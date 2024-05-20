читать дальше

мэтча как то не произошло, к сожалению. В последний момент перед экскурсией у Юлии сломалась машина и она прислала на замену коллегу. Машина, конечно, замечательная и спасибо экскурсоводу, что он после стольких часов за рулем смог нам рассказать достаточно много всего, но южных сказок не получилось. Может они получаются с Юлией, конечно, но мы никогда не узнаем 🥲