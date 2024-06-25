Экскурсии на микроавтобусе в Лиссабоне с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Лиссабоне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
21 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
«Экскурсия проходит на комфортном микроавтобусе, где могут разместиться 7 человек»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
17 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
«Вас встретят в аэропорту с табличкой с вашим именем в зоне прилета, и на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером вы отправитесь в небольшое путешествие по Лиссабону»
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
174 за всё до 8 чел.
Трансфер Лиссабон - Порту или Порту - Лиссабон с экскурсиями
🚐 На микроавтобусе
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер Лиссабон - Порту или Порту - Лиссабон с экскурсиями
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marina
    25 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
    Благодарим Анаит и Грачья за организованную, на высоком уровне, превосходную экскурсию по историческим местам Лиссабона. Мы получили море незабываемых впечатлений
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    и много новой, интересной информации. Экскурсию Анаит провела увлекательно и профессионально, всегда учитывая наши пожелания, нам было очень комфортно находится в ее обществе. Стоит отметить, что она влюблена в Португалию! Благодарим от всего сердца!

  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия на целый день с Анаит! Спасибо огромное за интересную информацию, прекрасные места, сервис и помощь! Целый день провела Анаит с нами! Рекомендую 100 процентов!
  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Если вы мечтаете побывать в Португалии, узнать ближе ее историю, увидеть памятные места, великолепные здания и услышать обо всем из
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    уст великолепно образованного, умного, влюблённого в эту страну и в свою профессию – значит, вашим гидом по Португалии,должна быть только Анаит. Мы благодарны Анаит за наше восхитительное путешествие по Лиссабону. Спасибо, прекрасная Анаит! Мы обязательно вернемся в этот атмосферный город и к Вам;))) Ваши восторженные путешественики!

  • И
    Игорь
    12 февраля 2024
    Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
    Прекрасная экскурсия, отличная организация. Максимально удобно, встретили в аэропорту, и сразу началась экскурсия, просторная удобная машина. Но главное, Анит прекрасный
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    гид и рассказчик, влюбленная в своё дело. Отдельное спасибо ее "помощнику" Грачье. Их тандем делает экскурсию очень продуктивной, насыщенной, исключает потери драгоценного времени экскурсии на парковки, стоянки и тд. Особая благодарность от двенадцатилетнего внука, которому также все очень понравилось! Доходчиво и понятно! Спасибо большое!

  • В
    Владимир
    22 сентября 2023
    Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
    Добрый день. Хотим продолжить с Вами экскурсию в Амстердаме. Пожалуйста свяжитесь с нами.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Район Алфама
  10. Мост 25 апреля
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 320. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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