1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Первозданная природа западной Мадейры
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
«Первая точка нашего путешествия – Камара-де-Лобуш, рыбацкий городок, где вы познакомитесь с бытом местных жителей, постоите на балконе Черчилля и прогуляетесь по тихим улочкам»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Фуншал
Обзорная экскурсия по уютной столице Мадейры в дружеской компании
«Проведу вас по самым интересным улицам и покажу главные достопримечательности: Кафедральный собор, живописный парк и памятник легендарному футболисту»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Невероятный Фуншал
Погружение в самобытную культуру города на прогулке по его главным достопримечательностям
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Влюбиться в Мадейру за один день
Посетить культовые места и сокровенные уголки острова и узнать о нем увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Познакомитесь с местными обычаями и легендами, раскроете секреты приготовления национальных блюд и попробуете некоторые из них»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
«А вы осмотрите главные достопримечательности и погрузитесь в природу острова, его тишину и насыщенный ароматами леса воздух»
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от €188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Западная часть острова Мадейра
Знакомство с природным, историческим и культурным достоянием региона
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
€225 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлина24 мая 2024Мадейра это остров в который невозможно не влюбиться, прилетая в аэропорт не понимаешь где ты находишься и что ждет тебя
- ТТатьяна17 мая 2024Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты и красивейшие локации и, самое главное - легкую и дружескую атмосферу! Незабываемые эмоции и впечатления:)
- AAndre16 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
- AAleksander14 марта 2024Все круто, очень круто 👍
- ММария16 февраля 2024Провели с Денисом чудесный, а главное, нескучный день. При выборе гида интуиция меня не подвела, мы были на одной волне
- ИИнара20 ноября 2023Советую взять такую экскурсию! За один день увидели очень много. Сами, по серпантинной дороге, первый раз на острове, не решились брать машину. Максим очень приятный, знающий молодой человек. День пролетел незаметно и очень насыщенно. Спасибо огромное.
- РРоберт25 сентября 2023Мы с женой лишь на неделю приехали на Мадейру, но посмотреть хотелось как можно больше. Поэтому мы впервые в жизни
- ШШаида25 сентября 2023Нам все очень понравилось! Прекрасная экскурсия, мы увидели все красоты острова и услышали интереснейшие факты! за 1 акскурсию прошли 5
- SSandra18 сентября 2023Экскурсия с Максимом была очень интересной и познавательной! Волшебные виды с гор, знакомство с историей Мадейры, вкусный обед в местном ресторане- все понравилось. Рекомендуем!
- ААлла8 февраля 2023Были на индивидуальной экскурсии по Фуншалу с Викторией. Она 21 год живет на Мадейре и знает все изнутри, поэтому особенно
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 260. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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