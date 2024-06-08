Шопинг в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Лиссабоне на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шопинг-прогулка со стилистом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Шопинг в Лиссабоне со стилистом: от масс-маркета до эксклюзивных бутиков
Погрузитесь в мир моды Лиссабона вместе с профессиональным стилистом. Найдите уникальные вещи и обновите гардероб в лучших магазинах города
«Эта шопинг-прогулка станет интересным погружением в потребительские привычки лиссабонцев, европейские и португальские представления о моде и стиле»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 2 чел.
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Лиссабоне: от рынка до трапезы
Вкусите настоящий Лиссабон на мастер-классе по приготовлению португальских блюд с шеф-поваром
Начало: В районе метро Cais do Sodre
«А перед этим мы зайдём на местный рынок и выберем правильные сезонные продукты»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за человека
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
Позавтракать в сердце Алфамы и отыскать уникальную плитку на старых улочках и блошином рынке
Начало: У Кафедрального собора
«Старый район, блошиный рынок и много прекрасного искусства»
Расписание: во вторник в 10:15
11 июня в 10:15
18 июня в 10:15
60 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шопинг-прогулка со стилистом
  2. Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
  3. Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 180.
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Шопинг», цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам