6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш - всё за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Вкусный Лиссабон
Начало: Площадь Ресторадореш
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
от €105 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь22 октября 2024Экскурсия очень понравилась. Очень повезло с гидом! Ольга настоящий профессионал. Проработанная программа позволила погрузится в историю Португалии и Лиссабона в
- ММарк19 ноября 2023Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по историческим местам Лиссабона. Мы получили море новых впечатлений и новой интересной информации.
- AAleks3 июня 2023Ольга без сомнений высоклассный гид и провела для нас очень интересную экскурсию. Изложение материала на высоте, время пролетело незаметно! Маршрут действительно грамотно продуман и позволяет за прогулку ознакомиться с главными достопримечательностями города. Всем рекоммендуем!
- ЕЕлена23 апреля 2023Я, нашла Ольгу на этом ресурсе. Решили (нас было три человека) взять обзорную по Лиссабону. Поразила глубина знаний и интересная
- TTetiana28 февраля 2020ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобилеОтличная экскурсия. Очень понравился гид Борис! Рекомендуем именно его. Знает все и даже больше, учитывает все пожелания. Веселил нас своим тонким юмором:)
- KKramaren22 июля 2019Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёреЭкскурсия понравилась, тем более, что гиду Ирине пришлось на ходу переделывать маршрут (из-за задержки нашего самолета начало экскурсии сдвинулось на
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Площадь Фигейра»
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