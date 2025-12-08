Теплая атмосфера, увлекательные истории, рождественский уют и изысканные гастрономические впечатления сделают ваш день незабываемым! Забронируйте свою прогулку и ощутите магию рождественского Лиссабона.
Описание экскурсии
Приглашаю вас на увлекательную прогулку по Лиссабону, которая в канун Рождества превращается в зимнюю сказку. Этот город, окутанный светом гирлянд, теплом уютных улиц и ароматом праздничных угощений, подарит вам неповторимые впечатления. Вместе мы отправимся в путешествие по украшенным площадям и аллеям. И насладимся гастрономическими открытиями.
Проспект Свободы
Наше путешествие начинается с прогулок по огненному проспекту Свободы, который в рождественский сезон превращается в галерею света. Изысканные аллеи будут сиять гирляндами и огнями, а витрины магазинов — манить своим праздничным убранством. Здесь мы открываем аромат зимней сказки и настраиваемся на волшебного лада. Площадь Россиу (Praça do Rossio)Далее мы отправляемся на одну из главных площадей Лиссабона — Россиу, где нас встретила шумная и радостная рождественская ярмарка. Вы можете попробовать последовательное угощение, например, жареные каштаны или сладости «filhós», а также согреться горячим напитком. Мы заглядываем к мастерам, чтобы выбрать уникальные сувениры и узнать, как португальцы создают свои праздничные шедевры. Площадь Фигейра (Praça da Figueira)Следующая остановка — очаровательная площадь Фигейра, окруженная уютными лавками и кафе с богатой историей. Я расскажу вам, почему эта площадь так важна для Лиссабона и какие культурные традиции связаны с этим проявлением. Здесь можно будет сделать передышку и насладиться атмосферой старого города.
Королевское кафе с горячим шоколадом
На середине пути мы устроим настоящий гастрономический ритуал в классическом лиссабонском кафе, отмеченном королевской наградой за безупречное качество. Вас ждет аромат густого, горячего шоколада — идеальный спутник холодного зимнего дня. Удобно устроившись у окна с видом на украшенный город, вы сможете ощутить тепло и уют Лиссабона.
Дегустация традиционных напитков
Чтобы добавить тепла и радости, мы попробуем традиционные напитки. Вы можете выбрать между горячим вином с пряностями, насыщенным портвейном или знаменитым вишневым ликером Ginjinha, который содержится в маленьких шоколадных стаканчиках. Торговая площадь (Praça do Comércio)Завершим наше пребывание на конечной Торговой площади, одной из самых красивых и просторных в Европе. Здесь мы любим удивительную архитектуру, рождественские украшения и завораживающий вид на реку Тежу. Это идеальное место, чтобы подвести итоги дня и сделать памятные фотографии. Что вы узнаете?
Как празднуют Рождество и Новый год в Португалии: от семейных традиций до королевских обычаев.
- Какие подарки дарили друг другу португальцы в разные эпохи.
- Как украшали Лиссабон к главному празднику года на протяжении веков.
- Исторические и культурные особенности, которые создают впечатление Рождества. Важная информация: В стоимость экскурсии не включены личные расходы, а также еда и напитки.
Каждый день с 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Avenida da Liberdade 104
Завершение: Площадь Коммерции
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
