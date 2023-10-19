Серебряное побережье — живописный регион всего в часе езды от Лиссабона. Он объединяет мощь Атлантического океана, древнюю историю и фантастические пейзажи. В рыбацком городке Назаре вы увидите самые большие волны в мире, в Обидуше попадёте в мир Средневековья, в Пенише впечатлитесь красными марсианскими скалами, а на полуострове Бальял понаблюдаете за сёрферами!

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Описание

Что вас ожидает

Назаре — старинный город, знаменитый самыми большими волнами в мире. Вы узнаете, как они образуются и почему достигают такой высоты. Подниметесь на мыс Ситиу и насладитесь панорамой побережья. А также раскроете, почему Васко да Гама перед путешествием в Индию посетил именно это место.

Обидуш — один из древнейших городов Португалии. Пройдя через главные ворота крепости, вы совершите настоящее путешествие во времени. Полюбуетесь величественным замком и окружающими город средневековыми зубчатыми стенами. Если пожелаете, попробуете жинжу — вишнёвый ликёр в шоколадных стаканчиках.

Пениш — самый западный город Европы, который ещё недавно был островом. Вы прогуляетесь вдоль берега и восхититесь марсианскими скалами. Я расскажу о рыбном промысле, процветающем здесь со времён Римской империи. О местных кружевницах, о городской крепости и о томившихся в ней политических заключённых.

Полуостров Бальял — раньше здесь охотились на китов, а сегодня он превратился в мекку для сёрферов.

Организационные детали