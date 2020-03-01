Наталия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Дух средневекового Лиссабона

Вы прогуляетесь по старейшему району города — Алфаме, который сохранил потрясающий национальный колорит. Мы пройдем через лабиринт живописных переулков, поднимемся по узким лестницам еврейского квартала, рассматривая самобытные дома 15 века с черепичными крышами. Вы посетите величественную крепость Святого Георгия, которая по праву считается визитной карточкой города и находится в самой высокой точке Лиссабона. Полюбуетесь невероятными видами на Старый город и реку Тежу с многочисленных смотровых площадок Лиссабона. Встретите грандиозные церкви и белоснежные монастыри, а по пути узнаете о самых ярких событиях из истории Португалии.

Португальский колорит

Вы не только насладитесь архитектурой мавританского прошлого Лиссабона и окунетесь в историю города, но и познакомитесь с местными нравами и бытом местных жителей. Мы расскажем, когда и почему все жители Алфамы угощаются жаренными сардинами, где можно услышать традиционный португальский романс фаду и еще многое другое. Вы разведаете самые интересные кафе и магазинчики Лиссабона, и конечно, продегустируете знаменитый портвейн!