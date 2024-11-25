Наталия проводит ещё 2 экскурсии

Погрузитесь в атмосферу средневекового Лиссабона, прогуливаясь по Алфаме. Здесь, среди узких улочек и старинных домов, сохранился уникальный колорит. Величественная крепость Святого Георгия подарит незабываемые виды на город и реку Тежу.



Путешествие по еврейскому кварталу, встреча с церквями и монастырями раскроют многовековую историю Португалии. Дегустация знаменитого портвейна станет приятным завершением экскурсии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Алфаме - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время вы сможете насладиться видами и атмосферой Лиссабона в полной мере. В апреле и октябре также комфортно, но возможны небольшие дожди. Зимой, с ноября по март, температура ниже, но город менее загружен туристами, что позволяет спокойно изучать его достопримечательности.

Сейчас август — это идеальное время.