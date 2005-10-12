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«По следам тамплиеров»: Томар, пещеры Мира-де-Айре, Алмоурол

Олег С.
Олег С. – Гид из Лиссабона
Португалия — одна из тех стран, где не было гонений тамплиеров, а их «прятали» под видом нового военного-монашеского Ордена бедных рыцарей Христа.

На экскурсии 🧭 вы отправитесь в город 🏙️ Томар, чтобы увидеть старинные церкви, отыскать Святой Грааль и узнать историю 📖 ордена, а также побываете в легендарных пещерах Мира-де-Айре.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €380 за экскурсию

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«По следам тамплиеров»: Томар, пещеры Мира-де-Айре, Алмоурол
«По следам тамплиеров»: Томар, пещеры Мира-де-Айре, Алмоурол

Что вы увидите

  • Томар
  • Конвенту-де-Кристу
  • церковь Иоанна Крестителя
  • церковь-усыпальница ордена Тамплиеров
  • Гроты Мира-де-Айре
Португалия – одна из тех стран, где не было гонений тамплиеров, а их «прятали» под видом нового военного-монашеского ордена Рыцарей Христа. Мы приглашаем Вас в город 🏙️ Томар, вотчину тамплиеров в Португалии: главная городская церковь ⛪ Иоанна Крестителя, церковь-усыпальница ордена, замок 🏰 (Convento de Cristo) -центральная обитель в Португалии.
Ходят легенды что именно в Томаре спрятаны Легендарная Чаша Грааля и сокровища тамплиеров. Попробуйте их отыскать прогуливаясь по центральной части города, где сохранились старинные узенькие улочки, с мастерскими, маленькими уютными кофейнями и торговыми лавками.
Далее мы посетим одну из самых посещаемых достопримечательностей 🏛️ Португалии — пещеры Мира-де-Айре. Эта красивейшая система пещер является одной из крупнейших в мире. Интересен тот факт что пещеры протянувшееся на 11 километров в длину и около 230 метров в глубину были обнаружены только в 1947 году случайно местными жителями.
Дополнительно, по желанию, мы можем посетить Алмурол, замок которого построен на воде и является одним из самых маленьких и самых красивых 🤩 замков ордена тамплиеров расположенный на небольшом островке.
Если Вы увлекаетесь средневековой историей 📖, если Вам интересы загадки, секреты и тайны тамплиеров – эта экскурсия ⛳ для Вас.
Экскурсия автомобильно-пешеходная
Посещение Алмурол оплачивается дополнительно — 100€
Что входит
  • Гид
  • Автомобиль бизнес класса
  • Страховка для всех пассажиров
Что не входит
  • Входные билеты в пещеры не включены в стоимость экскурсии
  • Стоимость билета:
  • взрослый — 6, 90€
  • дети с 5 до 11 лет — 4, 10€
  • до 5 лет — бесплатно.
  • Посещение Алмоурол — 100€
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
«По следам тамплиеров»: Томар, пещеры Мира-де-Айре, Алмоурол
«По следам тамплиеров»: Томар, пещеры Мира-де-Айре, Алмоурол
«По следам тамплиеров»: Томар, пещеры Мира-де-Айре, Алмоурол
«По следам тамплиеров»: Томар, пещеры Мира-де-Айре, Алмоурол

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег С.
Олег С.
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