1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Влюбиться в край бесконечных равнин, виноградников, особенных португальцев и поразительных городов
Начало: Ваш отель
«Дегустация на винодельне (стоимость зависит от выбранных вин)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Легендарный мыс Кабо-Эспичель, природный парк Серра да Аррабида, статуя Спасителя и винодельня
«Дополнительные расходы: дегустация вин на винодельне — 3 евро с человека»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€222 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Нетривиальная Португалия
Райский сад Будды, старинная семейная винодельня и средневековый город-крепость
««Сад мира» занимает 40 гектаров усадьбы Лоридуш, принадлежащей винодельческому концерну Бакалеа — одному из крупнейших производителей вина в стране»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€500 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия портвейна: культурное погружение и дегустация в Лиссабоне
Погрузитесь в мир португальского виноделия, открыв для себя историю и вкус портвейна на уникальной экскурсии
Начало: На площади Россиу
«После прогулки по городу мы отправимся в дегустационный зал одной из крупнейших и старейших винодельческих компаний»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССаша20 мая 2024Хорошая экскурсия. Не больше и не меньше. Средневековые города, исторические справки и все такое. Я фанат интересных историй, но тут
- ГГеннадий9 октября 2019Хочу поблагодарить Анну и Дарью, которые провели интересную и познавательную экскурсию «Заповедные уголки пригородов Лиссабона. Эту экскурсию я выбрал после
- ТТатьяна20 апреля 2018Замечательный и вкусный день провели с друзьями в Португалии! Нашими гидами оказалась очень приятная семейная пара - Оля и Володя.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Винодельни" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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