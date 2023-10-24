Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Лиссабону

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Лиссабоне на русском языке, цены от €92. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Индивидуальная экскурсия по средневековым городам Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш. Узнайте историю и насладитесь видами
«Именно в Назаре самые высокие волны поздней осенью, зимой и ранней весной»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
500 за всё до 4 чел.
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах
Начало: Под Триумфальной аркой
«Наденьте удобную обувь и не забудьте нанести солнцезащитный крем (зимой и летом)»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
92 за всё до 4 чел.
Очарование рождественского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Очарование рождественского Лиссабона
Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада
«Здесь стоит главная лиссабонская ёлка, улицы освещают новогодние огни, а храмы и площади украшают рождественские вертепы»
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    24 октября 2023
    Тайны пяти районов Старого Лиссабона
    Яся, прекрасный компаньон для прогулки по Лиссабону🙂 Время пролетело незаметно! Насладились панорами города, успели полакомиться местной выпечкой и обойти разные кварталы города! А бонусом еще и классные фотки сделать)) Рекомендосьен🙂👍
    Яся, прекрасный компаньон для прогулки по Лиссабону🙂 Время пролетело незаметно! Насладились панорами города, успели полакомиться местнойЯся, прекрасный компаньон для прогулки по Лиссабону🙂 Время пролетело незаметно! Насладились панорами города, успели полакомиться местнойЯся, прекрасный компаньон для прогулки по Лиссабону🙂 Время пролетело незаметно! Насладились панорами города, успели полакомиться местнойЯся, прекрасный компаньон для прогулки по Лиссабону🙂 Время пролетело незаметно! Насладились панорами города, успели полакомиться местной
  • В
    Владимир
    14 октября 2023
    Тайны пяти районов Старого Лиссабона
    Очень интересная экскурсия, легкий маршрут 👍 Рекомендую всем! Лучше гида не найти 💪
  • S
    Sergej
    14 октября 2023
    Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
    Отличный гид! Повествовательно и интересно рассказывает, объясняет и отвечает на любые вопросы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле. После поездки меняется мнение и представление о стране в лучшую сторону. Время экскурсии пролетело незаметно
  • Y
    Yury
    10 октября 2023
    Тайны пяти районов Старого Лиссабона
    Это не про историю города, а про его нынешнее наполнение, кварталы, людей, интересные места
  • L
    Leonid
    8 октября 2023
    Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
    Everything was great and unforgettable. Thanks a lot your Gid!
  • Н
    Наталья
    4 августа 2023
    Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
    В первую очередь я хочу поблагодарить Светлану за прекрасную организацию маршрута. Светлана очень внимательный, приятный в общении человек. Спасибо Вам
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    за рекомендации по местам и отдельно спасибо за неимоверную Лилию, гида по Порто. 29 июля мы провели незабываемый день с Виктором! Этот человек не мог не стать гидом, он искренне любит то чем занимается и отдает этому делу всего себя и наверное даже больше😊 Наш маршрут прошел по городам Обидуш, Алькобаса и Томар. На обед Виктор повез в нас во вкуснейший ресторан с молодым поросенком (отбросьте стереотипы как это сделала я, это неимоверное наслаждение!) Каждому городу на нашем пути были посвящены свои истории и легенды, которые превратились в захватывающий романтично-детективный сериал! Я плакала и смеялась, было ощущен будто я сама проживала всю историю Португалии в этот день. Так донести информацию может только настоящий мастер. Спасибо вам, Виктор! В следующий раз в Португалию только с Вами!

  • Н
    Наталия
    7 января 2019
    Очарование рождественского Лиссабона
    Очень приятно провели время в рождественском Лиссабоне, спасибо Марине, было здорово, мы узнали много интересного, попробовали много вкусного. Наш гид создала очень дружелюбную и непринужденную обстановку, получилась чудесная прогулка!
  • А
    Александр
    2 января 2018
    Очарование рождественского Лиссабона
    Марина, спасибо за прекрасную экскурсию. Три часа пролетели незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Зимние»

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  2. Тайны пяти районов Старого Лиссабона
  3. Очарование рождественского Лиссабона
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 500. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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