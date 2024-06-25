1 чел.
По популярности
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
«Экскурсия проходит на комфортном микроавтобусе, где могут разместиться 7 человек»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
€320 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
«Вас встретят в аэропорту с табличкой с вашим именем в зоне прилета, и на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером вы отправитесь в небольшое путешествие по Лиссабону»
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
€174 за всё до 8 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер Лиссабон - Порту или Порту - Лиссабон с экскурсиями
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina25 июня 2024Благодарим Анаит и Грачья за организованную, на высоком уровне, превосходную экскурсию по историческим местам Лиссабона. Мы получили море незабываемых впечатлений
- ААлександр28 мая 2024Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
- ННаталья30 апреля 2024Великолепная экскурсия на целый день с Анаит! Спасибо огромное за интересную информацию, прекрасные места, сервис и помощь! Целый день провела Анаит с нами! Рекомендую 100 процентов!
- ССветлана20 февраля 2024Если вы мечтаете побывать в Португалии, узнать ближе ее историю, увидеть памятные места, великолепные здания и услышать обо всем из
- ИИгорь12 февраля 2024Прекрасная экскурсия, отличная организация. Максимально удобно, встретили в аэропорту, и сразу началась экскурсия, просторная удобная машина. Но главное, Анит прекрасный
- ВВладимир22 сентября 2023Добрый день. Хотим продолжить с Вами экскурсию в Амстердаме. Пожалуйста свяжитесь с нами.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 320. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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