Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы
Приглашаю всех желающих на мастер-класс по управлению яхтой! Вас ждёт немного теории и много практики. Маневрирование в марине, постановка паруса, правила навигации, швартовка — я всему вас научу.
А также поделюсь особенностями яхтинга в разных регионах Португалии и расскажу, как получить здесь лицензию.
А также поделюсь особенностями яхтинга в разных регионах Португалии и расскажу, как получить здесь лицензию.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В дружеском формате я дам вам краткий экскурс в теорию, затем на практике раскрою основные секреты управления парусной яхтой. Урок будет проходить на реке Тежу, на небольшой современной яхте. Во время занятия вы несколько раз пройдёте под символом Лиссабона — мостом 25 Апреля. Увидите с воды башню Белен и статую Христа. Если мы встретимся вечером, то вместе полюбуемся самым красивым закатом в городе.
Организационные детали
- Рекомендую взять с собой воду и закуски. По желанию можно остановиться на обед в одной из марин Лиссабона.
- По запросу можно организовать мастер-класс в тёмное время суток. Это будет интересно тем, кто хочет получить новый опыт.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Port de Lisboa
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Andre — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 42 туристов
Меня зовут Андре, я португалец, но говорю по-русски (а еще по-английски, по-испански и по-португальски). Я шкипер и провожу экскурсии по Лиссабону по реке Тежу, а летом еще недельные экспедиции под парусом по Азорским островам. Я очень люблю именно паруса, а не моторные лодки, мне нравится ловить ветер. Для меня это как разговор с природой: ветер, океан — что может быть лучше?
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