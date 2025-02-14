всём многообразии выбора и современных фэшн-тенденциях, найти что-то по своим запросам и бюджету поможет лёгкая и весёлая прогулка в компании знатока моды. Это будет настоящее приключение на улицах Лиссабона, благодаря которому вы не только пополните гардероб, но и получите ценные советы и узнаете, что носят и производят португальцы.

Описание экскурсии

Знакомство с модным Лиссабоном

Перед тем, как вы отправитесь покорять городские бутики и аутлеты, стоит задуматься о порядке сумм, которые вы готовы потратить на покупки. Стилист поможет с выбором магазинов, которые вы посетите, и спланирует маршрут. Это может быть поездка на другой берег реки Тежу через самый длинный в Европе мост Вашко де Гама в модный аутлет-городок Freeport. Или прогулка по одному из самых престижных районов Лиссабона Príncipe Real, где расположились бутики известных мировых и португальских дизайнеров (Nuno Gama, Lidija Kolovrat). Самый экономичный вариант предполагает посещение магазинов одного из торговых центров Лиссабона, где португальский ассортимент масс-маркета вас приятно порадует — отличия от российского разительны:)

По магазинам с имиджмейкером

В компании стилиста вы сможете создать себе буквально новый имидж, подобрать конкретные луки, найти вещи мечты и даже купить подарки близким, если хорошо знаете их предпочтения и параметры. Сопровождать вас будет настоящий профессионал, работавший консультантом в кинематографе, и по совместительству местный житель — вам не придётся самостоятельно объяснять португальскому продавцу, что вам нужно, или искать дорогу к магазинам. Стилист поможет вам сориентироваться в местных брендах, укажет на хедлайнеров в своём сегменте и просто посоветует то, что подойдёт именно вам, руководствуясь опытом и объективными критериями. Эта шопинг-прогулка станет интересным погружением в потребительские привычки лиссабонцев, европейские и португальские представления о моде и стиле. И обернётся отличными покупками, которыми вы останетесь довольны.

Организационные детали

В стоимость экскурсии влючён трансфер.