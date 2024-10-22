Площадь Фигейра – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Фигейра» в Лиссабоне на русском языке, цены от €105. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Пешая
На трамвае
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш - всё за один день
Пешая
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш - всё за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
150 за всё до 7 чел.
Вкусный Лиссабон
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Вкусный Лиссабон
Начало: Площадь Ресторадореш
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
от 105 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    22 октября 2024
    Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш - всё за один день
    Экскурсия очень понравилась. Очень повезло с гидом! Ольга настоящий профессионал. Проработанная программа позволила погрузится в историю Португалии и Лиссабона в
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    очень увлекательной манере. Гвоздь программы дворцовый комплекс Кинта да Регалейра. Даже не представлял, что прогулка по парку может быть настолько интересной и познавательной. Благодаря Ольге осталось впечатление, сравнимое с посещением или даже участием в театральной постановке. Имея очень ограниченное время на осмотр Лиссабона, я считаю мы приняли правильное решение, выбрав экскурсию на автомобиле. Благодарим Ольгу и Владимира за уделённое внимание и прекраные впечатления!

  • М
    Марк
    19 ноября 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по историческим местам Лиссабона. Мы получили море новых впечатлений и новой интересной информации.
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    Саму экскурсию Ольга провела увлекательно и профессионально, очень комфортно находится в ее обществе, так что наша пешеходная ознакомительная экскурсия в шесть часов пролетела незаметно. Рекомендую этого гида!

  • A
    Aleks
    3 июня 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Ольга без сомнений высоклассный гид и провела для нас очень интересную экскурсию. Изложение материала на высоте, время пролетело незаметно! Маршрут действительно грамотно продуман и позволяет за прогулку ознакомиться с главными достопримечательностями города. Всем рекоммендуем!
  • Е
    Елена
    23 апреля 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Я, нашла Ольгу на этом ресурсе. Решили (нас было три человека) взять обзорную по Лиссабону. Поразила глубина знаний и интересная
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    подача материала. Нам понравился маршрут, который включал как исторические места так и раскрытие гастрономических изысков столицы Португалии. Маршрут был интересен и разнообразен. Всем рекомендуем этого квалифицированного гида.

  • T
    Tetiana
    28 февраля 2020
    ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобиле
    Отличная экскурсия. Очень понравился гид Борис! Рекомендуем именно его. Знает все и даже больше, учитывает все пожелания. Веселил нас своим тонким юмором:)
  • K
    Kramaren
    22 июля 2019
    Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
    Экскурсия понравилась, тем более, что гиду Ирине пришлось на ходу переделывать маршрут (из-за задержки нашего самолета начало экскурсии сдвинулось на
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    3ч и пришлось забирать нас из отеля). Но маршрут хорошо продуман - практически все время спускались вниз (для нас, пенсионеров, это важно, т. к. с такими перепадами высоты, как в Лиссабоне, еще не встречались). Ирина очень внимательная и заботливая - старалась двигаться по теневой стороне, находила места для передышки и т. п., помогла добраться обратно, большое ей спасибо за доброжелательность. Экскурсия очень содержательная, несмотря на мою предварительную проработку этой темы, узнала много нового и, тем более, увидела.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Площадь Фигейра»

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  1. Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
  2. Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш - всё за один день
  3. Вкусный Лиссабон
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Площадь Реставраторов
  7. Набережная
  8. Музей Карет
  9. Площадь Россио
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в ноябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Площадь Фигейра" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 160. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Площадь Фигейра», 5 ⭐ отзывов, цены от €105. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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