1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€43 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по средневековой Алфаме
Прочувствовать португальский колорит на экскурсии по старейшему району Лиссабона
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 2024Татьяна - человек с большой буквы. Деликатный, интересный рассказчик, ей хочется рассказать о городе абсолютно всё. Я сама провожу экскурсии
- ЮЮлия27 мая 2024Все очень понравилось! Татьяне огромное спасибо за все!
- ООльга23 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные
- ВВасилий16 мая 2024Вчера мы побывали на замечательной шестичасовой экскурсии с Ольгой. Экскурсия и сам город произвели на нас неизгладимое впечатление. Ольга рассказывала
- ЯЯков13 мая 2024Марина очень знающий и понимающий пожелания клиентов гид. Путешествие получилось наполненным, но не утомляющим. Получили полезные советы на дальнейшие путешествия. Спасибо!
- ННаталья13 мая 2024Отличная экскурсия, Татьяна удивительно глубокознающий экскурсовод плюс хороший собеседник. Рекомендуем!
- ВВладислав8 мая 2024Были в начале мая. Четверо молодых мужщин:) Татьяна прокатила по Лиссабону, показала красивые места, взвалила тонну информации об истории города. Очень хороший вариант для тех, кто в первый раз в Лиссабоне и плохо знаком с этим городом.
- KKats1 мая 2024Замечательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Спасибо, Елена!
- ЮЮлия1 мая 2024Ольга, спасибо вам огромное за экскурсию! Все было потрясающе. Содержательно, спокойно и очень мило. Вы влюбили нас в Лиссабон!!!
- ООлег17 апреля 2024Отличная экскурсия в историю Португалии и Лиссабона, прекрасно структурированный и интересный материал, приятная прогулка по старому городу! Особенно понравилось заглядывать
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Замок Святого Георгия»
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