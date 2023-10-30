Нескучное путешествие по Западной Мадейре

Посетить известные и сокровенные места западной части острова на дружеской авто-пешеходной экскурсии

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Приготовьтесь к насыщенному и фантастически красивому дню на Мадейре! Вместе мы проедем более 150 км. и сделаем около 10 остановок.

Чего только вы ни увидите: чарующий океан и реликтовый лес, пляж с вулканическом песком и водопад, высокогорное плато и живописное ущелье. Мы расскажем, как образовался остров и чем он живёт сегодня.
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

От рыбацкой деревни до высокогорного плато

Мы начнём с живописной рыбацкой деревни Камара-де-Лобуш. Вы познакомитесь с особенностями быта местных жителей и попробуете их любимые напитки. А затем, преодолевая дрожь в ногах, пройдёте по балкону со стеклянным полом на высоте 580 м. На этом приключения не закончатся! Мы прокатимся по ущелью вдоль «быстрой реки» и увидим старинную часовню в городе Сау-Висенте. Также остановимся на высокогорном плато Паул де Серра — единственном ровном место на острове.

Магический лес, пляж с чёрным песком и водопад «Фата невесты»

Вы побываете в сказочном лесу, деревья которого помнят первооткрывателей острова. Полюбуетесь природными бассейнами в очаровательном городке Порто Мониж и по желанию в них искупаетесь. Прикоснётесь к легендам невероятного по красоте местечка Рибейра да Жанела и погуляете по пляжу с чёрным вулканическим песком. Оцените водопад «Фата невесты» и привезёте множество красивых снимков со смотровой площадки Энкумеада.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Транспорт включён в стоимость.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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