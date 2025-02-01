Индивидуальная
Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
«Ранние граффити были прерогативой бедняков»
Завтра в 10:00
17 мар в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
Понять Португалию через стрит-арт
Авторская обзорная экскурсия по шедеврам уличного искусства Лиссабона
Начало: У Praça Luís de Camões
«Всю дорогу мы будем говорить о граффити, его авторах и о том, как уличное искусство принимают местные жители, какие ещё виды творчества отразились на городских стенах»
Завтра в 13:00
17 мар в 10:00
от €70 за человека
Индивидуальная
Стрит-арт Лиссабона: муралы, трамвай №28 и смотровые площадки
Погрузитесь в мир стрит-арта Лиссабона: от древних церквей до современных муралов и захватывающих видов на город
Начало: На площади Граса (Largo da Graça)
«Вы увидите работы местных художников, а я расскажу, как граффити приобрело художественную ценность»
22 мар в 11:00
23 мар в 11:00
от €60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 февраля 2025Не ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит арте. Но эта экскурсия всё
- ООльга3 ноября 2024Светлана потрясающая! До сих пор вспоминаю эту чудесную экскурсию. Хотя назвать это экскурсией было бы очень скромно. Это свидание с городом!
- ЕЕкатерина5 апреля 2024Экскурсия со Светланой нам очень понравилась. Были с тремя детьми школьного возраста. Светлана любезно принесла им баллончики с краской, чтобы
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Граффити и уличное искусство»
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