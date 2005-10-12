Еще несколько необычных экскурсий в Лиссабоне

дегустация портвейна

знаменитое пирожное-корзинка

обувь ручной работы

национальные ювелирные украшения

фарфор и фаянс королевской фабрики

уникальные португальские изделия из пробки

натуральная португальская косметика, которой пользуются первая Дама и кинодивы

одежда, сумочки, обувь местных дизайнеров

и многое другое, что подготовил для Вас наш гид (тему магазинов и остановок можно согласовать при переписке)

Также гид поможет переводить, торговаться и расскажет, как сэкономить на покупках! Хорошего Вам и познавательного шопинга!

Данная экскурсия ⛳ прекрасная возможность уйти от формальной обзорной экскурсии 🧭 и открыть свой Лиссабон через торговые районы столицы ⭐️ через их старинные кафе и магазины, где можно попробовать Лиссабон «на вкус», попробовав местные напитки, сладости и приобрести аутентичные товары и сувениры 🎁 ждет: