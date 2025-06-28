-
Мини-группа
до 10 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00
Сегодня в 09:00
28 сен в 09:00
€40.50
€45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с самобытным Лиссабоном
Начало: Praça dos Restauradores
Расписание: По выходным дням с 9:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Начало: Ваш отель или порт для круизов
Расписание: Каждый день
26 сен в 09:00
30 сен в 09:00
€135 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММила28 июня 2025Я впервые в Лиссабоне и экскурсия оказалась очень интересной и познавательной с потрясающим и очень внимательным гидом Еленой. Елена отлично знает историю Португалии и еще помогла мне с выбором выступления фадо и рекомендовала вкусные рестораны. Спасибо.
- IIrena18 февраля 2025Тур очень понравился,гид Елена дала много интересной информации и показала этот прекрастный город.
Большое спасибо ей!
- ССветлана2 января 2025Экскурсия по Лиссабону была очень познавательной, интересной и увлекательной! Огромное спасибо гиду Елене! Настоящий профессионал!
- ГГригорий14 августа 2024Отлично провели время и узнали очень много о Лиссабоне и окрестностях. Елена скорректировала программу под наши пожелания и возможности и получилась по-настоящему индивидуальная экскурсия. Благодарю за Ваш труд!
- ЮЮрий5 августа 2024Познавательная экскурсия и знающий, доброжелательный экскурсовод. Рекомендую.
- SSofiia26 июня 2024Елена провела увлекательную историческую экскурсию по Лиссабону, которая позволила глубже понять историю и культуру этого удивительного города. Её знание исторических
- IIrene6 мая 2024Гид Елена провела хорошую, информативную, интересную экскурсию. Мы оствлись довольны! Рекомендуем всем!
- VValerii11 марта 2024Елена очень профессиональный гид! Экскурсия содержательная, интересная, очень понравилась. Всем рекомендую!
- VViktoriia9 марта 2024Экскурсия состоялась даже не смотря на плохую погоду, что конечно порадовало. Посмотрели большое количество исторических объектов, много узнали. Но нам не хватило эмоциональности и как нам показалось влюбленности экскурсовода в город.
- MMAKAROVA26 февраля 2024Была в Лиссабоне первый раз, хотелось пешком походить по историческому центру города, с экскурсоводом Еленой все сложилось замечательно! В нынешних
- ННаталья8 декабря 2023We had a wonderful day with guide Elena. She showed to me and my friend all the main sights of
- OOleg3 декабря 2023Экскурсия очень понравилась, гид приятная, хорошо построенный маршрут, много информации, вся подана в интересной форме, скучно не было ни минуты.
- ННаталья9 сентября 2023Елена - просто потрясающий гид. Она так интересно рассказывала про историю, знакомила с городом, показывала необычные места и достопримечательности, что
- ААнна21 августа 2023Это была моя первая поезда в Лиссабон, и эта экскурсия помогла мне влюбиться в этот город с первых минут. Елена
