Denis проводит ещё 1 экскурсию

Этот уникальный маршрут познакомит вас с северной частью Мадейры, которая часто остается незамеченной. Вы посетите город Сан-Винсенти, где увидите контраст между северным и южным побережьем. В Понта-Делгада заглянете в необычную

церковь и услышите местные легенды. Очаровательные домики Сантаны с треугольными соломенными крышами, водяная мельница с 300-летней историей и захватывающие тропинки вдоль обрыва - все это ждет вас на экскурсии. Погрузитесь в традиции и контрасты Мадейры, узнайте о местных обычаях и насладитесь национальной кухней

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Север Мадейры, который покорит ваше сердце

Первым делом отправимся в город Сан-Винсенти — уже здесь вы заметите, как северное побережье контрастирует с южной стороной Мадейры. Мы понаблюдаем за могучими волнами Атлантики, а затем исследуем наименее заселенные районы острова. В небольшом поселке Понта-Делгада заглянем в самую необычную церковь Мадейры, обсудим её историю и легенды, которые настроят на мистический лад даже скептика.

Колоритная Сантана: жизнь острова изнутри

Очаровательные домики Сантаны с треугольными соломенными крышами непременно останутся в вашем сердце. После прогулки по городку вы сможете спуститься на фуникулере в заповедную зону и понаблюдать, как местные возделывают землю. А еще мы посетим водяную мельницу с 300-летней историей и прогуляемся по захватывающему маршруту вдоль обрыва по тропинке, созданной руками местных рыбаков.

Разобраться в традициях и контрастах Мадейры

С нашей помощью вы объедете малоизвестные, но невероятно красивые уголки острова, куда практически не добираются туристы. Мы поможем понять, чем северная часть острова значительно отличается от южного побережья. Расскажем о местных обычаях и легендах, поделимся секретами национальных блюд и посетим пару мест, где можно оценить кухню Мадейры. Но не будем раскрывать все карты — оставим место для приятных сюрпризов!

Организационные детали