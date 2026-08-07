Путешествие по Серебряному побережью Португалии (на вашем автомобиле)
Исследуйте живописные места Португалии: от волн Назаре до средневекового Обидуша и марсианских скал Пениша. Уникальные впечатления ждут вас
Серебряное побережье Португалии - это удивительное сочетание природной красоты и исторического наследия. В Назаре можно увидеть самые большие волны в мире, а в Обидуше окунуться в атмосферу Средневековья. Пениш удивит марсианскими скалами и богатой историей рыбного промысла. Полуостров Бальял привлекает сёрферов со всего мира.
Это путешествие на вашем автомобиле подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой Португалии
5 причин купить эту экскурсию
🌊 Увидеть самые большие волны в Назаре
🏰 Погрузиться в средневековую атмосферу Обидуша
🪨 Восхититься марсианскими скалами Пениша
🏄♂️ Наблюдать за сёрферами на полуострове Бальял
🚗 Путешествие на собственном автомобиле
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для путешествия по Серебряному побережью - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время можно насладиться пляжами и океаном. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит быть готовым к возможным дождям. В зимние месяцы, с ноября по март, побережье менее загружено, но температура может быть прохладной, что создаёт особую атмосферу уединения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Назаре
Обидуш
Пениш
Полуостров Бальял
Описание экскурсии
Назаре — старинный город, знаменитый самыми большими волнами в мире. Вы узнаете, как они образуются и почему достигают такой высоты. Подниметесь на мыс Ситиу и насладитесь панорамой побережья. А также раскроете, почему Васко да Гама перед путешествием в Индию посетил именно это место.
Обидуш — один из древнейших городов Португалии. Пройдя через главные ворота крепости, вы совершите настоящее путешествие во времени. Полюбуетесь величественным замком и окружающими город средневековыми зубчатыми стенами. Если пожелаете, попробуете жинжу — вишнёвый ликёр в шоколадных стаканчиках.
Пениш — самый западный город Европы, который ещё недавно был островом. Вы прогуляетесь вдоль берега и восхититесь марсианскими скалами. Я расскажу о рыбном промысле, процветающем здесь со времён Римской империи. О местных кружевницах, о городской крепости и о томившихся в ней политических заключённых.
Полуостров Бальял — раньше здесь охотились на китов, а сегодня он превратился в мекку для сёрферов.
Организационные детали
Стоимость указана за экскурсию на вашем автомобиле
По желанию мы зайдём на обед в один из местных рыбных ресторанов. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Провела экскурсии для 271 туриста
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.
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