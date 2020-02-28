Найдено 3 экскурсии в категории « Парк Эдуарда VII » в Лиссабоне на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая На микроавтобусе 4 часа Мини-группа до 8 чел. Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе) Начало: Praça Marquês de Pombal Lisboa Расписание: Время по договоренности. € 39 за человека Пешая 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия) Начало: Praça Marquês de Pombal или другое удобное Вам Расписание: В любой удобный Вам день € 220 за всё до 4 чел. На автобусе 3 часа Индивидуальная до 8 чел. Мы к вам приехали на час Начало: Аэропорт/Отель/Апартаменты Расписание: Любой день с 21:00. € 170 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Лиссабона Последние отзывы на экскурсии T Tetiana ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобиле Отличная экскурсия. Очень понравился гид Борис! Рекомендуем именно его. Знает все и даже больше, учитывает все пожелания. Веселил нас своим тонким юмором:)

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Парк Эдуарда VII»

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