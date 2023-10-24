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за рекомендации по местам и отдельно спасибо за неимоверную Лилию, гида по Порто. 29 июля мы провели незабываемый день с Виктором! Этот человек не мог не стать гидом, он искренне любит то чем занимается и отдает этому делу всего себя и наверное даже больше😊 Наш маршрут прошел по городам Обидуш, Алькобаса и Томар. На обед Виктор повез в нас во вкуснейший ресторан с молодым поросенком (отбросьте стереотипы как это сделала я, это неимоверное наслаждение!) Каждому городу на нашем пути были посвящены свои истории и легенды, которые превратились в захватывающий романтично-детективный сериал! Я плакала и смеялась, было ощущен будто я сама проживала всю историю Португалии в этот день. Так донести информацию может только настоящий мастер. Спасибо вам, Виктор! В следующий раз в Португалию только с Вами!