Туда, где бьётся сердце Атлантики: сила океана и магия Синтры за 1 день
Мыс Рока, дикие пляжи, рыбацкая деревня Азеньяш-ду-Мар и улочки мистического города - из Лиссабона
Мы не просто проедем по маршруту — мы увидим, как бушует океан, в прибрежных деревушках застыло время, а сказки Синтры оживают среди дворцов. Темп поездки комфортный: с остановками в самых живописных местах и вкусным обедом.
Это идеальный вариант как для первого знакомства с регионом, так и для тех, кто хочет увидеть больше, чем стандартные туристические программы.
Описание экскурсии
Мыс Рока, где «земля заканчивается и начинается море»
Самая западная точка континентальной Европы. Почему португальцы называли это место краем земли? Какую роль играл мыс в эпоху Великих географических открытий? Вы узнаете на экскурсии. Полюбуетесь Атлантическим океаном с высоты 140 метров и увидите старый маяк 1772 года — он до сих пор служит ориентиром для моряков.
Уединённый пляж Praia das Maças
Одно из самых живописных мест побережья Синтры, где природа веками формировала неповторимые пейзажи со скалами и пещерами. Идеальное место для отдыха, прогулок и впечатляющих фотографий.
Аутентичная деревня Азеньяш-ду-Мар
Белые домики с красными крышами создают особый колорит. Вы услышите, почему дома здесь строили на краю утёса и как водяные мельницы определили судьбу местных жителей.
Пляж Praia do Magoito
Пляж с уникальным золотистым песком, который сформировался из мельчайших морских окаменелостей. Мы насладимся красотой скал, спокойной атмосферой и бескрайними морскими горизонтами.
Таинственная Синтра — город королей, загадок и садов
А ещё — древних легенд и романтиков 19 века. Погуляем по лабиринту старинных улочек, обсудим историю города и его мистические предания. Заглянем в лавки с сувенирами и выясним, правда ли, что некоторые тропы ведут не только к дворцам, но и к древним масонским символам. По желанию вы посетите дворец Синтры — средневековую королевскую резиденцию с необычными коническими дымоходами и роскошными интерьерами.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes EQA 250+ с возможностью зарядки телефонов и Wi-Fi
Возрастное ограничение: 12+
Примерный тайминг экскурсии: из Лиссабона до первой остановки — около 50 мин., дорога между локациями — 20 мин., из Синтры до Лиссабона — 50 мин.
Экскурсия по дворцу Синтры — 1 час 30 мин.
Оплачивается отдельно: билеты во дворцы и музеи (по желанию, ~ €10–15), обед или кофе-пауза (~ €15–20 на чел.)
Подарим вам «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie гид» по лучшим проверенным местным ташкам и ресторанам с фаду
По желанию возможно изменение маршрута и посещение Мыса Рока на закате. В этом случае время начала экскурсии будет изменено в соответствии с сезоном и временем захода солнца
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 132 туристов
Приветствую, amigos viajantes!
Рад видеть вас на моей странице Трипстера!
Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда читать дальше
Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно.
Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце.
Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова.
До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!