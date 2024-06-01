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в Афинах и прекрасно знаю, что это такое отгулять 4 часа в жару и быть терпеливым к требованию клиентов. Татьяна помогла на избежать туристическим толп, сэкономить на проезде и к концу экскурсии мы почувствовали, что гуляем по городу с другом. Спасибо большое, побольше бы таких чутких и понимающих гидов.