На мастер-классе по управлению яхтой в Лиссабоне участники познакомятся с основами теории и практики яхтинга.
Уроки проходят на реке Тежу, где можно насладиться видами моста 25 Апреля, башни Белен и статуи
Уроки проходят на реке Тежу, где можно насладиться видами моста 25 Апреля, башни Белен и статуи
5 причин купить этот мастер-класс
- ⛵ Практика управления яхтой
- 🌉 Виды моста 25 Апреля
- 🗺️ Основы навигации
- 🌅 Вечерние закаты
- 📜 Лицензия в Португалии
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для мастер-класса - с мая по сентябрь, когда погода в Лиссабоне тёплая и солнечная. В это время можно насладиться комфортными условиями для яхтинга и прекрасными видами. В апреле и октябре также можно участвовать, но стоит учесть возможные дожди. Зимой занятия возможны, но прохладная погода может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мост 25 Апреля
- Башня Белен
- Статуя Христа
Описание мастер-класса
В дружеском формате я дам вам краткий экскурс в теорию, затем на практике раскрою основные секреты управления парусной яхтой. Урок будет проходить на реке Тежу, на небольшой современной яхте. Во время занятия вы несколько раз пройдёте под символом Лиссабона — мостом 25 Апреля. Увидите с воды башню Белен и статую Христа. Если мы встретимся вечером, то вместе полюбуемся самым красивым закатом в городе.
Организационные детали
- Рекомендую взять с собой воду и закуски. По желанию можно остановиться на обед в одной из марин Лиссабона.
- По запросу можно организовать мастер-класс в тёмное время суток. Это будет интересно тем, кто хочет получить новый опыт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Porto de Lisboa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андре — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 83 туристов
Меня зовут Андре, я португалец, но говорю по-русски (а еще по-английски, по-испански и по-португальски). Я шкипер и провожу экскурсии по Лиссабону по реке Тежу, а летом еще недельные экспедиции под
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Мы в полном восторге от мастер класса! Столько удовольствия и море воспоминаний. Мы и управлять лодкой научились и Лиссабон посмотрели с реки. А уж истории просто восторг.
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