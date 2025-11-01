Мои заказы

Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»

Погрузитесь в историю Лиссабона с опытным гидом, откройте для себя культурные и исторические сокровища столицы Португалии
Увлекательная прогулка по Лиссабону с историком предлагает заглянуть в прошлое города, раскрывая его тайны и секреты.

Узнайте, как Лиссабон стал одной из богатейших столиц Европы, и ощутите арабское и азиатское влияние на его культуру.

Пройдитесь по старинным районам, полным колорита, и откройте для себя памятники, такие как замок Святого Георгия и монастырь Кармелитов. Погрузитесь в историю и культуру Португалии, наслаждаясь атмосферой города
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать исторические факты
  • 🏰 Посетить знаменитые памятники
  • 🌍 Ощутить культурное влияние
  • 🎭 Погрузиться в местный колорит
  • 🔍 Раскрыть тайны прошлого
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя19
ноя22
ноя23
ноя26
ноя29
ноя
Время начала: 11:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Памятник королю Жуану I
  • Церковь Святого Доминика
  • Вокзал Росиу
  • Замок Святого Георгия
  • Лифт Санта-Жушта
  • Монастырь Кармелитов
  • Мост 25 апреля и статуя Христа
  • Римский театр 1 века н. э
  • Еврейский квартал
  • Кафедральный собор

Описание экскурсии

Вы увидите:

Вы узнаете:

  • Почему португальские мореплаватели решились уплыть в неизвестном направлении
  • Как Лиссабон стал самой богатой столицей Европы
  • Какие жуткие секреты скрывала столица великой империи
  • О визите четырёх всадников апокалипсиса в Лиссабон
  • Как складывались отношения Португалии с Испанией и Англией
  • Кем на самом деле был Святой Антоний
  • Как Лиссабон перестал быть убежищем для евреев и стал для них страшной ловушкой
  • О диктатуре и текущих политических настроениях португальцев

Кому подойдёт экскурсия

Это прогулка для увлечённых историей путешественников, которые хотят не просто сфотографировать основные достопримечательности, а по-настоящему узнать новое место и погрузиться в прошлое города.

Организационные детали

Маршрут продуман так, чтобы избежать большинства подъёмов по лестницам и холмам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€32
Дети 8-12 лет€11
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Фигейра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 472 туристов
Привет путникам на краю света! Я Денис — историк, путешественник, житель и фанат Лиссабона. Я разработал авторские маршруты, отразив в нём свою страсть к истории и любовь к этому городу. Они помогут вам составить полное впечатление о столице Португалии.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
А
Александр
1 ноя 2025
Интересная экскурсия, приятная прогулка по историческому центру города
О
Ольга
13 окт 2025
Хочется отметить в первую очередь, что Денис действительно отлично знает историю Португалии — подробно, с интересными деталями, о которых, кажется, не знают даже местные жители. Маршрут продуман очень грамотно: три часа пролетели незаметно и без усталости. Даже не заметила все подъемы Лиссабона — настолько увлекательно было!
I
Inga
21 сен 2025
Очень интересная экскурсия, с удивительными историями, от любящего историю и этот город человека, с маршрутом, охватывающим множество интересных и красивейших мест Лиссабона, но, в то же время, доступным для для туристов с обычным уровнем физической подготовки. Если у вас есть 3 часа на знакомство с Лиссабоном, рекомендуем такую прогулку с Денисом.
А
Александра
18 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Денисом, есть с чем сравнить, и впечатления самые положительные. Подача материала лёгкая, увлекательная, с отличным чувством юмора. Денис внимательно ведёт группу (а нас было 9
читать дальше

человек), стараясь найти контакт с каждым. Информация подаётся последовательно, логично, поэтому в итоге складывается целостная картина о Лиссабоне.

Мы были на групповой экскурсии, но мне кажется, что индивидуальный формат у Дениса ещё интереснее! За три часа мы успели пройти почти все основные достопримечательности и при этом не устали, маршрут построен удобно, с остановками для фото на смотровых, без утомительных подъёмов и бесконечных лестниц.

Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов, это 10 из 10!

И еще, конечно, хочется отметить, что Денис ничего не навязывает и не просит поставить себе оценку (как это часто бывает). Именно поэтому ставить заслуженные пять звёзд ещё приятнее! Мы остались очень довольны, спасибо за проделанную работу!

Ирек
Ирек
24 авг 2025
Денис очень эрудированный и хорошо знающий историю гид. С ним вы узнаете очень много нового и интересного как про Лиссабон, так и в целом про историю страны. Рекомендую, по цене/качеству думаю лучшее что есть в Лиссабоне
Д
Дарина
13 июл 2025
Очень понравилась прогулка с Денисом! Невероятно умный, обоятельный и вежливый гид. Рассказ был цельный, интересный и с боьшим вниманием к деталям. Денис очень подробно отвечал на все вопросы, даже не совсем по теме экскурсии. Невозможно найти гида лучше. Спасибо!
Юлия
Юлия
13 июл 2025
Спасибо!)
Ю
Юлия
9 июл 2025
Прекрасная экскурсия с Денисом! Нам всем очень понравилось, все было очень интересно, доходчиво и с юмором! Прошлись по самым красивым достопримечательностям Лиссабона легко с ребенком, рекомендую!
а
ася
9 июн 2025
Спасибо ❤️

Входит в следующие категории Лиссабона

