Лиссабон: шкатулка с драгоценностями

Погрузитесь в мир португальских драгоценностей: от вкуснейшего шоколада до любимого мыла английской королевы. Вас ждут удивительные открытия
Эта экскурсия откроет вам Лиссабон с неожиданных сторон. Прогулка по Шиаду и Принципе Реал раскроет богемный дух и винтажный шарм этих районов.

Вы узнаете, где находятся самые старые кофейни города, попробуете
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уникальный шоколад и оцените ароматы, которые покорили даже королеву Великобритании.

Посещение исторических магазинов и бутиков с 100-летней историей позволит вам ощутить, как традиции и современность переплетаются в португальской культуре.

Вас ждет не только знакомство с лучшими гастрономическими, косметическими и текстильными продуктами Португалии, но и нескучная история Лиссабона, полная открыточных видов и уникальных историй

Лиссабон: шкатулка с драгоценностями
Лиссабон: шкатулка с драгоценностями
Лиссабон: шкатулка с драгоценностями
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы заглянем в самые роскошные и богемные районы города — Шиаду и Принципе Реал. Выведаем секреты исторических магазинов и найдём первые кофейни Лиссабона, которым более 300 лет.
  • Насладимся ароматами парфюмерных магазинов. Поймём, за что так сильно любила португальское мыло королева Великобритании.
  • Оценим уникальный шоколад из португальских колоний. Осторожно: вызывает привыкание!
  • Попробуем азорский чай с самых западных плантаций в мире. Я расскажу, как одна португальская принцесса приучила Англию к этому напитку.
  • Зайдём в лучший магазин с португальской посудой.
  • Обсудим, как традиции и современные тенденции соединяются в исторических брендах со 100-летней историей. Посетим уникальный торговый центр с дворцовыми интерьерами 19 века.
  • Кроме посещения бутиков и кофеен вас ждут нескучная история Лиссабона и прогулка по местам с открыточными видами. Вы влюбитесь не только в город, но и в качество португальских продуктов — гастрономических, косметических, текстильных. А значит, найдёте лучшие подарки для себя и друзей.

Организационные детали

Дополнительные расходы только на еду, напитки и покупки по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Россиу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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