесь по ключевым районам и узнайте уникальные истории

Представляем эксклюзивную прогулку по Лиссабону, которая позволит вам за один день охватить самые значимые районы столицы Португалии.

Вас ждёт путешествие по Байше - району, возрождённому из пепла после землетрясения 18 века, где каждый камень дышит историей.

Вы узнаете, как с помощью роты солдат проверяли надёжность зданий и почему португальцы так чтят маркиза де Помбала.

Шиаду раскроет перед вами свои тайны: от секретных проходов до историй о барочном фонтане, уникальном для Лиссабона.

Алфама - самый старый район города - покажет вам, каким был Лиссабон до страшного землетрясения, и позволит сравнить его прошлое с настоящим.

Вдоль средневековых стен, среди мозаик азулежу, вы почувствуете дух времён и услышите мелодии уличных музыкантов.

Завершение экскурсии на набережной Тежу станет венцом вашего путешествия, где вас ожидает великолепный вид на город.

Эта прогулка - настоящее приключение для тех, кто хочет увидеть истинный Лиссабон и готов к активному дню, полному открытий
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
Ближайшие даты:
3
фев
5
фев
8
фев
9
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фев
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12
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Байша — единственный район Лиссабона, выстроенный по чёткому плану. Для европейских городов это редкость. Поговорим, как в 18 веке Лиссабон был отстроен заново, что проверяли у домов с помощью роты солдат и почему эти здания были новаторскими для Европы. Вспомним личность, которую португальцы ценят не меньше Васко да Гамы.
  • Шиаду — тусовочный район, известный огромным количеством баров и ресторанов. Сюда мы поднимемся на знаменитом португальском лифте Санта Жушта. Я покажу секретный проход на смотровую площадку лифта и расскажу, что в центре города делает полуразрушенное здание. А ещё мы отыщем единственный в Лиссабоне барочный фонтан и обсудим, как он появился в столице, где стиль барокко — огромная редкость.
  • Алфама — самый старый район Лиссабона с вязью старинных улочек и особой атмосферой. Только здесь можно увидеть композиции из плиток азулежу. Они покажут, каким был Лиссабон до землетрясения, и у вас будет возможность сравнить город из прошлого с его современным обликом. В Алфаме мы прогуляемся вдоль стен средневекового замка, зайдём на великолепную смотровую площадку и послушаем местных музыкантов.

Завершим экскурсию на набережной реки Тежу, откуда открывается роскошный вид на холмы Лиссабона.

Прогулка для активных

Лиссабон — город холмов и лестниц. Я постараюсь провести вас самыми щадящими маршрутами, но на несколько вершин нам забраться придётся. В награду вы получите великолепные панорамные виды на черепичные крыши столицы.
Также учитывайте, что экскурсия долгая: я не рекомендую брать на неё маленьких детей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Россиу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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