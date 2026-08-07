Индивидуальная экскурсия «Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона» - это уникальная возможность погрузиться в мир уличного искусства одного из самых колоритных районов города, чей возраст насчитывает почти тысячу лет.
Участники прогулки увидят,
Участники прогулки увидят,
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные работы португальских художников
- 🏞️ Захватывающие виды с высоты
- 🚋 Легендарный трамвай № 28
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- ☕ Завершение в уютной кондитерской
Что можно увидеть
- Муралы португальских художников
- Трамвай № 28
Описание экскурсии
Во время прогулки по живописным уголкам Старого города вы увидите семь великолепных муралов португальских художников с мировым именем. Я расскажу, что сегодня в моде и какие тенденции в стрит-арте нас ожидают в будущем. Подниметесь на две смотровые площадки с лучшими видами на Лиссабон и реку Тежу. А ещё увидите легендарный трамвай № 28, маршрут которого охватывает все главные достопримечательности города.
Организационные детали
- Прогулка будет интересна взрослым и детям от 10 лет. На маршруте много склонов, малышам будет сложно их преодолевать.
- Экскурсия подойдёт и тем, кто увлечён стрит-артом, и тем, кто решил только познакомиться с ним
- В конце прогулки по желанию мы зайдём в одну из лучших кондитерских города, где вы сможете побаловать себя кофе и пирожными
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
|Дети до 16 лет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Граса (Largo da Graça)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 167 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.
Входит в следующие категории Лиссабона
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