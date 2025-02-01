Граффити и стрит-арт Лиссабона

Найдено 3 экскурсии в категории «Граффити и уличное искусство» в Лиссабоне на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Уличное искусство Лиссабона
Пешая
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная
Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
«Ранние граффити были прерогативой бедняков»
Завтра в 10:00
17 мар в 08:00
€70 за человека
Понять Португалию через стрит-арт
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Понять Португалию через стрит-арт
Авторская обзорная экскурсия по шедеврам уличного искусства Лиссабона
Начало: У Praça Luís de Camões
«Всю дорогу мы будем говорить о граффити, его авторах и о том, как уличное искусство принимают местные жители, какие ещё виды творчества отразились на городских стенах»
Завтра в 13:00
17 мар в 10:00
от €70 за человека
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
Стрит-арт Лиссабона: муралы, трамвай №28 и смотровые площадки
Погрузитесь в мир стрит-арта Лиссабона: от древних церквей до современных муралов и захватывающих видов на город
Начало: На площади Граса (Largo da Graça)
«Вы увидите работы местных художников, а я расскажу, как граффити приобрело художественную ценность»
22 мар в 11:00
23 мар в 11:00
от €60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 февраля 2025
    Уличное искусство Лиссабона
    Не ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит арте. Но эта экскурсия всё
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    изменила. Так интересно, так талантливо и так необычно! Захотелось узнать об этом направлении искусства как можно больше. Спасибо Светлане за интересный рассказ, погружение в мир нового для меня мира, за ссылки для дальнейшего знакомство с понравившимися авторами. Рекомендую всем, а особенно - скептикам.

    Не ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит артеНе ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит артеНе ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит артеНе ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит артеНе ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит артеНе ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит артеНе ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит артеНе ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит арте
  • О
    Ольга
    3 ноября 2024
    Уличное искусство Лиссабона
    Светлана потрясающая! До сих пор вспоминаю эту чудесную экскурсию. Хотя назвать это экскурсией было бы очень скромно. Это свидание с городом!
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    Это потеряться среди закоулков с удивительным человеком и открыть столько нового для себя. Спасибо огромное, Светлана, за этот душесогревающий день, за рассказы, за диалог!

    Светлана потрясающая!Светлана потрясающая!Светлана потрясающая!Светлана потрясающая!Светлана потрясающая!Светлана потрясающая!Светлана потрясающая!Светлана потрясающая!Светлана потрясающая!
  • Е
    Екатерина
    5 апреля 2024
    Уличное искусство Лиссабона
    Экскурсия со Светланой нам очень понравилась. Были с тремя детьми школьного возраста. Светлана любезно принесла им баллончики с краской, чтобы
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    порисовать граффити. Полный детский восторг! Также показала нам тайные уголки Лиссабона, спрятанные от туриста, где оставили свои картины уличные художники. Парочку имен мы увезли с собой в памяти. Кроме того, Светлана охотно рассказывает и про другие достопримечательности города, показывает смотровые площадки, интересные улочки и пути, как удобнее передвигаться. Экскурсия гораздо интереснее и душевнее, чем классическая. В нашем случае вышло именно так. Так что если вам нужно первый раз познакомиться с Лиссабоном, то смело выбирайте Светлану. И город увидите, и граффити и душевно поболтаете.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Граффити и уличное искусство»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в марте 2025
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