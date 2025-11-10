Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Это предложение для тех, у кого в запасе нет много свободного времени, но есть желание увидеть город.



У вас будет возможность познакомиться с главными достопримечательностями Порто прямо по пути в ваш пункт назначения, не выходя из машины. А еще вы получите карту города и ценные рекомендации от гида относительно лучших мест. 5 причин купить этот трансфер 🚗 Удобный трансфер и экскурсия в одном

🗺️ Карта города в подарок

🏞️ Потрясающие виды на Лиссабон

📍 Знакомство с главными достопримечательностями

🍽️ Рекомендации по ресторанам

Elena Ваш гид в Лиссабоне Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1 час Размер группы 1-4 человека На чём проводится Услуги трансфера Когда По договоренности €60 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Что можно увидеть Площадь Маркиз де Помбал

Площадь Реставраторов

Площадь Россиу

Площадь Фигейра

Площадь Мартинь Мэниш

Авенида Либердаде

Парк Эдуарда VII

Описание трансфер Эта экскурсия – удобная возможность для тех, кому удобно совместить трансфер с обзорной экскурсией по городу. Вы увидите: площадь Маркиз де Помбал, площадь Реставраторов, площадь Россиу, площадь Фигейра, площадь Мартинь Мэниш, главный проспект города Авенида Либердаде. Кроме того, будет возможность выйти на красивую смотровую площадку в Парке Эдуарда VII, где открывается шикарный вид на весь исторический центр и на реку Тежу. Вы получите первичную информацию от гида о городе, об интересных местах рядом с вашим отелем, как и куда добраться. А также получите список хороших ресторанов недалеко от вашего места пребывания. При встрече в аэропорту гид выдаст каждому туристу карту г. Лиссабона. Закончим мини-экскурсию у вашего отеля.

