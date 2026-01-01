Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по крышам Фуншала
Поднимитесь на крыши Фуншала и насладитесь захватывающими видами города и океана, слушая живую музыку и наслаждаясь чашечкой кофе
Начало: Возле театрального кафе
Расписание: в пятницу в 15:00
30 янв в 15:00
6 фев в 15:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Дикая Мадейра: держим курс на север
Авторский маршрут по северу Мадейры откроет для вас самобытный уклад местных жителей и живописные уголки острова. Откройте неизведанную сторону Мадейры
27 янв в 10:00
28 янв в 10:00
€320 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка вдоль побережья Мадейры
Уникальная возможность увидеть Мадейру с воды: величественные утёсы, живописные деревни и дельфины ждут вас на этой индивидуальной прогулке
Начало: В порту Фуншала
Завтра в 16:00
20 янв в 10:00
€275 за всё до 6 чел.
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Мадейре
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в январе 2026
Сейчас на Мадейре в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 320. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
