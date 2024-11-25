Наталия проводит ещё 2 экскурсии

Окунитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя живописные улочки Алфамы. Узнайте историю города, насладитесь видами и попробуйте местный портвейн
Погрузитесь в атмосферу средневекового Лиссабона, прогуливаясь по Алфаме. Здесь, среди узких улочек и старинных домов, сохранился уникальный колорит. Величественная крепость Святого Георгия подарит незабываемые виды на город и реку Тежу.
Путешествие по еврейскому кварталу, встреча с церквями и монастырями раскроют многовековую историю Португалии. Дегустация знаменитого портвейна станет приятным завершением экскурсии
Лучшее время для прогулки по Алфаме - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время вы сможете насладиться видами и атмосферой Лиссабона в полной мере. В апреле и октябре также комфортно, но возможны небольшие дожди. Зимой, с ноября по март, температура ниже, но город менее загружен туристами, что позволяет спокойно изучать его достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крепость Святого Георгия
Еврейский квартал
Церкви и монастыри Алфамы
Описание экскурсии
Дух средневекового Лиссабона
Вы прогуляетесь по старейшему району города — Алфаме, который сохранил потрясающий национальный колорит. Мы пройдем через лабиринт живописных переулков, поднимемся по узким лестницам еврейского квартала, рассматривая самобытные дома 15 века с черепичными крышами. Вы посетите величественную крепость Святого Георгия, которая по праву считается визитной карточкой города и находится в самой высокой точке Лиссабона. Полюбуетесь невероятными видами на Старый город и реку Тежу с многочисленных смотровых площадок Лиссабона. Встретите грандиозные церкви и белоснежные монастыри, а по пути узнаете о самых ярких событиях из истории Португалии.
Португальский колорит
Вы не только насладитесь архитектурой мавританского прошлого Лиссабона и окунетесь в историю города, но и познакомитесь с местными нравами и бытом местных жителей. Мы расскажем, когда и почему все жители Алфамы угощаются жаренными сардинами, где можно услышать традиционный португальский романс фаду и еще многое другое. Вы разведаете самые интересные кафе и магазинчики Лиссабона, и конечно, продегустируете знаменитый портвейн!
Организационные детали
Дегустация портвейна входит в стоимость экскурсии.
Экскурсию проводит команда гидов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 474 туристов
Живу в Португалии с 2001-го года и профессионально занимаюсь туризмом с 2006-го, что позволило мне изучить страну досконально — от известных городов до укромных уголков. И по сей день я читать дальшеуменьшить
продолжаю открывать в ней что-новое.
Специализируюсь на истории, культуре и литературе Португалии. Глубокий личный интерес к этим темам и исследование источников позволяют мне раскрывать сложные связи между эпохами, людьми и местами простым и живым языком.
Моя цель — не просто показать страну, а помочь её понять, почувствовать её характер и ритм. Каждая экскурсия — это совместное путешествие и разговор. Я строю маршруты, логично соединяя эпохи, и адаптирую рассказ под интересы гостей, чтобы Португалия перестала быть точкой на карте и стала осмысленной и близкой.
Предлагаю уникальные, продуманные маршруты на комфортабельном транспорте. Для меня важны спокойный темп, внимание к деталям и опыт, который соединяет историю, культуру и личные наблюдения в цельную картину.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Rosa
Хорошо продуманный маршрут по центру Лиссабона, много видовых точек, после экскурсии стали ориентироваться в городе.
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