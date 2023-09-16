За 1,5 часа оценить уличное искусство в одном из самых старых районов города
Мы прогуляемся по кварталу, которому почти 1000 лет. Здесь мирно уживаются древние церкви, современные дома, городские особняки и стрит-арт. Вы увидите работы местных художников, а я расскажу, как граффити приобрело художественную ценность. А ещё подниметесь на видовые площадки и посмотрите на город с высоты птичьего полёта.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время прогулки по живописным уголкам Старого города вы увидите семь великолепных муралов португальских художников с мировым именем. Я расскажу, что сегодня в моде и какие тенденции в стрит-арте нас ожидают в будущем. Подниметесь на две смотровые площадки с лучшими видами на Лиссабон и реку Тежу. А ещё увидите легендарный трамвай № 28, маршрут которого охватывает все главные достопримечательности города.
Организационные детали
- Прогулка будет интересна взрослым и детям от 10 лет. На маршруте много склонов, малышам будет сложно их преодолевать.
- Экскурсия подойдёт и тем, кто увлечён стрит-артом, и тем, кто решил только познакомиться с ним
- В конце прогулки по желанию мы зайдём в одну из лучших кондитерских города, где вы сможете побаловать себя кофе и пирожными
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Граса (Largo da Graça)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 85 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.
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