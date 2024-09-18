3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Начало: Ваш отель или порт для круизов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 2 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по красивым местам Лиссабона
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 09:00 или 10:00.
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
от €190 за всё до 2 чел.
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
Начало: Praça Marquês de Pombal Lisboa
Расписание: Время по договоренности.
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
€39 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Начало: Praça Marquês de Pombal или другое удобное Вам
Расписание: В любой удобный Вам день
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия18 сентября 2024Выражаем огромную благодарность гашему гиду Елене за замечательную экскурсию по великолепному городу Лиссабону❤️✨️🇵🇹Былр очень познавательно и интересно🥰 Мы влюбились💫 С уважением, Анастасия и Антон
- TTetiana28 февраля 2020ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобилеОтличная экскурсия. Очень понравился гид Борис! Рекомендуем именно его. Знает все и даже больше, учитывает все пожелания. Веселил нас своим тонким юмором:)
- KKramaren22 июля 2019Экскурсия понравилась, тем более, что гиду Ирине пришлось на ходу переделывать маршрут (из-за задержки нашего самолета начало экскурсии сдвинулось на
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Проспект Свободы»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в декабре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Проспект Свободы" можно забронировать 4 экскурсии от 39 до 220. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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