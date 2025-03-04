Для вас предлагают трансфер из аэропорта в ваш отель в Лиссабоне с русскоговорящим гидом, который подскажет, куда можно сходить и что посетить, а также познакомит вас с главными достопримечательностями столицы и объяснит, как до них добраться. Время в поездке пролетит незаметно.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание трансфер
Путешествие по Лиссабону
Если вы планируете исследовать Лиссабон самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугой сопровождения. Это отличный способ начать ваше знакомство с этим удивительным городом.
Что вас ждет?
Вас встретит опытный гид, который предоставит вам карту города и познакомит с основными памятниками столицы. Вы узнаете:
- Где находятся главные достопримечательности;
- Как до них добраться;
- Интересные факты о каждом месте.
Ответы на ваши вопросы
На протяжении всей поездки гид будет готов ответить на любые ваши вопросы, что сделает ваше путешествие более увлекательным и информативным. Это отличная возможность узнать больше о культуре и истории Лиссабона.
Не упустите шанс сделать ваше путешествие по этому великолепному городу еще более комфортным и познавательным!
Ежедневно 24 часа в сутки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аэропорт
- Лиссабон
Что включено
- Русскоговорящий ассистент или гид
- Машина минивэн
Что не входит в цену
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Отель Лиссабона
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 24 часа в сутки.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Орехова
4 мар 2025
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