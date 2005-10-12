Португалия – одна из тех стран, где не было гонений тамплиеров, а их «прятали» под видом нового военного-монашеского ордена Рыцарей Христа. Мы приглашаем Вас в город 🏙️ Томар, вотчину тамплиеров в Португалии: главная городская церковь ⛪ Иоанна Крестителя, церковь-усыпальница ордена, замок 🏰 (Convento de Cristo) -центральная обитель в Португалии.

Ходят легенды что именно в Томаре спрятаны Легендарная Чаша Грааля и сокровища тамплиеров. Попробуйте их отыскать прогуливаясь по центральной части города, где сохранились старинные узенькие улочки, с мастерскими, маленькими уютными кофейнями и торговыми лавками.

Далее мы посетим одну из самых посещаемых достопримечательностей 🏛️ Португалии — пещеры Мира-де-Айре. Эта красивейшая система пещер является одной из крупнейших в мире. Интересен тот факт что пещеры протянувшееся на 11 километров в длину и около 230 метров в глубину были обнаружены только в 1947 году случайно местными жителями.

Дополнительно, по желанию, мы можем посетить Алмурол, замок которого построен на воде и является одним из самых маленьких и самых красивых 🤩 замков ордена тамплиеров расположенный на небольшом островке.

Если Вы увлекаетесь средневековой историей 📖, если Вам интересы загадки, секреты и тайны тамплиеров – эта экскурсия ⛳ для Вас.

Экскурсия автомобильно-пешеходная

Посещение Алмурол оплачивается дополнительно — 100€