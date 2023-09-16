Andre — ваш гид в Лиссабоне

Провёл экскурсии для 42 туристов

Меня зовут Андре, я португалец, но говорю по-русски (а еще по-английски, по-испански и по-португальски). Я шкипер и провожу экскурсии по Лиссабону по реке Тежу, а летом еще недельные экспедиции под парусом по Азорским островам. Я очень люблю именно паруса, а не моторные лодки, мне нравится ловить ветер. Для меня это как разговор с природой: ветер, океан — что может быть лучше?

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