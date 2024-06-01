Экскурсии в замок Святого Георгия

Найдено 7 экскурсий в категории «Замок Святого Георгия» в Лиссабоне на русском языке, цены от €43. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории старого Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
111 отзывов
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 за человека
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
174 за всё до 4 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
178 отзывов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Пешком по старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
123 отзыва
Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
120 за всё до 8 чел.
Лиссабон - древняя столица Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Дух районов старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
95 за всё до 3 чел.
Прогулка по средневековой Алфаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по средневековой Алфаме
Прочувствовать португальский колорит на экскурсии по старейшему району Лиссабона
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Пешком по старому городу
    Татьяна - человек с большой буквы. Деликатный, интересный рассказчик, ей хочется рассказать о городе абсолютно всё. Я сама провожу экскурсии
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    в Афинах и прекрасно знаю, что это такое отгулять 4 часа в жару и быть терпеливым к требованию клиентов. Татьяна помогла на избежать туристическим толп, сэкономить на проезде и к концу экскурсии мы почувствовали, что гуляем по городу с другом. Спасибо большое, побольше бы таких чутких и понимающих гидов.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Пешком по старому городу
    Все очень понравилось! Татьяне огромное спасибо за все!
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
    Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные
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    и полезные сведения об этом прекрасном городе за короткое время и на машине. Татьяна очень интересно, увлекательно рассказывает, видно. что любит этот город и готова поделиться с нами всем, что знает, еще и виртуозно водит машину на таких узких улочках центра Лиссабона. Большое спасибо Татьяне за экскурсию!

  • В
    Василий
    16 мая 2024
    Старый Лиссабон: знакомство с городом
    Вчера мы побывали на замечательной шестичасовой экскурсии с Ольгой. Экскурсия и сам город произвели на нас неизгладимое впечатление. Ольга рассказывала
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    о различных аспектах Португалии и Лиссабона, делясь обширной и полезной информацией. Мы смогли лучше понять, чем живет этот город и страна. Шесть часов пролетели незаметно. Мы получили множество полезных советов и рекомендаций, и Ольга с готовностью отвечала на все наши вопросы. В следующий раз обязательно воспользуемся её услугами снова.

  • Я
    Яков
    13 мая 2024
    Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
    Марина очень знающий и понимающий пожелания клиентов гид. Путешествие получилось наполненным, но не утомляющим. Получили полезные советы на дальнейшие путешествия. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Пешком по старому городу
    Отличная экскурсия, Татьяна удивительно глубокознающий экскурсовод плюс хороший собеседник. Рекомендуем!
  • В
    Владислав
    8 мая 2024
    Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
    Были в начале мая. Четверо молодых мужщин:) Татьяна прокатила по Лиссабону, показала красивые места, взвалила тонну информации об истории города. Очень хороший вариант для тех, кто в первый раз в Лиссабоне и плохо знаком с этим городом.
  • K
    Kats
    1 мая 2024
    Истории старого Лиссабона
    Замечательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Спасибо, Елена!
  • Ю
    Юлия
    1 мая 2024
    Старый Лиссабон: знакомство с городом
    Ольга, спасибо вам огромное за экскурсию! Все было потрясающе. Содержательно, спокойно и очень мило. Вы влюбили нас в Лиссабон!!!
    Ольга, спасибо вам огромное за экскурсию! Все было потрясающе. Содержательно, спокойно и очень мило. Вы влюбили нас в Лиссабон!!!
  • О
    Олег
    17 апреля 2024
    Истории старого Лиссабона
    Отличная экскурсия в историю Португалии и Лиссабона, прекрасно структурированный и интересный материал, приятная прогулка по старому городу! Особенно понравилось заглядывать
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    в старинные здания, про которые никогда бы не узнали без опытного гида:) Стоит учитывать, наверное, что мероприятие с очевидным и выраженным уклоном в историю, а не про тот же быт современных португальцев и эмигрантов - мы рассчитывали на это, и получили что хотели (и даже больше), однако стоит иметь это в виду!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Замок Святого Георгия»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Замок Святого Георгия" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 43 до 174. Туристы уже оставили гидам 533 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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