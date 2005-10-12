Город Томар

Наша экскурсия ⛳ начнётся с посещения города Томар, где вам предстоит ощутить мистический дух тамплиеров. Здешний замок 🏰 был возведён по приказу великого магистра местной ветви Ордена Храма в 1160 г. и был самым современным военным сооружением того времени. Вы увидите настоящий алхимический сосуд — круглую церковь-ротонду Шаролу, в которой зашифрованы тайные послания рыцарей Ордена Храма. На западном фасаде новой церкви вас ожидает настоящая жемчужина португальского мануэлино — знаменитое Томарское окно «жанела»: загадку этой достопримечательности 🏛️, получившей мировое признание, вы попробуете разгадать на экскурсии 🧭 Баталья

Во время следующей остановки в городе Баталья, мы посетим величайший шедевр архитектуры, включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — Монастырь Санта-Мария да Витория. Это грандиозное сооружение сочетает два стиля — суровую готику и кружевной мануэлино. В этом монастыре покоятся останки Генриха Мореплавателя и других представителей династии Авис. Здесь вы восхититесь Незавершенными капеллами, где слились воедино искусство и природа, а сводом для них служит голубое небо.

Город Алкобаса

Затем мы с Вами отправимся в монастырь Санта-Мария де Алкобаса – первый храм монашеского ордена цистерцианцев в Португалии, который и по сей день остается самым большим в стране. Здесь Вы узнаете, почему монастырь известен как «обитель тишины», как монахи-цистерцианцы ловили рыбу 🐟 не выходя из монастырской кухни 🥧 и услышите удивительную историю 📖 любви португальских Ромэо и Джульетты.

Город Обидуш

А в завершение нашего путешествия мы прогуляемся узкими, вымощенными булыжником улочками средневекового города Обидуш — одного из древнейших и самых романтичных городов Португалии. Этот очаровательный город 🏙️ полностью окружён крепостными стенами, внутри которых вы найдёте отлично сохранившийся замок. Здесь я расскажу вам о мавританских принцессах, и португальских королевах, которые на протяжении веков управляли городом. Прогуливаясь городом, мы обязательно попробуем национальную вишневую наливку «жинжа», которую подают здесь в шоколадном стаканчике.

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