Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, пройдитесь по ключевым районам и узнайте уникальные истории
Представляем эксклюзивную прогулку по Лиссабону, которая позволит вам за один день охватить самые значимые районы столицы Португалии.
Вас ждёт путешествие по Байше - району, возрождённому из пепла после землетрясения 18 века, где каждый камень дышит историей.
Вы узнаете, как с помощью роты солдат проверяли надёжность зданий и почему португальцы так чтят маркиза де Помбала.
Шиаду раскроет перед вами свои тайны: от секретных проходов до историй о барочном фонтане, уникальном для Лиссабона.
Алфама - самый старый район города - покажет вам, каким был Лиссабон до страшного землетрясения, и позволит сравнить его прошлое с настоящим.
Вдоль средневековых стен, среди мозаик азулежу, вы почувствуете дух времён и услышите мелодии уличных музыкантов.
Завершение экскурсии на набережной Тежу станет венцом вашего путешествия, где вас ожидает великолепный вид на город.
Эта прогулка - настоящее приключение для тех, кто хочет увидеть истинный Лиссабон и готов к активному дню, полному открытий
Вас ждёт путешествие по Байше - району, возрождённому из пепла после землетрясения 18 века, где каждый камень дышит историей.
Вы узнаете, как с помощью роты солдат проверяли надёжность зданий и почему португальцы так чтят маркиза де Помбала.
Шиаду раскроет перед вами свои тайны: от секретных проходов до историй о барочном фонтане, уникальном для Лиссабона.
Алфама - самый старый район города - покажет вам, каким был Лиссабон до страшного землетрясения, и позволит сравнить его прошлое с настоящим.
Вдоль средневековых стен, среди мозаик азулежу, вы почувствуете дух времён и услышите мелодии уличных музыкантов.
Завершение экскурсии на набережной Тежу станет венцом вашего путешествия, где вас ожидает великолепный вид на город.
Эта прогулка - настоящее приключение для тех, кто хочет увидеть истинный Лиссабон и готов к активному дню, полному открытий
Ближайшие даты:
3
фев
фев
5
фев
фев
8
фев
фев
9
фев
фев
10
фев
фев
11
фев
фев
12
фев
фев
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Описание
Что вас ожидает
- Байша — единственный район Лиссабона, выстроенный по чёткому плану. Для европейских городов это редкость. Поговорим, как в 18 веке Лиссабон был отстроен заново, что проверяли у домов с помощью роты солдат и почему эти здания были новаторскими для Европы. Вспомним личность, которую португальцы ценят не меньше Васко да Гамы.
- Шиаду — тусовочный район, известный огромным количеством баров и ресторанов. Сюда мы поднимемся на знаменитом португальском лифте Санта Жушта. Я покажу секретный проход на смотровую площадку лифта и расскажу, что в центре города делает полуразрушенное здание. А ещё мы отыщем единственный в Лиссабоне барочный фонтан и обсудим, как он появился в столице, где стиль барокко — огромная редкость.
- Алфама — самый старый район Лиссабона с вязью старинных улочек и особой атмосферой. Только здесь можно увидеть композиции из плиток азулежу. Они покажут, каким был Лиссабон до землетрясения, и у вас будет возможность сравнить город из прошлого с его современным обликом. В Алфаме мы прогуляемся вдоль стен средневекового замка, зайдём на великолепную смотровую площадку и послушаем местных музыкантов.
Завершим экскурсию на набережной реки Тежу, откуда открывается роскошный вид на холмы Лиссабона.
Прогулка для активных
Лиссабон — город холмов и лестниц. Я постараюсь провести вас самыми щадящими маршрутами, но на несколько вершин нам забраться придётся. В награду вы получите великолепные панорамные виды на черепичные крыши столицы.
Также учитывайте, что экскурсия долгая: я не рекомендую брать на неё маленьких детей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Россиу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Меня зовут Елена, я искусствовед из Петербурга, переехавший куда-то на край света. И если по Петербургу я могла провести экскурсию с закрытыми глазами, то приехав в Лиссабон, я не знала о нём почти ничего и потратила немало времени в местных библиотеках, чтобы изучить искусство и культуру Португалии. Каждый день я узнаю что-то новое и необычное для себя и буду очень рада поделиться этим с вами. Обещаю не мучать нудными фактами и скучными датами. Я научу вас считывать город, подмечать детали и погружаться с головой в его атмосферу. А ещё я большая поклонница азулежу, так что после любой из моих прогулок вы сможете стать экспертами в этом вопросе (если не знаете что это, то не смотрите заранее, так будет ещё интереснее).
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