5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу: экскурсия с мастер-классом
Погрузитесь в художественную жизнь Фуншала, прогуливаясь по местам, связанным с творчеством знаковых художников. Узнайте о разных стилях живописи и их оценке
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
€180 за экскурсию
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дикая Мадейра: держим курс на север
Авторский маршрут по северу Мадейры откроет для вас самобытный уклад местных жителей и живописные уголки острова. Откройте неизведанную сторону Мадейры
9 дек в 10:00
10 дек в 10:00
€280 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Северо-западная Мадейра на авто
Рыбацкий городок, горные перевалы, водопады, природные бассейны и скала над океаном за 1 день
7 дек в 09:00
9 дек в 09:00
€210 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина12 августа 2024Отличное настроение Вам обеспечено. Познакомиться с современными художниками и их произведениями и при желании приобрести; Оставить свой «след» нарисовав элемент на двери одной из самых удивительных улочек Фуншала и завершить написанием своей картины — волшебный день!
- ААндрей28 августа 2023Отличная экскурсия, наверное трудно что-то придумать лучше чтобы понять природу острова и уклад местных жителей. Время пролетело незаметно, Денис прекрасный
- ММаксим13 марта 2023Потрясающая экскурсия! Денис подстроил программу под наш запрос (у нас было мало времени и мы хотели многое посмотреть) и показал
- AAnastasia11 января 2021Наша прогулка по Фуншалу стала настоящим праздником! Экскурсия Светланы была живой, непринужденной и насыщенной. Мы посетили массу интересных мест, которые
- ЕЕкатерина10 января 2020Это была наша вторая встреча со Светланой (ранее были на прогулке по крышам, которая очень впечатлила). Чтобы могу казать? Восторг!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Необычные»
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