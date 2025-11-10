Это предложение для тех, у кого в запасе нет много свободного времени, но есть желание увидеть город.
У вас будет возможность познакомиться с главными достопримечательностями Порто прямо по пути в ваш пункт назначения, не выходя из машины. А еще вы получите карту города и ценные рекомендации от гида относительно лучших мест.
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Удобный трансфер и экскурсия в одном
- 🗺️ Карта города в подарок
- 🏞️ Потрясающие виды на Лиссабон
- 📍 Знакомство с главными достопримечательностями
- 🍽️ Рекомендации по ресторанам
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что можно увидеть
Описание трансферЭта экскурсия – удобная возможность для тех, кому удобно совместить трансфер с обзорной экскурсией по городу. Вы увидите: площадь Маркиз де Помбал, площадь Реставраторов, площадь Россиу, площадь Фигейра, площадь Мартинь Мэниш, главный проспект города Авенида Либердаде. Кроме того, будет возможность выйти на красивую смотровую площадку в Парке Эдуарда VII, где открывается шикарный вид на весь исторический центр и на реку Тежу. Вы получите первичную информацию от гида о городе, об интересных местах рядом с вашим отелем, как и куда добраться. А также получите список хороших ресторанов недалеко от вашего места пребывания. При встрече в аэропорту гид выдаст каждому туристу карту г. Лиссабона. Закончим мини-экскурсию у вашего отеля.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Маркиз де Помбал
- Площадь Реставраторов
- Площадь Россиу
- Площадь Фигейра
- Площадь Мартинь Мэниш
- Главный проспект города Авенида Либердаде
- Смотровая площадка в парке Эдуарда VII, откуда открывается шикарный вид на весь исторический центр и на реку Тежу
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Отель в Лиссабоне
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
