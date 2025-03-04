Для вас предлагают трансфер из аэропорта в ваш отель в Лиссабоне с русскоговорящим гидом, который подскажет, куда можно сходить и что посетить, а также познакомит вас с главными достопримечательностями столицы и объяснит, как до них добраться. Время в поездке пролетит незаметно.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.)

Описание трансфер

Путешествие по Лиссабону

Если вы планируете исследовать Лиссабон самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугой сопровождения. Это отличный способ начать ваше знакомство с этим удивительным городом.

Что вас ждет?

Вас встретит опытный гид, который предоставит вам карту города и познакомит с основными памятниками столицы. Вы узнаете:

Где находятся главные достопримечательности;

Как до них добраться;

Интересные факты о каждом месте.

Ответы на ваши вопросы

На протяжении всей поездки гид будет готов ответить на любые ваши вопросы, что сделает ваше путешествие более увлекательным и информативным. Это отличная возможность узнать больше о культуре и истории Лиссабона.

Не упустите шанс сделать ваше путешествие по этому великолепному городу еще более комфортным и познавательным!