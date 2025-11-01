Увлекательная прогулка по Лиссабону с историком предлагает заглянуть в прошлое города, раскрывая его тайны и секреты. Узнайте, как Лиссабон стал одной из богатейших столиц Европы, и ощутите арабское и азиатское влияние на его культуру. Пройдитесь по старинным районам, полным колорита, и откройте для себя памятники, такие как замок Святого Георгия и монастырь Кармелитов. Погрузитесь в историю и культуру Португалии, наслаждаясь атмосферой города

Ваш гид в Лиссабоне

Время начала: 11:00, 15:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

Памятник королю Жуану I

Церковь Святого Доминика

Вокзал Росиу

Замок Святого Георгия

Лифт Санта-Жушта

Монастырь Кармелитов

Мост 25 апреля и статую Христа

Покровителей Лиссабона

Римский театр 1 века н. э.

Еврейский квартал

Кафедральный собор

Вы узнаете:

Почему португальские мореплаватели решились уплыть в неизвестном направлении

Как Лиссабон стал самой богатой столицей Европы

Какие жуткие секреты скрывала столица великой империи

О визите четырёх всадников апокалипсиса в Лиссабон

Как складывались отношения Португалии с Испанией и Англией

Кем на самом деле был Святой Антоний

Как Лиссабон перестал быть убежищем для евреев и стал для них страшной ловушкой

О диктатуре и текущих политических настроениях португальцев

Кому подойдёт экскурсия

Это прогулка для увлечённых историей путешественников, которые хотят не просто сфотографировать основные достопримечательности, а по-настоящему узнать новое место и погрузиться в прошлое города.

Организационные детали

Маршрут продуман так, чтобы избежать большинства подъёмов по лестницам и холмам.