Приготовьтесь к насыщенному и фантастически красивому дню на Мадейре! Вместе проедем более 150 км и сделаем около 10 остановок.Чарующий океан, реликтовый лес, пляж с вулканическим песком и водопад - это

лишь часть того, что вас ждёт. Начнём с живописной рыбацкой деревни Камара-де-Лобуш, пройдём по балкону со стеклянным полом на высоте 580 м, прокатимся по ущелью вдоль "быстрой реки" и увидим старинную часовню в Сау-Висенте. На высокогорном плато Паул де Серра остановимся для фото. Побываем в сказочном лесу, полюбуемся природными бассейнами в Порто Мониж и искупаемся в них. Прогуляемся по пляжу с чёрным вулканическим песком и оценим водопад "Фата невесты"

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для «Нескучного путешествия по Западной Мадейре» - с июня по сентябрь. В это время на острове комфортная температура, мало дождей и много солнечных дней, что идеально подходит для экскурсий на свежем воздухе. Апрель, май и октябрь также подойдут для поездки, хотя возможны небольшие осадки. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но всё же можно насладиться красотами Мадейры, особенно если вы не боитесь переменчивого климата.

Сейчас август — это идеальное время.