Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2026 » в Лиссабоне на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Очарование рождественского Лиссабона Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада «» — «Доброго Рождества и счастливого Нового года» €100 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Рождественская сказка Лиссабона Погулять по вечернему праздничному городу и прикоснуться к местным уютным традициями Начало: На Praça Luís de Camões «Я расскажу, как празднуют Рождество и Новый Год в Лиссабоне» €140 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Вкус Рождества: путешествие по праздничному Лиссабону Начало: Avenida da Liberdade 104 «Как празднуют Рождество и Новый год в Португалии: от семейных традиций до королевских обычаев» Расписание: Каждый день с 9:30 €120 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Лиссабона

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Новогодние 2026»

Ищете где отпраздновать Новый год в Лиссабоне? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Лиссабона, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025