Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
«Здесь роскошные королевские дворцы соседствуют с атмосферными рыбацкими домиками, идиллические горные пейзажи окружают бесконечное атлантическое побережье, чувствуется глубокая религиозность и особенное отношение к виноделию»
4 мая в 09:00
19 мая в 09:00
€1499 за человека
Пляжный отпуск в Португалии с экскурсиями вдоль Атлантики и возможностью поездки в Испанию
Отдохнуть в отеле с бассейном, полюбоваться видами и архитектурой и при желании посетить Севилью
Начало: Аэропорт Лиссабона, 15:30
«Мы осмотрим монастырь Жеронимуш и башню Белен — яркие примеры необычного португальского стиля мануэлино»
10 мая в 15:30
24 мая в 15:30
50 006 ₽ за человека
Португалия: ожерелье красочных городов и архитектура, от которой поёт душа
Побродить по уютным улочкам, осмотреть замки и монастыри и продегустировать португальский портвейн
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
«Вы прогуляетесь по узким улочкам Лиссабона, увидите Белемскую башню и монастырь Иеронимитов»
11 июн в 10:00
16 авг в 10:00
€1280 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья20 января 2025Это действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об истории страны от зарождения до
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Святые места»
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