Экскурсии на винодельни и виноградники в Лиссабоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Винодельни» в Лиссабоне на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Влюбиться в край бесконечных равнин, виноградников, особенных португальцев и поразительных городов
Начало: Ваш отель
«Дегустация на винодельне (стоимость зависит от выбранных вин)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 350 за всё до 8 чел.
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Легендарный мыс Кабо-Эспичель, природный парк Серра да Аррабида, статуя Спасителя и винодельня
«Дополнительные расходы: дегустация вин на винодельне — 3 евро с человека»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
222 за всё до 3 чел.
Нетривиальная Португалия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Нетривиальная Португалия
Райский сад Будды, старинная семейная винодельня и средневековый город-крепость
««Сад мира» занимает 40 гектаров усадьбы Лоридуш, принадлежащей винодельческому концерну Бакалеа — одному из крупнейших производителей вина в стране»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
500 за всё до 7 чел.
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Магия портвейна: культурное погружение и дегустация в Лиссабоне
Погрузитесь в мир португальского виноделия, открыв для себя историю и вкус портвейна на уникальной экскурсии
Начало: На площади Россиу
«После прогулки по городу мы отправимся в дегустационный зал одной из крупнейших и старейших винодельческих компаний»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Саша
    20 мая 2024
    Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
    Хорошая экскурсия. Не больше и не меньше. Средневековые города, исторические справки и все такое. Я фанат интересных историй, но тут
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    мэтча как то не произошло, к сожалению. В последний момент перед экскурсией у Юлии сломалась машина и она прислала на замену коллегу. Машина, конечно, замечательная и спасибо экскурсоводу, что он после стольких часов за рулем смог нам рассказать достаточно много всего, но южных сказок не получилось. Может они получаются с Юлией, конечно, но мы никогда не узнаем 🥲

  • Г
    Геннадий
    9 октября 2019
    Заповедные уголки пригородов Лиссабона
    Хочу поблагодарить Анну и Дарью, которые провели интересную и познавательную экскурсию «Заповедные уголки пригородов Лиссабона. Эту экскурсию я выбрал после
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    знакомства с Лиссабоном и Порту. Панорамные виды на Атлантику, первозданная природа в заповеднике Аррабиды, статуя Христа, все это было захватывающе интересно и красиво. Очень понравилось, как гиды делились полезной информацией. Экскурсия была наполнена юмором и эмоциями. Большое спасибо Анне и Дарье за прекрасно проведенный день!

  • Т
    Татьяна
    20 апреля 2018
    Нетривиальная Португалия
    Замечательный и вкусный день провели с друзьями в Португалии! Нашими гидами оказалась очень приятная семейная пара - Оля и Володя.
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    Ребята знают свою работу, а главное - делают это с любовью, что (на мой взгляд) самое главное) Не смотря на то, что экскурсию мы заказали в последний момент (накануне вечером) - все было организовано просто отлично. Интересный маршрут, и в правду, не тривиальный - легкий, красивый и познавательный! Спасибо от всей нашей компании! В Португалию мы влюбились))

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Винодельни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
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  3. Нетривиальная Португалия
  4. Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Винодельни" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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