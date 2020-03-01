Denis проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Дикая Мадейра: держим курс на север!

Мощные волны Атлантики, соломенные крыши Сантаны и пейзажи острова в стороне от туристических троп

Denis
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Denis – представитель гидов
Этот авторский маршрут откроет для вас север Мадейры, который часто остается для путешественников белым пятном на карте острова.

С нашей помощью вы изнутри взглянете на самобытный уклад местных жителей и исследуете малоизвестные, но невероятно живописные уголки: от извилистых троп у кромки океана до соломенных крыш Сантаны.
€180
162 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Дикая Мадейра: держим курс на север!
Дикая Мадейра: держим курс на север!

Что вас ожидает

Север Мадейры, который покорит ваше сердце
Первым делом отправимся в город Сан-Винсенти — уже здесь вы заметите, как северное побережье контрастирует с южной стороной Мадейры. Мы понаблюдаем за могучими волнами Атлантики, а затем исследуем наименее заселенные районы острова. В небольшом поселке Понта-Делгада заглянем в самую необычную церковь Мадейры, обсудим её историю и легенды, которые настроят на мистический лад даже скептика.

Колоритная Сантана: жизнь острова изнутри
Очаровательные домики Сантаны с треугольными соломенными крышами непременно останутся в вашем сердце. После прогулки по городку вы сможете спуститься на фуникулере в заповедную зону и понаблюдать, как местные возделывают землю. А еще мы посетим водяную мельницу с 300-летней историей и прогуляемся по захватывающему маршруту вдоль обрыва по тропинке, созданной руками местных рыбаков.

Разобраться в традициях и контрастах Мадейры
С нашей помощью вы объедете малоизвестные, но невероятно красивые уголки острова, куда практически не добираются туристы. Мы поможем понять, чем северная часть острова значительно отличается от южного побережья. Расскажем о местных обычаях и легендах, поделимся секретами национальных блюд и посетим пару мест, где можно оценить кухню Мадейры. Но не будем раскрывать все карты — оставим место для приятных сюрпризов!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсию проводим на комфортабельном легковом автомобиле. Если вас больше 3 человек, свяжитесь с нами, и мы подумаем, что можем вам предложить.
  • С собой стоит взять наличные для оплаты обеда и других личных расходов, многослойную комфортную одежду и удобную обувь
Дикая Мадейра: держим курс на север!
Дикая Мадейра: держим курс на север!
Дикая Мадейра: держим курс на север!
Дикая Мадейра: держим курс на север!
Дикая Мадейра: держим курс на север!
Дикая Мадейра: держим курс на север!
Дикая Мадейра: держим курс на север!
Дикая Мадейра: держим курс на север!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Denis
Denis
Всем привет! Мы проводим нескучные экскурсии по Мадейре более семи лет. Об интересных местах и жизни на острове рассказываем легко и непринужденно. Делаем акцент не на сухих фактах из энциклопедий, а на прикладных знаниях и увлекательных историях. Обещаем, что будет весело!
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Denis проводит ещё 1 экскурсию

Влюбиться в Мадейру за один день!Влюбиться в Мадейру за один день!Влюбиться в Мадейру за один день!
215 за экскурсию
9 часов
Посетить культовые места и сокровенные уголки острова и узнать о нем увлекательные истории
Приглашаем в насыщенное и очень живописное путешествие по южному побережью Мадейры! Вы увидите колоритные городки, подниметесь «выше облаков» и полюбуетесь океаном с высочайшего мыса острова. А мы расскажем нескучные факты о местной жизни и сделаем все, чтобы вы чувствовали себя легко, весело и комфортно.

Необычные маршруты по Мадейре

Восход солнца на пике АриэйруВосход солнца на пике АриэйруВосход солнца на пике Ариэйру
300 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Встретить рассвет в окружении горных вершин, мягких облаков, живой музыки и горячего кофе
Подняться выше облаков, встретиться с солнцем на одной из самых высоких вершин Мадейры, выпить утренний кофе, завернувшись в облака. Что может быть прекраснее? Я приглашаю вас встретить рассвет на пике Ариэйру, наслаждаясь прекрасной живой музыкой и первыми солнечными лучами. Эта прогулка может стать для вас не только началом нового дня, но и началом новой жизни!
По паркам и садам ФуншалаПо паркам и садам ФуншалаПо паркам и садам Фуншала
45 за человека
6 часов
4 отзыва
Прикоснуться к удивительному растительному миру острова Мадейра
За один день вы посетите пять самых интересных садов и парков Фуншала — выпьете утренний кофе в окружении тропических растений, пройдете по аллее ярких камелий, насладитесь прекрасными городскими пейзажами и найдете лучшие ракурсы для фотографий. Приготовьтесь к новым потрясающим впечатлениям и погружению в природу острова Мадейра!

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