1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Индивидуальная экскурсия по средневековым городам Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш. Узнайте историю и насладитесь видами
«Именно в Назаре самые высокие волны поздней осенью, зимой и ранней весной»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах
Начало: Под Триумфальной аркой
«Наденьте удобную обувь и не забудьте нанести солнцезащитный крем (зимой и летом)»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€92 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование рождественского Лиссабона
Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада
«Здесь стоит главная лиссабонская ёлка, улицы освещают новогодние огни, а храмы и площади украшают рождественские вертепы»
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина24 октября 2023Яся, прекрасный компаньон для прогулки по Лиссабону🙂 Время пролетело незаметно! Насладились панорами города, успели полакомиться местной выпечкой и обойти разные кварталы города! А бонусом еще и классные фотки сделать)) Рекомендосьен🙂👍
- ВВладимир14 октября 2023Очень интересная экскурсия, легкий маршрут 👍 Рекомендую всем! Лучше гида не найти 💪
- SSergej14 октября 2023Отличный гид! Повествовательно и интересно рассказывает, объясняет и отвечает на любые вопросы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле. После поездки меняется мнение и представление о стране в лучшую сторону. Время экскурсии пролетело незаметно
- YYury10 октября 2023Это не про историю города, а про его нынешнее наполнение, кварталы, людей, интересные места
- LLeonid8 октября 2023Everything was great and unforgettable. Thanks a lot your Gid!
- ННаталья4 августа 2023В первую очередь я хочу поблагодарить Светлану за прекрасную организацию маршрута. Светлана очень внимательный, приятный в общении человек. Спасибо Вам
- ННаталия7 января 2019Очень приятно провели время в рождественском Лиссабоне, спасибо Марине, было здорово, мы узнали много интересного, попробовали много вкусного. Наш гид создала очень дружелюбную и непринужденную обстановку, получилась чудесная прогулка!
- ААлександр2 января 2018Марина, спасибо за прекрасную экскурсию. Три часа пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Зимние»
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