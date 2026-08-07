Лучшее время для путешествия по Серебряному побережью - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время можно насладиться пляжами и океаном. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит быть готовым к возможным дождям. В зимние месяцы, с ноября по март, побережье менее загружено, но температура может быть прохладной, что создаёт особую атмосферу уединения.

Серебряное побережье Португалии - это удивительное сочетание природной красоты и исторического наследия. В Назаре можно увидеть самые большие волны в мире, а в Обидуше окунуться в атмосферу Средневековья. Пениш удивит марсианскими скалами и богатой историей рыбного промысла. Полуостров Бальял привлекает сёрферов со всего мира. Это путешествие на вашем автомобиле подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой Португалии

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Назаре — старинный город, знаменитый самыми большими волнами в мире. Вы узнаете, как они образуются и почему достигают такой высоты. Подниметесь на мыс Ситиу и насладитесь панорамой побережья. А также раскроете, почему Васко да Гама перед путешествием в Индию посетил именно это место.

Обидуш — один из древнейших городов Португалии. Пройдя через главные ворота крепости, вы совершите настоящее путешествие во времени. Полюбуетесь величественным замком и окружающими город средневековыми зубчатыми стенами. Если пожелаете, попробуете жинжу — вишнёвый ликёр в шоколадных стаканчиках.

Пениш — самый западный город Европы, который ещё недавно был островом. Вы прогуляетесь вдоль берега и восхититесь марсианскими скалами. Я расскажу о рыбном промысле, процветающем здесь со времён Римской империи. О местных кружевницах, о городской крепости и о томившихся в ней политических заключённых.

Полуостров Бальял — раньше здесь охотились на китов, а сегодня он превратился в мекку для сёрферов.

Организационные детали