Посетить известные и сокровенные места западной части острова на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Чего только вы ни увидите: чарующий океан и реликтовый лес, пляж с вулканическом песком и водопад, высокогорное плато и живописное ущелье. Мы расскажем, как образовался остров и чем он живёт сегодня.
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Описание
Что вас ожидает
От рыбацкой деревни до высокогорного плато
Мы начнём с живописной рыбацкой деревни Камара-де-Лобуш. Вы познакомитесь с особенностями быта местных жителей и попробуете их любимые напитки. А затем, преодолевая дрожь в ногах, пройдёте по балкону со стеклянным полом на высоте 580 м. На этом приключения не закончатся! Мы прокатимся по ущелью вдоль «быстрой реки» и увидим старинную часовню в городе Сау-Висенте. Также остановимся на высокогорном плато Паул де Серра — единственном ровном место на острове.
Магический лес, пляж с чёрным песком и водопад «Фата невесты»
Вы побываете в сказочном лесу, деревья которого помнят первооткрывателей острова. Полюбуетесь природными бассейнами в очаровательном городке Порто Мониж и по желанию в них искупаетесь. Прикоснётесь к легендам невероятного по красоте местечка Рибейра да Жанела и погуляете по пляжу с чёрным вулканическим песком. Оцените водопад «Фата невесты» и привезёте множество красивых снимков со смотровой площадки Энкумеада.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Транспорт включён в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.