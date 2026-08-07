как древние церкви и современные муралы создают неповторимый облик этого места, а также насладятся видами Лиссабона с высоты птичьего полета. Экскурсия раскроет истории местных художников и покажет, как граффити превратилось из уличного бунта в признанное художественное направление

Описание экскурсии

Во время прогулки по живописным уголкам Старого города вы увидите семь великолепных муралов португальских художников с мировым именем. Я расскажу, что сегодня в моде и какие тенденции в стрит-арте нас ожидают в будущем. Подниметесь на две смотровые площадки с лучшими видами на Лиссабон и реку Тежу. А ещё увидите легендарный трамвай № 28, маршрут которого охватывает все главные достопримечательности города.

Организационные детали