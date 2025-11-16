Лиссабон манит не только своей архитектурой, но и теневыми историями.
Погрузитесь в мир пиратов и контрабандистов, исследуя Кайш-ду-Содрэ, где морские волки проводили время в тавернах, и Рибейра-даш-Науш, где строились корабли.
Погрузитесь в мир пиратов и контрабандистов, исследуя Кайш-ду-Содрэ, где морские волки проводили время в тавернах, и Рибейра-даш-Науш, где строились корабли.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏴☠️ Узнать о пиратах Лиссабона
- ⚓ Посетить исторические кварталы
- 🗺️ Исследовать теневые истории
- 🍻 Ощутить атмосферу таверн
- 📜 Узнать легенды о налётах
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Что можно увидеть
- Кайш-ду-Содрэ
- Рибейра-даш-Науш
- Алфама
- Кафедральный собор
- Таверна Trobadores
Описание экскурсии
- Кайш-ду-Содрэ — некогда злачный квартал, где морские волки проводили время в тавернах и борделях.
- Рибейра-даш-Науш — место, где строились корабли, многие из которых становились добычей пиратов.
- Алфама — узкие улицы, которые помогали контрабандистам скрываться от властей.
- Кафедральный собор. Здесь монахи благословляли капитанов на долгие плавания, порой не совсем законные.
- Таверна Trobadores с атмосферой средневекового трактира.
Вы узнаете:
- Как Лиссабон стал лакомым кусочком для пиратов и морских грабителей.
- Где встречались контрабандисты и какие товары незаконно ввозились в город.
- Как пираты заключали сделки, нанимали экипажи и делили добычу.
- Какую роль в теневой истории города сыграли таверны и трактиры.
- Какие легенды сохранились о самых известных пиратских налётах и тайных убежищах морских разбойников.
Организационные детали
- Будьте готовы к большому количеству лесенок и подъёмов — так устроен район Алфама. Совсем маленьким детям может быть сложно. Передвижение с коляской также может быть затруднительным.
- Дети до 8 лет — бесплатно.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У терминала Cais do Sodré
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 3731 туриста
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи.
