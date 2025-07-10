Denis проводит ещё 1 экскурсию

Авторский маршрут по северу Мадейры откроет для вас самобытный уклад местных жителей и живописные уголки острова. Откройте неизведанную сторону Мадейры
Этот уникальный маршрут познакомит вас с северной частью Мадейры, которая часто остается незамеченной. Вы посетите город Сан-Винсенти, где увидите контраст между северным и южным побережьем. В Понта-Делгада заглянете в необычную читать дальшеуменьшить
церковь и услышите местные легенды.
Очаровательные домики Сантаны с треугольными соломенными крышами, водяная мельница с 300-летней историей и захватывающие тропинки вдоль обрыва - все это ждет вас на экскурсии.
Погрузитесь в традиции и контрасты Мадейры, узнайте о местных обычаях и насладитесь национальной кухней
Первым делом отправимся в город Сан-Винсенти — уже здесь вы заметите, как северное побережье контрастирует с южной стороной Мадейры. Мы понаблюдаем за могучими волнами Атлантики, а затем исследуем наименее заселенные районы острова. В небольшом поселке Понта-Делгада заглянем в самую необычную церковь Мадейры, обсудим её историю и легенды, которые настроят на мистический лад даже скептика.
Колоритная Сантана: жизнь острова изнутри
Очаровательные домики Сантаны с треугольными соломенными крышами непременно останутся в вашем сердце. После прогулки по городку вы сможете спуститься на фуникулере в заповедную зону и понаблюдать, как местные возделывают землю. А еще мы посетим водяную мельницу с 300-летней историей и прогуляемся по захватывающему маршруту вдоль обрыва по тропинке, созданной руками местных рыбаков.
Разобраться в традициях и контрастах Мадейры
С нашей помощью вы объедете малоизвестные, но невероятно красивые уголки острова, куда практически не добираются туристы. Мы поможем понять, чем северная часть острова значительно отличается от южного побережья. Расскажем о местных обычаях и легендах, поделимся секретами национальных блюд и посетим пару мест, где можно оценить кухню Мадейры. Но не будем раскрывать все карты — оставим место для приятных сюрпризов!
Организационные детали
Стоимость экскурсии указана при начале в Фуншале, Камара-де-Лобош, Канису, Машико, Санта-Круж. Из других регионов мы можем забрать вас за доплату. Подробности в переписке с гидом.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсию проводим на комфортабельном легковом автомобиле. Если вас больше 3 человек, свяжитесь с нами, и мы подумаем, что можем вам предложить.
С собой стоит взять наличные для оплаты обеда и других личных расходов, многослойную комфортную одежду и удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 166 туристов
Всем привет! Мы проводим нескучные экскурсии по Мадейре более 7 лет. Об интересных местах и жизни на острове рассказываем легко и непринужденно. Делаем акцент не на сухих фактах из энциклопедий, а на прикладных знаниях и увлекательных историях. Обещаем, что будет весело!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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2
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Анна
Экскурсия восхитительная. Интереснее и красивее, чем даже ожидала (Денис её скорректировал по содержанию, т. к. это была вторая экскурсия у нас на Мадейре). Изначально я выбирала гида по принципу - выбрать самого красивого🙂, но бонусом оказалось, что он очень эрудированный, внимательный и интересный рассказчик. Очень довольна всем увиденным, как будто ещё одну жизнь прожила в отпуске☺️
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Максим
Потрясающая экскурсия! Денис подстроил программу под наш запрос (у нас было мало времени и мы хотели многое посмотреть) и показал самые красивые места острова! Были в полном восторге и влюбились в Мадейру, множество эмоций и красивых фотографий! Программа была сделана по нарастающей: каждая новая остановка оставляла еще больше впечатлений, чем предыдущая! Отличный и веселый гид, однозначно рекомендую!!
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А
Андрей
Отличная экскурсия, наверное трудно что-то придумать лучше чтобы понять природу острова и уклад местных жителей. Время пролетело незаметно, Денис прекрасный гид, не перегружает информацией по маршруту, в то же время рассказывает максимально интересно и подробно. Настоятельно рекомендую к просмотру данного тура.
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Анастасия
Экскурсия с Денисом была невероятно познавательной и увлекательной! Мы наслаждались потрясающими видами, узнавали много нового о Мадейре и ее культуре. Очень понравился обед в уютном ресторанчике в горах, где мы читать дальшеуменьшить
попробовали местные блюда. Завершением экскурсии стал великолепный пик Pico do Arieiro, с которого открывается захватывающий вид.
Денис — замечательный гид, и я с уверенностью рекомендую его всем, кто хочет узнать Мадейру во всей ее красе!
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