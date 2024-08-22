На мастер-классе по управлению яхтой в Лиссабоне участники познакомятся с основами теории и практики яхтинга.Уроки проходят на реке Тежу, где можно насладиться видами моста 25 Апреля, башни Белен и статуи

Христа. Опытный инструктор покажет, как маневрировать в марине, ставить парус и швартоваться. Вечерние занятия подарят возможность полюбоваться закатом. Рекомендуется взять с собой воду и закуски, возможна остановка на обед в марине

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для мастер-класса - с мая по сентябрь, когда погода в Лиссабоне тёплая и солнечная. В это время можно насладиться комфортными условиями для яхтинга и прекрасными видами. В апреле и октябре также можно участвовать, но стоит учесть возможные дожди. Зимой занятия возможны, но прохладная погода может повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.