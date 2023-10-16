Отправиться в насыщенную и увлекательную поездку по природным, видовым и колоритным местам острова
Статуя Христа и смотровые площадки с прогулками выше облаков, форелевое хозяйство и лавровый лес, прелестные домики Сантаны, мыс Сао Лоренсо и городок рома.
Мы проедем 150 км и сделаем 10 остановок в самых красивых и атмосферных локациях восточной части острова. По-дружески и увлекательно расскажем о прошлом Мадейры и её самобытной современной жизни.
Мы проедем 150 км и сделаем 10 остановок в самых красивых и атмосферных локациях восточной части острова. По-дружески и увлекательно расскажем о прошлом Мадейры и её самобытной современной жизни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дружеское путешествие: must-see места и взгляд изнутри
Мы покажем вам самые известные места, а также поделимся своими излюбленными сокровенными уголками острова. Вы узнаете геологию его образования и историю открытия архипелага. Познакомитесь с местными обычаями и легендами. Поговорим о том, как и чем сейчас живёт Мадейра. Раскроем секреты приготовления национальных блюд. Дадим гастрономические рекомендации, чтобы вы попробовали настоящий вкус островной жизни. И это далеко не всё!
План путешествия
- Мы начнём с посещения знаменитой статуи Христа, полной копии символа Рио-де-Жанейро.
- Вы побываете в первой столице острова — городе Машико. Узнаете, почему именно там высадились первооткрыватели и водрузили символичный «падран» (каменный столб). А также услышите легенду о названии города.
- С вершины Пику-ду-Ариейру (1818 м) вам откроются панорамы острова, океана, южного и северного побережий Мадейры. Погуляем выше облаков и сделаем невероятные фотографии!
- Посетим форелевое хозяйство в живописной деревушке Рибейро Фрио. Пройдём по реликтовому лавровому лесу вдоль левады, в конце которой вас будут ждать новые красивые пейзажи.
- Особая часть экскурсии — очаровательные треугольные домики с соломенными крышами в Сантане.
- После обеда в симпатичном ресторанчике мы отвезём вас в самую восточную точку острова — к мысу Сао Лоренсо. Здесь вы полюбуетесь океаном, обрывистым берегом и сделаете атмосферные снимки.
- Также мы посетим городок Порто да Круж, где находится фабрика по производству рома из сахарного тростника. При желании вы посмотрите процесс производства и попробуете мадейрянский ром, а также местный напиток на основе рома — пончу.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто позитивен, готов отлично провести день, побывать в самых красивых местах острова и узнать много нового. Берём с собой хорошее настроение — и отправляемся в путь навстречу незабываемым приключениям!
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном легковом автомобиле и сопровождение гида
- Если в вашей компании больше 3 человек, напишите нам — мы подумаем, что можно вам предложить
- Возьмите наличные для оплаты обеда и сопутствующих расходов. И позаботьтесь о многослойной комфортной одежде.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Denis — ваша команда гидов в Мадейре
Провели экскурсии для 44 туристов
Всем привет! Мы проводим нескучные экскурсии по Мадейре более 7 лет. Об интересных местах и жизни на острове рассказываем легко и непринужденно. Делаем акцент не на сухих фактах из энциклопедий, а на прикладных знаниях и увлекательных историях. Обещаем, что будет весело!
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