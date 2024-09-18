Проспект Свободы – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Проспект Свободы» в Лиссабоне на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Начало: Ваш отель или порт для круизов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 115 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по красивым местам Лиссабона
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по красивым местам Лиссабона
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 09:00 или 10:00.
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
от 190 за всё до 2 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
Пешая
На микроавтобусе
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
Начало: Praça Marquês de Pombal Lisboa
Расписание: Время по договоренности.
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
39 за человека
Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Начало: Praça Marquês de Pombal или другое удобное Вам
Расписание: В любой удобный Вам день
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    18 сентября 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
    Выражаем огромную благодарность гашему гиду Елене за замечательную экскурсию по великолепному городу Лиссабону❤️✨️🇵🇹Былр очень познавательно и интересно🥰 Мы влюбились💫 С уважением, Анастасия и Антон
  • T
    Tetiana
    28 февраля 2020
    ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобиле
    Отличная экскурсия. Очень понравился гид Борис! Рекомендуем именно его. Знает все и даже больше, учитывает все пожелания. Веселил нас своим тонким юмором:)
  • K
    Kramaren
    22 июля 2019
    Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
    Экскурсия понравилась, тем более, что гиду Ирине пришлось на ходу переделывать маршрут (из-за задержки нашего самолета начало экскурсии сдвинулось на
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    3ч и пришлось забирать нас из отеля). Но маршрут хорошо продуман - практически все время спускались вниз (для нас, пенсионеров, это важно, т. к. с такими перепадами высоты, как в Лиссабоне, еще не встречались). Ирина очень внимательная и заботливая - старалась двигаться по теневой стороне, находила места для передышки и т. п., помогла добраться обратно, большое ей спасибо за доброжелательность. Экскурсия очень содержательная, несмотря на мою предварительную проработку этой темы, узнала много нового и, тем более, увидела.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Проспект Свободы»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
  2. Обзорная экскурсия по красивым местам Лиссабона
  3. Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
  4. Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
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  5. Район Алфама
  6. Район Байша
  7. Площадь Россио
  8. Кафедральный собор
  9. Площадь Реставраторов
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в декабре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Проспект Свободы" можно забронировать 4 экскурсии от 39 до 220. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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