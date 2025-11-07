Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование рождественского Лиссабона
Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада
«» — «Доброго Рождества и счастливого Нового года»
7 ноя в 15:00
16 ноя в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рождественская сказка Лиссабона
Погулять по вечернему праздничному городу и прикоснуться к местным уютным традициями
Начало: На Praça Luís de Camões
«Я расскажу, как празднуют Рождество и Новый Год в Лиссабоне»
3 ноя в 18:30
4 ноя в 18:30
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкус Рождества: путешествие по праздничному Лиссабону
Начало: Avenida da Liberdade 104
«Как празднуют Рождество и Новый год в Португалии: от семейных традиций до королевских обычаев»
Расписание: Каждый день с 9:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€120 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Новогодние 2026»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в ноябре 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Новогодние 2026" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 140. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Лиссабоне? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Лиссабона, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025