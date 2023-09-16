Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой

Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю всех желающих на мастер-класс по управлению яхтой! Вас ждёт немного теории и много практики. Маневрирование в марине, постановка паруса, правила навигации, швартовка — я всему вас научу.

А также поделюсь особенностями яхтинга в разных регионах Португалии и расскажу, как получить здесь лицензию.
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Ближайшие даты:
16
сен
17
сен
20
сен
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В дружеском формате я дам вам краткий экскурс в теорию, затем на практике раскрою основные секреты управления парусной яхтой. Урок будет проходить на реке Тежу, на небольшой современной яхте. Во время занятия вы несколько раз пройдёте под символом Лиссабона — мостом 25 Апреля. Увидите с воды башню Белен и статую Христа. Если мы встретимся вечером, то вместе полюбуемся самым красивым закатом в городе.

Организационные детали

  • Рекомендую взять с собой воду и закуски. По желанию можно остановиться на обед в одной из марин Лиссабона.
  • По запросу можно организовать мастер-класс в тёмное время суток. Это будет интересно тем, кто хочет получить новый опыт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Port de Lisboa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Летние
Мастер-классы
Башня Белен
Уникальный опыт
На яхте

Похожие туры из Лиссабона

Душевная экскурсия по Лиссабону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
273 отзыва
Душевная экскурсия по Лиссабону
Подружиться с Лиссабоном и влюбиться в его настоящую жизнь на неформальной прогулке по городу
Завтра
17 сен
18 сен
19 сен
от 150 за всё до 4 чел.
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
96 отзывов
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Узнать самое важное о столице и стране на авто-экскурсии по парадному и нетуристическому Лиссабону
25 сен
26 сен
27 сен
28 сен
170 за всё до 4 чел.
Такой разный Лиссабон
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
347 отзывов
Такой разный Лиссабон
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Площадь Реставраторов
23 сен
28 сен
30 сен
5 окт
20 за человека
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Лиссабоне
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ