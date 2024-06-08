Найдено 3 экскурсии в категории « Шопинг » в Лиссабоне на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Шопинг в Лиссабоне со стилистом: от масс-маркета до эксклюзивных бутиков Погрузитесь в мир моды Лиссабона вместе с профессиональным стилистом. Найдите уникальные вещи и обновите гардероб в лучших магазинах города «Эта шопинг-прогулка станет интересным погружением в потребительские привычки лиссабонцев, европейские и португальские представления о моде и стиле» € 180 за всё до 2 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Кулинарный мастер-класс в Лиссабоне: от рынка до трапезы Вкусите настоящий Лиссабон на мастер-классе по приготовлению португальских блюд с шеф-поваром Начало: В районе метро Cais do Sodre «А перед этим мы зайдём на местный рынок и выберем правильные сезонные продукты» € 140 за человека 🚶 Пешая Мини-группа 3 часа Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа) Позавтракать в сердце Алфамы и отыскать уникальную плитку на старых улочках и блошином рынке Начало: У Кафедрального собора «Старый район, блошиный рынок и много прекрасного искусства» Расписание: во вторник в 10:15 € 60 за человека Другие экскурсии Лиссабона

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Шопинг»

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