Шопинг-прогулка со стилистом

Увлекательная фэшн-экскурсия для тех, кто хочет быть с модным Лиссабоном на «ты»
В последние годы Лиссабон всё увереннее завоёвывает славу города кутюрье и модных показов, не уступая другим европейским столицам.

А португальская обувь и вовсе считается одной из лучших в мире! Разобраться во
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всём многообразии выбора и современных фэшн-тенденциях, найти что-то по своим запросам и бюджету поможет лёгкая и весёлая прогулка в компании знатока моды.

Это будет настоящее приключение на улицах Лиссабона, благодаря которому вы не только пополните гардероб, но и получите ценные советы и узнаете, что носят и производят португальцы.

Шопинг-прогулка со стилистом
Шопинг-прогулка со стилистом
Шопинг-прогулка со стилистом
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
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фев20
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Знакомство с модным Лиссабоном

Перед тем, как вы отправитесь покорять городские бутики и аутлеты, стоит задуматься о порядке сумм, которые вы готовы потратить на покупки. Стилист поможет с выбором магазинов, которые вы посетите, и спланирует маршрут. Это может быть поездка на другой берег реки Тежу через самый длинный в Европе мост Вашко де Гама в модный аутлет-городок Freeport. Или прогулка по одному из самых престижных районов Лиссабона Príncipe Real, где расположились бутики известных мировых и португальских дизайнеров (Nuno Gama, Lidija Kolovrat). Самый экономичный вариант предполагает посещение магазинов одного из торговых центров Лиссабона, где португальский ассортимент масс-маркета вас приятно порадует — отличия от российского разительны:)

По магазинам с имиджмейкером

В компании стилиста вы сможете создать себе буквально новый имидж, подобрать конкретные луки, найти вещи мечты и даже купить подарки близким, если хорошо знаете их предпочтения и параметры. Сопровождать вас будет настоящий профессионал, работавший консультантом в кинематографе, и по совместительству местный житель — вам не придётся самостоятельно объяснять португальскому продавцу, что вам нужно, или искать дорогу к магазинам. Стилист поможет вам сориентироваться в местных брендах, укажет на хедлайнеров в своём сегменте и просто посоветует то, что подойдёт именно вам, руководствуясь опытом и объективными критериями. Эта шопинг-прогулка станет интересным погружением в потребительские привычки лиссабонцев, европейские и португальские представления о моде и стиле. И обернётся отличными покупками, которыми вы останетесь довольны.

Организационные детали

В стоимость экскурсии влючён трансфер.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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