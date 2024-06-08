1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Шопинг в Лиссабоне со стилистом: от масс-маркета до эксклюзивных бутиков
Погрузитесь в мир моды Лиссабона вместе с профессиональным стилистом. Найдите уникальные вещи и обновите гардероб в лучших магазинах города
«Эта шопинг-прогулка станет интересным погружением в потребительские привычки лиссабонцев, европейские и португальские представления о моде и стиле»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Лиссабоне: от рынка до трапезы
Вкусите настоящий Лиссабон на мастер-классе по приготовлению португальских блюд с шеф-поваром
Начало: В районе метро Cais do Sodre
«А перед этим мы зайдём на местный рынок и выберем правильные сезонные продукты»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за человека
Мини-группа
3 часа
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
Позавтракать в сердце Алфамы и отыскать уникальную плитку на старых улочках и блошином рынке
Начало: У Кафедрального собора
«Старый район, блошиный рынок и много прекрасного искусства»
Расписание: во вторник в 10:15
11 июня в 10:15
18 июня в 10:15
€60 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Шопинг»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 180.
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