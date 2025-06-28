М Мила Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия Я впервые в Лиссабоне и экскурсия оказалась очень интересной и познавательной с потрясающим и очень внимательным гидом Еленой. Елена отлично знает историю Португалии и еще помогла мне с выбором выступления фадо и рекомендовала вкусные рестораны. Спасибо.

I Irena Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия Тур очень понравился,гид Елена дала много интересной информации и показала этот прекрастный город.

Большое спасибо ей!

С Светлана Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия Экскурсия по Лиссабону была очень познавательной, интересной и увлекательной! Огромное спасибо гиду Елене! Настоящий профессионал!

Г Григорий Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия Отлично провели время и узнали очень много о Лиссабоне и окрестностях. Елена скорректировала программу под наши пожелания и возможности и получилась по-настоящему индивидуальная экскурсия. Благодарю за Ваш труд!

Ю Юрий Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия Познавательная экскурсия и знающий, доброжелательный экскурсовод. Рекомендую.

S Sofiia Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия читать дальше деталей было поразительно, и она сумела оживить прошлое через захватывающие рассказы. Помимо основных достопримечательностей Елена провела нам еще гастротур😂 - мы смогли попробовать уникальное Португальское пиво, знаменитый вишнёвый ликёр, и самый вкусный Pastel de nata в Лиссабоне. Я настоятельно рекомендую Елену как гида, который сделает ваше путешествие особенным и познавательным и вкусным ☺️ Елена провела увлекательную историческую экскурсию по Лиссабону, которая позволила глубже понять историю и культуру этого удивительного города. Её знание исторических

I Irene Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия Гид Елена провела хорошую, информативную, интересную экскурсию. Мы оствлись довольны! Рекомендуем всем!

V Valerii Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия Елена очень профессиональный гид! Экскурсия содержательная, интересная, очень понравилась. Всем рекомендую!

V Viktoriia Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия Экскурсия состоялась даже не смотря на плохую погоду, что конечно порадовало. Посмотрели большое количество исторических объектов, много узнали. Но нам не хватило эмоциональности и как нам показалось влюбленности экскурсовода в город.

M MAKAROVA Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия читать дальше условиях добраться до Лиссабона непросто, альтернативой Стамбулу стал перелёт из Москвы через Касабланку (Марокко). Португалия очень колоритная страна, стоит посмотреть, и стоит в Лиссабоне обращаться за экскурсией к Елене) Была в Лиссабоне первый раз, хотелось пешком походить по историческому центру города, с экскурсоводом Еленой все сложилось замечательно! В нынешних

Н Наталья Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия читать дальше Lisbon and many more, facts, stories and legends. It's a joy when guided by someone who so passionate about history and does not look at the time. She pointed out nice places to eat and drink which was a great help. I would highly recommend Elena for her tour of Lisbon and the surrounding area. Great value. Thank you Elena from Ireland and Latvia. We had a wonderful day with guide Elena. She showed to me and my friend all the main sights of

O Oleg Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия читать дальше Гид показала множеств мест, где стоит попробовать региональные вкусности, и где стоит еще погулять помимо экскурсии.

До этого гуляли по городу сами, казалось, очень мило. После экскурсии поняли, что хотим приехать сюда еще не раз, и даже захотелось в Лиссабоне пожить Экскурсия очень понравилась, гид приятная, хорошо построенный маршрут, много информации, вся подана в интересной форме, скучно не было ни минуты.

Н Наталья Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия читать дальше мы сразу влюбились в Лиссабон. На протяжении экскурсии Елена прислушивалась к нашим потребностям и подробно отвечала на вопросы. Она порекомендовала нам несколько очень стоящих ресторанчиков и мест. В общем, от всей души рекомендуем. Спасибо, Елена Елена - просто потрясающий гид. Она так интересно рассказывала про историю, знакомила с городом, показывала необычные места и достопримечательности, что

А Анна Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия читать дальше показывала интересные места, которые я бы никогда не нашла без помощи знающего человека. Время прошло незаметно, я получила массу впечатлений и так же много полезной информации. Рекомендую всем данную экскурсию и еще раз хочу выразить благодарность Елена за ее работу. Это была моя первая поезда в Лиссабон, и эта экскурсия помогла мне влюбиться в этот город с первых минут. Елена