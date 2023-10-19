Путешествие по Серебряному побережью Португалии (на вашем автомобиле)

Посетить сказочные прибрежные городки и полюбоваться захватывающими дух пейзажами

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Серебряное побережье — живописный регион всего в часе езды от Лиссабона. Он объединяет мощь Атлантического океана, древнюю историю и фантастические пейзажи.

В рыбацком городке Назаре вы увидите самые большие волны в мире, в Обидуше попадёте в мир Средневековья, в Пенише впечатлитесь красными марсианскими скалами, а на полуострове Бальял понаблюдаете за сёрферами!
Путешествие по Серебряному побережью Португалии (на вашем автомобиле)
Путешествие по Серебряному побережью Португалии (на вашем автомобиле)
Путешествие по Серебряному побережью Португалии (на вашем автомобиле)
Путешествие по Серебряному побережью Португалии (на вашем автомобиле)
Путешествие по Серебряному побережью Португалии (на вашем автомобиле)
Путешествие по Серебряному побережью Португалии (на вашем автомобиле)
Путешествие по Серебряному побережью Португалии (на вашем автомобиле)
Путешествие по Серебряному побережью Португалии (на вашем автомобиле)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Назаре — старинный город, знаменитый самыми большими волнами в мире. Вы узнаете, как они образуются и почему достигают такой высоты. Подниметесь на мыс Ситиу и насладитесь панорамой побережья. А также раскроете, почему Васко да Гама перед путешествием в Индию посетил именно это место.

Обидуш — один из древнейших городов Португалии. Пройдя через главные ворота крепости, вы совершите настоящее путешествие во времени. Полюбуетесь величественным замком и окружающими город средневековыми зубчатыми стенами. Если пожелаете, попробуете жинжу — вишнёвый ликёр в шоколадных стаканчиках.

Пениш — самый западный город Европы, который ещё недавно был островом. Вы прогуляетесь вдоль берега и восхититесь марсианскими скалами. Я расскажу о рыбном промысле, процветающем здесь со времён Римской империи. О местных кружевницах, о городской крепости и о томившихся в ней политических заключённых.

Полуостров Бальял — раньше здесь охотились на китов, а сегодня он превратился в мекку для сёрферов.

Организационные детали

  • Стоимость указана за экскурсию на вашем автомобиле
  • По запросу я могу провести её на своём комфортабельном минивэне. В этом случае цена составит 450 евро.
  • По желанию мы зайдём на обед в один из местных рыбных ресторанов. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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