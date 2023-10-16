Статуя Христа и смотровые площадки с прогулками выше облаков, форелевое хозяйство и лавровый лес, прелестные домики Сантаны, мыс Сао Лоренсо и городок рома. Мы проедем 150 км и сделаем 10 остановок в самых красивых и атмосферных локациях восточной части острова. По-дружески и увлекательно расскажем о прошлом Мадейры и её самобытной современной жизни.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дружеское путешествие: must-see места и взгляд изнутри

Мы покажем вам самые известные места, а также поделимся своими излюбленными сокровенными уголками острова. Вы узнаете геологию его образования и историю открытия архипелага. Познакомитесь с местными обычаями и легендами. Поговорим о том, как и чем сейчас живёт Мадейра. Раскроем секреты приготовления национальных блюд. Дадим гастрономические рекомендации, чтобы вы попробовали настоящий вкус островной жизни. И это далеко не всё!

План путешествия

Мы начнём с посещения знаменитой статуи Христа, полной копии символа Рио-де-Жанейро.

Вы побываете в первой столице острова — городе Машико. Узнаете, почему именно там высадились первооткрыватели и водрузили символичный «падран» (каменный столб). А также услышите легенду о названии города.

С вершины Пику-ду-Ариейру (1818 м) вам откроются панорамы острова, океана, южного и северного побережий Мадейры. Погуляем выше облаков и сделаем невероятные фотографии!

Посетим форелевое хозяйство в живописной деревушке Рибейро Фрио. Пройдём по реликтовому лавровому лесу вдоль левады, в конце которой вас будут ждать новые красивые пейзажи.

Особая часть экскурсии — очаровательные треугольные домики с соломенными крышами в Сантане.

После обеда в симпатичном ресторанчике мы отвезём вас в самую восточную точку острова — к мысу Сао Лоренсо. Здесь вы полюбуетесь океаном, обрывистым берегом и сделаете атмосферные снимки.

Также мы посетим городок Порто да Круж, где находится фабрика по производству рома из сахарного тростника. При желании вы посмотрите процесс производства и попробуете мадейрянский ром, а также местный напиток на основе рома — пончу.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто позитивен, готов отлично провести день, побывать в самых красивых местах острова и узнать много нового. Берём с собой хорошее настроение — и отправляемся в путь навстречу незабываемым приключениям!

Организационные детали