Посетить сказочные прибрежные городки и полюбоваться захватывающими дух пейзажами
В рыбацком городке Назаре вы увидите самые большие волны в мире, в Обидуше попадёте в мир Средневековья, в Пенише впечатлитесь красными марсианскими скалами, а на полуострове Бальял понаблюдаете за сёрферами!
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Описание
Что вас ожидает
Назаре — старинный город, знаменитый самыми большими волнами в мире. Вы узнаете, как они образуются и почему достигают такой высоты. Подниметесь на мыс Ситиу и насладитесь панорамой побережья. А также раскроете, почему Васко да Гама перед путешествием в Индию посетил именно это место.
Обидуш — один из древнейших городов Португалии. Пройдя через главные ворота крепости, вы совершите настоящее путешествие во времени. Полюбуетесь величественным замком и окружающими город средневековыми зубчатыми стенами. Если пожелаете, попробуете жинжу — вишнёвый ликёр в шоколадных стаканчиках.
Пениш — самый западный город Европы, который ещё недавно был островом. Вы прогуляетесь вдоль берега и восхититесь марсианскими скалами. Я расскажу о рыбном промысле, процветающем здесь со времён Римской империи. О местных кружевницах, о городской крепости и о томившихся в ней политических заключённых.
Полуостров Бальял — раньше здесь охотились на китов, а сегодня он превратился в мекку для сёрферов.
Организационные детали
- Стоимость указана за экскурсию на вашем автомобиле
- По запросу я могу провести её на своём комфортабельном минивэне. В этом случае цена составит 450 евро.
- По желанию мы зайдём на обед в один из местных рыбных ресторанов. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.