Мои заказы

Вкус Рождества: путешествие по праздничному Лиссабону

Теплая атмосфера, увлекательные истории, рождественский уют и изысканные гастрономические впечатления сделают ваш день незабываемым! Забронируйте свою прогулку и ощутите магию рождественского Лиссабона.
Вкус Рождества: путешествие по праздничному Лиссабону
Вкус Рождества: путешествие по праздничному Лиссабону
Вкус Рождества: путешествие по праздничному Лиссабону

Описание экскурсии

Приглашаю вас на увлекательную прогулку по Лиссабону, которая в канун Рождества превращается в зимнюю сказку. Этот город, окутанный светом гирлянд, теплом уютных улиц и ароматом праздничных угощений, подарит вам неповторимые впечатления. Вместе мы отправимся в путешествие по украшенным площадям и аллеям. И насладимся гастрономическими открытиями.

Проспект Свободы

Наше путешествие начинается с прогулок по огненному проспекту Свободы, который в рождественский сезон превращается в галерею света. Изысканные аллеи будут сиять гирляндами и огнями, а витрины магазинов — манить своим праздничным убранством. Здесь мы открываем аромат зимней сказки и настраиваемся на волшебного лада. Площадь Россиу (Praça do Rossio)Далее мы отправляемся на одну из главных площадей Лиссабона — Россиу, где нас встретила шумная и радостная рождественская ярмарка. Вы можете попробовать последовательное угощение, например, жареные каштаны или сладости «filhós», а также согреться горячим напитком. Мы заглядываем к мастерам, чтобы выбрать уникальные сувениры и узнать, как португальцы создают свои праздничные шедевры. Площадь Фигейра (Praça da Figueira)Следующая остановка — очаровательная площадь Фигейра, окруженная уютными лавками и кафе с богатой историей. Я расскажу вам, почему эта площадь так важна для Лиссабона и какие культурные традиции связаны с этим проявлением. Здесь можно будет сделать передышку и насладиться атмосферой старого города.

Королевское кафе с горячим шоколадом

На середине пути мы устроим настоящий гастрономический ритуал в классическом лиссабонском кафе, отмеченном королевской наградой за безупречное качество. Вас ждет аромат густого, горячего шоколада — идеальный спутник холодного зимнего дня. Удобно устроившись у окна с видом на украшенный город, вы сможете ощутить тепло и уют Лиссабона.

Дегустация традиционных напитков

Чтобы добавить тепла и радости, мы попробуем традиционные напитки. Вы можете выбрать между горячим вином с пряностями, насыщенным портвейном или знаменитым вишневым ликером Ginjinha, который содержится в маленьких шоколадных стаканчиках. Торговая площадь (Praça do Comércio)Завершим наше пребывание на конечной Торговой площади, одной из самых красивых и просторных в Европе. Здесь мы любим удивительную архитектуру, рождественские украшения и завораживающий вид на реку Тежу. Это идеальное место, чтобы подвести итоги дня и сделать памятные фотографии. Что вы узнаете?
Как празднуют Рождество и Новый год в Португалии: от семейных традиций до королевских обычаев.
  • Какие подарки дарили друг другу португальцы в разные эпохи.
  • Как украшали Лиссабон к главному празднику года на протяжении веков.
  • Исторические и культурные особенности, которые создают впечатление Рождества. Важная информация: В стоимость экскурсии не включены личные расходы, а также еда и напитки.

Каждый день с 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Проспект Свободы (Avenida da Liberdade)
  • Площадь Россиу (Praça do Rossio)
  • Площадь Фигейра (Praça da Figueira)
  • Королевское кафе с горячим шоколадом
  • Дегустация традиционных напитков
  • Торговая площадь (Praça do Comércio)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Avenida da Liberdade 104
Завершение: Площадь Коммерции
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В стоимость экскурсии не включены личные расходы
  • А также еда и напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гастротур по Лиссабону
Погрузитесь в мир португальской кухни, наслаждаясь бифаной, паштель-де-ната и портвейном. Узнайте их историю и ощутите дух Лиссабона
Начало: На площади Педру IV (Россиу)
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€180 за всё до 2 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Пешая
3 часа
228 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
10 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На машине
5 часов
128 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
€267 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне