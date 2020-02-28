Парк Эдуарда VII – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Эдуарда VII» в Лиссабоне на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
Пешая
На микроавтобусе
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
Начало: Praça Marquês de Pombal Lisboa
Расписание: Время по договоренности.
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
39 за человека
Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Начало: Praça Marquês de Pombal или другое удобное Вам
Расписание: В любой удобный Вам день
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Мы к вам приехали на час
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мы к вам приехали на час
Начало: Аэропорт/Отель/Апартаменты
Расписание: Любой день с 21:00.
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
170 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tetiana
    28 февраля 2020
    ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобиле
    Отличная экскурсия. Очень понравился гид Борис! Рекомендуем именно его. Знает все и даже больше, учитывает все пожелания. Веселил нас своим тонким юмором:)

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Парк Эдуарда VII»

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  1. Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
  2. Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
  3. Мы к вам приехали на час
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Район Байша
  7. Площадь Россио
  8. Кафедральный собор
  9. Площадь Реставраторов
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в декабре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Парк Эдуарда VII" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 220.
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