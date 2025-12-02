Мы не просто проедем по маршруту — мы увидим, как бушует океан, в прибрежных деревушках застыло время, а сказки Синтры оживают среди дворцов. Темп поездки комфортный: с остановками в самых живописных местах и вкусным обедом. Это идеальный вариант как для первого знакомства с регионом, так и для тех, кто хочет увидеть больше, чем стандартные туристические программы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Мыс Рока, где «земля заканчивается и начинается море»

Самая западная точка континентальной Европы. Почему португальцы называли это место краем земли? Какую роль играл мыс в эпоху Великих географических открытий? Вы узнаете на экскурсии. Полюбуетесь Атлантическим океаном с высоты 140 метров и увидите старый маяк 1772 года — он до сих пор служит ориентиром для моряков.

Уединённый пляж Praia das Maças

Одно из самых живописных мест побережья Синтры, где природа веками формировала неповторимые пейзажи со скалами и пещерами. Идеальное место для отдыха, прогулок и впечатляющих фотографий.

Аутентичная деревня Азеньяш-ду-Мар

Белые домики с красными крышами создают особый колорит. Вы услышите, почему дома здесь строили на краю утёса и как водяные мельницы определили судьбу местных жителей.

Пляж Praia do Magoito

Пляж с уникальным золотистым песком, который сформировался из мельчайших морских окаменелостей. Мы насладимся красотой скал, спокойной атмосферой и бескрайними морскими горизонтами.

Таинственная Синтра — город королей, загадок и садов

А ещё — древних легенд и романтиков 19 века. Погуляем по лабиринту старинных улочек, обсудим историю города и его мистические предания. Заглянем в лавки с сувенирами и выясним, правда ли, что некоторые тропы ведут не только к дворцам, но и к древним масонским символам. По желанию вы посетите дворец Синтры — средневековую королевскую резиденцию с необычными коническими дымоходами и роскошными интерьерами.

Организационные детали