Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона

За 1,5 часа оценить уличное искусство в одном из самых старых районов города

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Мы прогуляемся по кварталу, которому почти 1000 лет. Здесь мирно уживаются древние церкви, современные дома, городские особняки и стрит-арт. Вы увидите работы местных художников, а я расскажу, как граффити приобрело художественную ценность. А ещё подниметесь на видовые площадки и посмотрите на город с высоты птичьего полёта.
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки по живописным уголкам Старого города вы увидите семь великолепных муралов португальских художников с мировым именем. Я расскажу, что сегодня в моде и какие тенденции в стрит-арте нас ожидают в будущем. Подниметесь на две смотровые площадки с лучшими видами на Лиссабон и реку Тежу. А ещё увидите легендарный трамвай № 28, маршрут которого охватывает все главные достопримечательности города.

Организационные детали

  • Прогулка будет интересна взрослым и детям от 10 лет. На маршруте много склонов, малышам будет сложно их преодолевать.
  • Экскурсия подойдёт и тем, кто увлечён стрит-артом, и тем, кто решил только познакомиться с ним
  • В конце прогулки по желанию мы зайдём в одну из лучших кондитерских города, где вы сможете побаловать себя кофе и пирожными

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Граса (Largo da Graça)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Искусство
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