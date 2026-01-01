Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » на Мадейре на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 47 отзывов Мини-группа до 7 чел. Прогулка по крышам Фуншала Поднимитесь на крыши Фуншала и насладитесь захватывающими видами города и океана, слушая живую музыку и наслаждаясь чашечкой кофе Начало: Возле театрального кафе Расписание: в пятницу в 15:00 €40 за человека На машине 8 часов 4 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Дикая Мадейра: держим курс на север Авторский маршрут по северу Мадейры откроет для вас самобытный уклад местных жителей и живописные уголки острова. Откройте неизведанную сторону Мадейры €320 за всё до 3 чел. На лодке 2 часа Водная прогулка Морская прогулка вдоль побережья Мадейры Уникальная возможность увидеть Мадейру с воды: величественные утёсы, живописные деревни и дельфины ждут вас на этой индивидуальной прогулке Начало: В порту Фуншала €275 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Мадейры

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Мадейре Прогулка по крышам Фуншала; Дикая Мадейра: держим курс на север; Морская прогулка вдоль побережья Мадейры. Какие места ещё посмотреть на Мадейре Самое главное; Набережная. Сколько стоит экскурсия по Мадейре в январе 2026 Сейчас на Мадейре в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 320. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5

