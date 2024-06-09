Лиссабон: шкатулка с драгоценностями

Ирина — ваш гид в Лиссабоне

читать дальше — идеальное место для жизни и путешествий. До сих пор удивляюсь, как на такой небольшой территории умещается такое количество сокровищ и интереснейших мест. Мое первое образование историческое, но за плечами более 15 лет работы в маркетинге, поэтому я знаю, как можно красиво и интересно завернуть в захватывающие истории даже сухие факты.

Привет, путешественники! Давайте знакомиться: меня зовут Ирина, я обожаю Лиссабон и готова рассказывать о нём постоянно! Первый мой визит в Португалию состоялся в 2014 году, и я поняла, что это