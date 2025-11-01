Увлекательная прогулка по Лиссабону с историком предлагает заглянуть в прошлое города, раскрывая его тайны и секреты.
Узнайте, как Лиссабон стал одной из богатейших столиц Европы, и ощутите арабское и азиатское влияние на его культуру.
Пройдитесь по старинным районам, полным колорита, и откройте для себя памятники, такие как замок Святого Георгия и монастырь Кармелитов. Погрузитесь в историю и культуру Португалии, наслаждаясь атмосферой города
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать исторические факты
- 🏰 Посетить знаменитые памятники
- 🌍 Ощутить культурное влияние
- 🎭 Погрузиться в местный колорит
- 🔍 Раскрыть тайны прошлого
Что можно увидеть
- Памятник королю Жуану I
- Церковь Святого Доминика
- Вокзал Росиу
- Замок Святого Георгия
- Лифт Санта-Жушта
- Монастырь Кармелитов
- Мост 25 апреля и статуя Христа
- Римский театр 1 века н. э
- Еврейский квартал
- Кафедральный собор
Описание экскурсии
Вы увидите:
Вы узнаете:
- Почему португальские мореплаватели решились уплыть в неизвестном направлении
- Как Лиссабон стал самой богатой столицей Европы
- Какие жуткие секреты скрывала столица великой империи
- О визите четырёх всадников апокалипсиса в Лиссабон
- Как складывались отношения Португалии с Испанией и Англией
- Кем на самом деле был Святой Антоний
- Как Лиссабон перестал быть убежищем для евреев и стал для них страшной ловушкой
- О диктатуре и текущих политических настроениях португальцев
Кому подойдёт экскурсия
Это прогулка для увлечённых историей путешественников, которые хотят не просто сфотографировать основные достопримечательности, а по-настоящему узнать новое место и погрузиться в прошлое города.
Организационные детали
Маршрут продуман так, чтобы избежать большинства подъёмов по лестницам и холмам.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€32
|Дети 8-12 лет
|€11
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Фигейра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 472 туристов
Привет путникам на краю света! Я Денис — историк, путешественник, житель и фанат Лиссабона. Я разработал авторские маршруты, отразив в нём свою страсть к истории и любовь к этому городу. Они помогут вам составить полное впечатление о столице Португалии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
А
Александр
1 ноя 2025
Интересная экскурсия, приятная прогулка по историческому центру города
О
Ольга
13 окт 2025
Хочется отметить в первую очередь, что Денис действительно отлично знает историю Португалии — подробно, с интересными деталями, о которых, кажется, не знают даже местные жители. Маршрут продуман очень грамотно: три часа пролетели незаметно и без усталости. Даже не заметила все подъемы Лиссабона — настолько увлекательно было!
I
Inga
21 сен 2025
Очень интересная экскурсия, с удивительными историями, от любящего историю и этот город человека, с маршрутом, охватывающим множество интересных и красивейших мест Лиссабона, но, в то же время, доступным для для туристов с обычным уровнем физической подготовки. Если у вас есть 3 часа на знакомство с Лиссабоном, рекомендуем такую прогулку с Денисом.
А
Александра
18 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Денисом, есть с чем сравнить, и впечатления самые положительные. Подача материала лёгкая, увлекательная, с отличным чувством юмора. Денис внимательно ведёт группу (а нас было 9
Ирек
24 авг 2025
Денис очень эрудированный и хорошо знающий историю гид. С ним вы узнаете очень много нового и интересного как про Лиссабон, так и в целом про историю страны. Рекомендую, по цене/качеству думаю лучшее что есть в Лиссабоне
Д
Дарина
13 июл 2025
Очень понравилась прогулка с Денисом! Невероятно умный, обоятельный и вежливый гид. Рассказ был цельный, интересный и с боьшим вниманием к деталям. Денис очень подробно отвечал на все вопросы, даже не совсем по теме экскурсии. Невозможно найти гида лучше. Спасибо!
Юлия
13 июл 2025
Спасибо!)
Ю
Юлия
9 июл 2025
Прекрасная экскурсия с Денисом! Нам всем очень понравилось, все было очень интересно, доходчиво и с юмором! Прошлись по самым красивым достопримечательностям Лиссабона легко с ребенком, рекомендую!
а
ася
9 июн 2025
Спасибо ❤️
