Фуникулер Глория – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Фуникулер Глория» в Лиссабоне на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
-
10%
51 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00
Сегодня в 09:00
28 сен в 09:00
€40.50€45 за человека
Знакомство с самобытным Лиссабоном
Пешая
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с самобытным Лиссабоном
Начало: Praça dos Restauradores
Расписание: По выходным дням с 9:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Пешая
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Начало: Ваш отель или порт для круизов
Расписание: Каждый день
26 сен в 09:00
30 сен в 09:00
€135 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мила
    28 июня 2025
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Я впервые в Лиссабоне и экскурсия оказалась очень интересной и познавательной с потрясающим и очень внимательным гидом Еленой. Елена отлично знает историю Португалии и еще помогла мне с выбором выступления фадо и рекомендовала вкусные рестораны. Спасибо.
  • I
    Irena
    18 февраля 2025
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Тур очень понравился,гид Елена дала много интересной информации и показала этот прекрастный город.
    Большое спасибо ей!
  • С
    Светлана
    2 января 2025
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Экскурсия по Лиссабону была очень познавательной, интересной и увлекательной! Огромное спасибо гиду Елене! Настоящий профессионал!
  • Г
    Григорий
    14 августа 2024
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Отлично провели время и узнали очень много о Лиссабоне и окрестностях. Елена скорректировала программу под наши пожелания и возможности и получилась по-настоящему индивидуальная экскурсия. Благодарю за Ваш труд!
  • Ю
    Юрий
    5 августа 2024
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Познавательная экскурсия и знающий, доброжелательный экскурсовод. Рекомендую.
  • S
    Sofiia
    26 июня 2024
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Елена провела увлекательную историческую экскурсию по Лиссабону, которая позволила глубже понять историю и культуру этого удивительного города. Её знание исторических
    читать дальше

    деталей было поразительно, и она сумела оживить прошлое через захватывающие рассказы. Помимо основных достопримечательностей Елена провела нам еще гастротур😂 - мы смогли попробовать уникальное Португальское пиво, знаменитый вишнёвый ликёр, и самый вкусный Pastel de nata в Лиссабоне. Я настоятельно рекомендую Елену как гида, который сделает ваше путешествие особенным и познавательным и вкусным ☺️

  • I
    Irene
    6 мая 2024
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Гид Елена провела хорошую, информативную, интересную экскурсию. Мы оствлись довольны! Рекомендуем всем!
  • V
    Valerii
    11 марта 2024
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Елена очень профессиональный гид! Экскурсия содержательная, интересная, очень понравилась. Всем рекомендую!
  • V
    Viktoriia
    9 марта 2024
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Экскурсия состоялась даже не смотря на плохую погоду, что конечно порадовало. Посмотрели большое количество исторических объектов, много узнали. Но нам не хватило эмоциональности и как нам показалось влюбленности экскурсовода в город.
  • M
    MAKAROVA
    26 февраля 2024
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Была в Лиссабоне первый раз, хотелось пешком походить по историческому центру города, с экскурсоводом Еленой все сложилось замечательно! В нынешних
    читать дальше

    условиях добраться до Лиссабона непросто, альтернативой Стамбулу стал перелёт из Москвы через Касабланку (Марокко). Португалия очень колоритная страна, стоит посмотреть, и стоит в Лиссабоне обращаться за экскурсией к Елене)

  • Н
    Наталья
    8 декабря 2023
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    We had a wonderful day with guide Elena. She showed to me and my friend all the main sights of
    читать дальше

    Lisbon and many more, facts, stories and legends. It's a joy when guided by someone who so passionate about history and does not look at the time. She pointed out nice places to eat and drink which was a great help. I would highly recommend Elena for her tour of Lisbon and the surrounding area. Great value. Thank you Elena from Ireland and Latvia.

  • O
    Oleg
    3 декабря 2023
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась, гид приятная, хорошо построенный маршрут, много информации, вся подана в интересной форме, скучно не было ни минуты.
    читать дальше

    Гид показала множеств мест, где стоит попробовать региональные вкусности, и где стоит еще погулять помимо экскурсии.
    До этого гуляли по городу сами, казалось, очень мило. После экскурсии поняли, что хотим приехать сюда еще не раз, и даже захотелось в Лиссабоне пожить

  • Н
    Наталья
    9 сентября 2023
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Елена - просто потрясающий гид. Она так интересно рассказывала про историю, знакомила с городом, показывала необычные места и достопримечательности, что
    читать дальше

    мы сразу влюбились в Лиссабон. На протяжении экскурсии Елена прислушивалась к нашим потребностям и подробно отвечала на вопросы. Она порекомендовала нам несколько очень стоящих ресторанчиков и мест. В общем, от всей души рекомендуем. Спасибо, Елена

  • А
    Анна
    21 августа 2023
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Это была моя первая поезда в Лиссабон, и эта экскурсия помогла мне влюбиться в этот город с первых минут. Елена
    читать дальше

    показывала интересные места, которые я бы никогда не нашла без помощи знающего человека. Время прошло незаметно, я получила массу впечатлений и так же много полезной информации. Рекомендую всем данную экскурсию и еще раз хочу выразить благодарность Елена за ее работу.

  • A
    Anna
    21 августа 2023
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Это была моя первая поезда в Лиссабон, и эта экскурсия помогла мне влюбиться в этот город с первых минут. Елена
    читать дальше

    показывала интересные места, которые я бы никогда не нашла без помощи знающего человека. Время прошло незаметно, я получила массу впечатлений и так же много полезной информации. Рекомендую всем данную экскурсию и еще раз хочу выразить благодарность Елена за ее работу.

