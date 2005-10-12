Еще несколько необычных экскурсий в Лиссабоне

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Шопинг в Лиссабоне или магазины с историей

Alena
Alena – Гид из Лиссабона
Данная экскурсия ⛳ прекрасная возможность уйти от формальной обзорной экскурсии 🧭 и открыть свой Лиссабон через торговые районы столицы ⭐️ через их старинные кафе и магазины, где можно попробовать Лиссабон «на вкус», попробовав местные напитки, сладости и приобрести аутентичные товары и сувениры 🎁.

Кроме того, я поделюсь с вами инсайдерской информацией о том, как сэкономить на покупках в Лиссабоне и где покупать такие вещи, которые вы больше ни у кого не встретите!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €75 за экскурсию

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Шопинг в Лиссабоне или магазины с историей
Шопинг в Лиссабоне или магазины с историей
Данная экскурсия ⛳ прекрасная возможность уйти от формальной обзорной экскурсии 🧭 и открыть свой Лиссабон через торговые районы столицы ⭐️ через их старинные кафе и магазины, где можно попробовать Лиссабон «на вкус», попробовав местные напитки, сладости и приобрести аутентичные товары и сувениры 🎁 ждет:
  • дегустация портвейна
  • знаменитое пирожное-корзинка
  • обувь ручной работы
  • национальные ювелирные украшения
  • фарфор и фаянс королевской фабрики
  • уникальные португальские изделия из пробки
  • натуральная португальская косметика, которой пользуются первая Дама и кинодивы
  • одежда, сумочки, обувь местных дизайнеров
  • и многое другое, что подготовил для Вас наш гид (тему магазинов и остановок можно согласовать при переписке)
Также гид поможет переводить, торговаться и расскажет, как сэкономить на покупках! Хорошего Вам и познавательного шопинга!
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 Praca Pedro IV, Lisboa, metro Rossio
Место завершения
🏁 Bairo Baixa
Шопинг в Лиссабоне или магазины с историей
Шопинг в Лиссабоне или магазины с историей
Шопинг в Лиссабоне или магазины с историей
Шопинг в Лиссабоне или магазины с историей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Alena
Alena
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