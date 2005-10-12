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Жемчужины Средневековья — Томар, Баталья, Алкобаса, Обидуш

Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Я познакомлю вас с великолепными памятниками западноевропейской архитектуры, которые были свидетелями самых важных событий португальской истории 📖.

Вы услышите легенды и факты о мавританских и христианских монархах, цистерианцах и тамплиерах, а также о местных Ромео и Джульетте.

Поразмышляете над загадкой Томарского окна и попробуете знаменитый португальский ликер — жинжу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €300 за экскурсию

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Жемчужины Средневековья — Томар, Баталья, Алкобаса, Обидуш
Жемчужины Средневековья — Томар, Баталья, Алкобаса, Обидуш

Что вы увидите

  • Город Томар
  • Город Баталья
  • Город Алкобаса
  • Город Обидуш
  • Монастырь Санта-Мария-да-Витори
  • Монастырь Санта-Мария-де-Алкобаса
  • Монастырь Монастырь Ордена Христа
Город Томар
Наша экскурсия ⛳ начнётся с посещения города Томар, где вам предстоит ощутить мистический дух тамплиеров. Здешний замок 🏰 был возведён по приказу великого магистра местной ветви Ордена Храма в 1160 г. и был самым современным военным сооружением того времени. Вы увидите настоящий алхимический сосуд — круглую церковь-ротонду Шаролу, в которой зашифрованы тайные послания рыцарей Ордена Храма. На западном фасаде новой церкви вас ожидает настоящая жемчужина португальского мануэлино — знаменитое Томарское окно «жанела»: загадку этой достопримечательности 🏛️, получившей мировое признание, вы попробуете разгадать на экскурсии 🧭 Баталья
Во время следующей остановки в городе Баталья, мы посетим величайший шедевр архитектуры, включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — Монастырь Санта-Мария да Витория. Это грандиозное сооружение сочетает два стиля — суровую готику и кружевной мануэлино. В этом монастыре покоятся останки Генриха Мореплавателя и других представителей династии Авис. Здесь вы восхититесь Незавершенными капеллами, где слились воедино искусство и природа, а сводом для них служит голубое небо.
Город Алкобаса
Затем мы с Вами отправимся в монастырь Санта-Мария де Алкобаса – первый храм монашеского ордена цистерцианцев в Португалии, который и по сей день остается самым большим в стране. Здесь Вы узнаете, почему монастырь известен как «обитель тишины», как монахи-цистерцианцы ловили рыбу 🐟 не выходя из монастырской кухни 🥧 и услышите удивительную историю 📖 любви португальских Ромэо и Джульетты.
Город Обидуш
А в завершение нашего путешествия мы прогуляемся узкими, вымощенными булыжником улочками средневекового города Обидуш — одного из древнейших и самых романтичных городов Португалии. Этот очаровательный город 🏙️ полностью окружён крепостными стенами, внутри которых вы найдёте отлично сохранившийся замок. Здесь я расскажу вам о мавританских принцессах, и португальских королевах, которые на протяжении веков управляли городом. Прогуливаясь городом, мы обязательно попробуем национальную вишневую наливку «жинжа», которую подают здесь в шоколадном стаканчике.

Важная информация:

  • По вашему желанию экскурсию можно дополнить посещением городов Фатима или Назаре.
  • Если вы едете с гидом на своем автомобиле 🚘, стоимость экскурсии — 150 евро.
Что входит
  • Комфортабельный минивэн с водителем
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы (бензин, платные дороги, платные парковки)
  • Страховка для всех пассажиров
Что не входит
  • Стоимость входных билетов
  • монастырь Санта-Мария-де-Алкобаса (€6)
  • монастырь Санта-Мария-да-Витория в городе Баталья (€6)
  • монастырь Ордена Христа (€6)
  • Питание и дегустация
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Жемчужины Средневековья — Томар, Баталья, Алкобаса, Обидуш
Жемчужины Средневековья — Томар, Баталья, Алкобаса, Обидуш
Жемчужины Средневековья — Томар, Баталья, Алкобаса, Обидуш
Жемчужины Средневековья — Томар, Баталья, Алкобаса, Обидуш

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Oльга Г.
Oльга Г.
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