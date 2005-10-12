Еще несколько необычных экскурсий в Лиссабоне

Данная экскурсия ⛳ прекрасная возможность уйти от формальной обзорной экскурсии 🧭 и открыть свой Лиссабон через торговые районы столицы ⭐️ через их старинные кафе и магазины, где можно попробовать Лиссабон «на вкус», попробовав местные напитки, сладости и приобрести аутентичные товары и сувениры 🎁 ждет:
дегустация портвейна
знаменитое пирожное-корзинка
обувь ручной работы
национальные ювелирные украшения
фарфор и фаянс королевской фабрики
уникальные португальские изделия из пробки
натуральная португальская косметика, которой пользуются первая Дама и кинодивы
одежда, сумочки, обувь местных дизайнеров
и многое другое, что подготовил для Вас наш гид (тему магазинов и остановок можно согласовать при переписке)
Также гид поможет переводить, торговаться и расскажет, как сэкономить на покупках! Хорошего Вам и познавательного шопинга!
Что входит
услуги гида
Начало
🚩 Praca Pedro IV, Lisboa, metro Rossio
Место завершения
🏁 Bairo Baixa
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.