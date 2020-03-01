Наталия проводит ещё 2 экскурсии

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Прочувствовать португальский колорит на экскурсии по старейшему району Лиссабона

Наталия
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Наталия – ваш гид
Чтобы с первых дней путешествия прочувствовать атмосферу Лиссабона, приглашаю вас прогуляться по живописной Алфаме, где практически в первозданном виде сохранились средневековые дома и церкви, на узких улочках витают ароматы национальной кухни, а из окон доносятся звуки фаду.

Вы познакомитесь с многовековой историей Лиссабона, посмотрите на город с лучших панорамных площадок и даже продегустируете легендарный портвейн.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Прогулка по средневековой Алфаме
Прогулка по средневековой Алфаме

Что вас ожидает

Дух средневекового Лиссабона
Вы прогуляетесь по старейшему району города — Алфаме, который сохранил потрясающий национальный колорит. Мы пройдем через лабиринт живописных переулков, поднимемся по узким лестницам еврейского квартала, рассматривая самобытные дома 15 века с черепичными крышами. Вы посетите величественную крепость Святого Георгия, которая по праву считается визитной карточкой города и находится в самой высокой точке Лиссабона. Полюбуетесь невероятными видами на Старый город и реку Тежу с многочисленных смотровых площадок Лиссабона. Встретите грандиозные церкви и белоснежные монастыри, а по пути узнаете о самых ярких событиях из истории Португалии.

Португальский колорит
Вы не только насладитесь архитектурой мавританского прошлого Лиссабона и окунетесь в историю города, но и познакомитесь с местными нравами и бытом местных жителей. Мы расскажем, когда и почему все жители Алфамы угощаются жаренными сардинами, где можно услышать традиционный португальский романс фаду и еще многое другое. Вы разведаете самые интересные кафе и магазинчики Лиссабона, и конечно, продегустируете знаменитый портвейн!

Организационные детали

  • Дегустация портвейна входит в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию проводит команда гидов.
Прогулка по средневековой Алфаме
Прогулка по средневековой Алфаме
Прогулка по средневековой Алфаме
Прогулка по средневековой Алфаме
Прогулка по средневековой Алфаме
Прогулка по средневековой Алфаме
Прогулка по средневековой Алфаме
Прогулка по средневековой Алфаме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Роман с Португалией начался 17 лет назад, но каждый день я открываю новые интересные факты, истории, легенды о любимой стране. Пробую ее на вкус, запах и цвет и с удовольствием знакомлю с этим своих путешественников. Предлагаю уникальные маршруты по стране, при разработке которых руководствуюсь вашими пожеланиями и интересами. В наличии комфортабельный транспорт для индивидуальных туристов и групп.
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Наталия проводит ещё 2 экскурсии

По побережью к мысу Рока!По побережью к мысу Рока!По побережью к мысу Рока!
200 за экскурсию
5 часов
21 отзыв
Лиссабонская Ривьера, красивейшие пляжи, Пасть Дьявола и край земли — путешествие на автомобиле
Высокие скалы, о которые бьются волны Атлантики, и маяк на вершине, который много лет провожал и встречал великих мореплавателей... Эта картина ждёт вас во время нашего путешествия. Вы услышите рёв волн в легендарном ущелье «Пасть дьявола», полюбуетесь дюнами пляжа Гиншу и утёсами пляжа Медведицы. Увидите прибрежные курорты Кашкайш и Эшторил, которые расскажут о своём аристократическом прошлом, а также посмотрите на то место, где король Португалии проводил время со своими любовницами.
По следам тамплиеровПо следам тамплиеровПо следам тамплиеров
290 за экскурсию
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Монастыри и крепости знаменитого ордена и история страны рыцарства
Приглашаю вас в небольшое путешествие во времена рыцарства, священной инквизиции и подвигов во имя веры. Кем были тамплиеры, чем занимался орден и причём тут великие географические открытия? Вы услышите увлекательную историю храмовников, переплывая реку на пути к крепости, гуляя по средневековому монастырю и касаясь стен древней синагоги.

Исторические экскурсии в Лиссабоне

Истории старого ЛиссабонаИстории старого ЛиссабонаИстории старого Лиссабона
скидка20%
€27
22 за человека
3.5 часа
54 отзыва
Охватить ключевые районы и смотровые площадки города на насыщенной групповой прогулке
Эта прогулка позволит вам с первого дня в Лиссабоне задать правильный вектор путешествия, прочувствовать дух города и ухватить события его прошлого. Мы прогуляемся от средневековой Алфамы до богемного Шиаду, поднимемся на эффектные смотровые площадки и, конечно, поговорим о перипетиях истории Португалии. Перед вами оживут сюжеты о королях и монахах, землетрясениях и великих открытиях, из которых по кусочкам сложится самобытный образ Лиссабона.
Ажурный БеленАжурный БеленАжурный Белен
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Посетить район Лиссабона, пропитанный духом приключений и дальних стран, и открыть его яркие истории
Белен — настоящая шкатулка сокровищ. По вашему выбору мы сосредоточимся на его популярных или менее известных локациях: осмотрим Башню и монастырь Жеронимуш, Памятник первооткрывателям и площади — или же посетим музеи и ботанические сады. Я познакомлю с историей мест и характером лиссабонцев. А еще мы попробуем паштел-де-Белен и обсудим португальскую кухню.
Белен: время открытийБелен: время открытийБелен: время открытий
12 за человека
3 часа
2 отзыва
Побывать на западе Лиссабона, нырнуть в эпоху мореплавателей и понять характер португальцев
Белен расположен далеко от исторического центра Лиссабона, но именно здесь находятся одни из самых ярких памятников столицы. На прогулке вы полюбуетесь архитектурой Беленской башни и монастыря Жеронимуш, через погружение в эпоху географических открытий раскроете менталитет местных жителей. Без очереди посетите старинную кондитерскую, где продегустируете знаменитый паштейш — и в подарок получите рецепт португальской сладости.
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории СредневековьяОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории СредневековьяОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
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8 часов
16 отзывов
Подняться на крепостную стену, увидеть «волны-убийцы» и прогуляться по великолепному аббатству
Приготовьтесь к погружению вглубь столетий — мы едем в старинные португальские городки, хранящие легенды о королях, рыцарях и монахах. Милый Обидуш, спрятанный за оборонительными стенами, красивейший Назаре, привлекающий самых смелых серферов мира, а также Алкобаса и Баталья, хранящие великолепные сокровища, очаруют вас своим провинциальным шармом.
Белень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателей
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Погрузиться в историю Золотого века Португалии и открыть секрет пирожных паштейш-де-Белен
Если вы желаете перенестись в Португалию эпохи Великих географических открытий, смело отправляйтесь в Белень! Я проведу вас по самым ярким достопримечательностям этой части Лиссабона — вы увидите великолепный монастырь Иеронимитов, побываете у гробницы Васко да Гамы, узнаете о морской истории Португалии у монумента Первооткрывателям и разгадаете секреты изящной смотровой башни Белен. А в исторической кондитерской «Паштейш де Белень» за чашечкой кофе вам откроется тайна легендарных пирожных, ставших символом Лиссабона.
Душевная прогулка по району БеленДушевная прогулка по району БеленДушевная прогулка по району Белен
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Белен — это застывшая в камне эпоха мореплавателей, подвиги королей и вечная любовь, воспетая Луисом Камоэнсом. Вы погуляете по дворцу Ажуда и ботаническому саду, услышите о плененных рабах и морских волках, познакомитесь со стилем «мануэлино» и ощутите величие Португалии.

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