Обзорные и познавательные экскурсии Мадейры

Найдено 6 экскурсий в категории «Обзорные» на Мадейре на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первозданная природа западной Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Первозданная природа западной Мадейры
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
«Первая точка нашего путешествия – Камара-де-Лобуш, рыбацкий городок, где вы познакомитесь с бытом местных жителей, постоите на балконе Черчилля и прогуляетесь по тихим улочкам»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
257 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Фуншал
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Фуншал
Обзорная экскурсия по уютной столице Мадейры в дружеской компании
«Проведу вас по самым интересным улицам и покажу главные достопримечательности: Кафедральный собор, живописный парк и памятник легендарному футболисту»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Невероятный Фуншал
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Невероятный Фуншал
Погружение в самобытную культуру города на прогулке по его главным достопримечательностям
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Мадейру за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Влюбиться в Мадейру за один день
Посетить культовые места и сокровенные уголки острова и узнать о нем увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Познакомитесь с местными обычаями и легендами, раскроете секреты приготовления национальных блюд и попробуете некоторые из них»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
260 за всё до 3 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
«А вы осмотрите главные достопримечательности и погрузитесь в природу острова, его тишину и насыщенный ароматами леса воздух»
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от 188 за всё до 4 чел.
Западная часть острова Мадейра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Западная часть острова Мадейра
Знакомство с природным, историческим и культурным достоянием региона
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элина
    24 мая 2024
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Мадейра это остров в который невозможно не влюбиться, прилетая в аэропорт не понимаешь где ты находишься и что ждет тебя
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    впереди, а впереди многое. Так как пребывания на острове у нас было довольно короткое, было принято решение довериться профессионалам, и взять экскурсию. Сказать что мы довольны этим решением, не сказать ничего. Мы в восторге! Наш гид Денис,отличный профессионал своего дела, в не принужденной беседе мы смогли узнать такое колоссальное количество интереснейшей,познавательной,увлекательной,а порой и очень забавной информации,что влюбило нас в этот чудный остров еще больше. Пейзажи, которые мы наблюдали не передать словами,это нужно видеть своими глазами. Очень хорошо продуманный маршрут, за всю экскурсию ты не думаешь не о чем, ты просто отдыхаешь и получаешь удовольствие. Огромное спасибо Денису за этот потрясающий день, который был похож на встречу старых друзей. Удивительный и интереснейший человек,будем следить за ним в инстаграме и готовится к новой встрече, что бы познакомить с этим чудесным островом наших друзей!

  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты и красивейшие локации и, самое главное - легкую и дружескую атмосферу! Незабываемые эмоции и впечатления:)
    Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты
  • A
    Andre
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
  • A
    Aleksander
    14 марта 2024
    Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
    Все круто, очень круто 👍
  • М
    Мария
    16 февраля 2024
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Провели с Денисом чудесный, а главное, нескучный день. При выборе гида интуиция меня не подвела, мы были на одной волне
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    и нам было очень интересно и увлекательно вместе. Насмотрелись, нагулялись и даже наплавались, сделали кучу фотографий, которые позволят нам возвращаться на Мадейру вновь и вновь. Влюбились в этот потрясающий остров вечной весны и с нетерпением ждём продолжения путешествия!!)) Денис, спасибо за настроение!! До встречи!!

  • И
    Инара
    20 ноября 2023
    Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
    Советую взять такую экскурсию! За один день увидели очень много. Сами, по серпантинной дороге, первый раз на острове, не решились брать машину. Максим очень приятный, знающий молодой человек. День пролетел незаметно и очень насыщенно. Спасибо огромное.
  • Р
    Роберт
    25 сентября 2023
    Первозданная природа западной Мадейры
    Мы с женой лишь на неделю приехали на Мадейру, но посмотреть хотелось как можно больше. Поэтому мы впервые в жизни
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    решили заказать индивидуальный тур как самый эффективный. Случайно обнаружили в Интернете объявление Трипстера и решили рискнуть. Это была редкая удача. Мы заглянули во все возможные места, на редкость увлечённый гид посвящал нас по ходу путешествия в самые разные подробности, связанные с ними. Время промелькнуло практически незаметно, но осталось ощущение праздника. Сами мы точно ничего подобного бы не увидели.

  • Ш
    Шаида
    25 сентября 2023
    Первозданная природа западной Мадейры
    Нам все очень понравилось! Прекрасная экскурсия, мы увидели все красоты острова и услышали интереснейшие факты! за 1 акскурсию прошли 5
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    разных температурных режимов:) Нам понравилось настолько, что хотели продлить наше проживание в Мадейре и посмотреть еще, но к сожалению в отеле не было мест и мы решили, что обязательно сюда вернемся

  • S
    Sandra
    18 сентября 2023
    Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
    Экскурсия с Максимом была очень интересной и познавательной! Волшебные виды с гор, знакомство с историей Мадейры, вкусный обед в местном ресторане- все понравилось. Рекомендуем!
  • А
    Алла
    8 февраля 2023
    Невероятный Фуншал
    Были на индивидуальной экскурсии по Фуншалу с Викторией. Она 21 год живет на Мадейре и знает все изнутри, поэтому особенно
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    интересно было ее слушать! Узнали много интересностей и про остров, и про жизнь на острове. Датами не грузила, на все вопросы отвечала подробно. Наша экскурсия была на второй день нашего пребывания и мы с помощью Виктории поняли, как нам надо организовывать следующие пять дней, чтобы увидеть по максимуму! И в последующие дни на вопросы в мессенджере Виктория тоже нам сразу отвечала! Однозначно рекомендуем! Сергей и Алла.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 260. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Изучение достопримечательностей города Мадейры нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Мадейре много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке
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