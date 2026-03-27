Начните с рыбацкой деревни Камара-де-Лобуш, пройдите по стеклянному балкону и посетите высокогорное плато Паул де Серра. Увидите старинную часовню и водопад
Приготовьтесь к насыщенному и фантастически красивому дню на Мадейре! Вместе проедем более 150 км и сделаем около 10 остановок.
Чарующий океан, реликтовый лес, пляж с вулканическим песком и водопад - это читать дальшеуменьшить
лишь часть того, что вас ждёт.
Начнём с живописной рыбацкой деревни Камара-де-Лобуш, пройдём по балкону со стеклянным полом на высоте 580 м, прокатимся по ущелью вдоль "быстрой реки" и увидим старинную часовню в Сау-Висенте. На высокогорном плато Паул де Серра остановимся для фото. Побываем в сказочном лесу, полюбуемся природными бассейнами в Порто Мониж и искупаемся в них. Прогуляемся по пляжу с чёрным вулканическим песком и оценим водопад "Фата невесты"
Лучшее время для «Нескучного путешествия по Западной Мадейре» - с июня по сентябрь. В это время на острове комфортная температура, мало дождей и много солнечных дней, что идеально подходит для экскурсий на свежем воздухе. Апрель, май и октябрь также подойдут для поездки, хотя возможны небольшие осадки. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но всё же можно насладиться красотами Мадейры, особенно если вы не боитесь переменчивого климата.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рыбацкая деревня Камара-де-Лобуш
Старинная часовня в Сау-Висенте
Высокогорное плато Паул де Серра
Природные бассейны в Порто Мониж
Водопад «Фата невесты»
Описание экскурсии
От рыбацкой деревни до высокогорного плато
Мы начнём с живописной рыбацкой деревни Камара-де-Лобуш. Вы познакомитесь с особенностями быта местных жителей и попробуете их любимые напитки. А затем, преодолевая дрожь в ногах, пройдёте по балкону со стеклянным полом на высоте 580 м. На этом приключения не закончатся! Мы прокатимся по ущелью вдоль «быстрой реки» и увидим старинную часовню в городе Сау-Висенте. Также остановимся на высокогорном плато Паул де Серра — единственном ровном месте на острове.
Магический лес, пляж с чёрным песком и водопад «Фата невесты»
Вы побываете в сказочном лесу, деревья которого помнят первооткрывателей острова. Полюбуетесь природными бассейнами в очаровательном городке Порто Мониж и по желанию в них искупаетесь. Прикоснётесь к легендам невероятного по красоте местечка Рибейра да Жанела и погуляете по пляжу с чёрным вулканическим песком. Оцените водопад «Фата невесты» и привезёте множество красивых снимков со смотровой площадки Энкумеада.
Организационные детали
Стоимость экскурсии указана при начале в Фуншале, Камара-де-Лобош, Канису, Машико, Санта-Круж. Из других регионов мы можем забрать вас за доплату. Подробности в переписке с гидом.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Транспорт включён в стоимость.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 166 туристов
Всем привет! Мы проводим нескучные экскурсии по Мадейре более 7 лет. Об интересных местах и жизни на острове рассказываем легко и непринужденно. Делаем акцент не на сухих фактах из энциклопедий, а на прикладных знаниях и увлекательных историях. Обещаем, что будет весело!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
Яна
Денис - очень энергичный и интересный человек, заряжает позитивом на весь день)) Благодарна за то, что наш маршрут был составлен с учетом индивидуального запроса. В этот день посетили места, которых даже не было на моей карте, но это было потрясающее дополнение к поездке! Получился запоминающийся день, в копилке новые интересные места, вкусные рестораны и не менее интересные истории!
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Карнюшина
Мы брали экскурсию по западной части Мадейры и это было одно из лучших решений за всю поездку. Денис — невероятно интересный, внимательный и очень приятный человек, с которым сразу чувствуешь себя читать дальшеуменьшить
комфортно.
Мы путешествовали с шестимесячным ребёнком, и для нас это было особенно важно. Денис без проблем немного перестроил маршрут, чтобы нам было удобно и спокойно, учёл все нюансы — благодаря этому экскурсия прошла легко, без спешки и стресса. С ребёнком нам было действительно комфортно.
Виды, локации и сама атмосфера — просто потрясающие. Эта экскурсия буквально открыла для нас другую, настоящую Мадейру, которую невозможно увидеть без человека, который искренне любит остров и знает его изнутри.
+1
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П
Павел
Мы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную еду. И все это в сопровождении с интересными и веселыми историями от самого позитивного гида! Денис просто красавчик! Не пожалели ни секунды, что доверили впечатления профессионалу своего дела. Спасибо!
+2
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М
Марина
Хотелось бы выразить большую благодарность экскурсоводу за незабываемый день на Мадейре. Он представил материал очень увлекательно и интересно, создав впечатление, что программа экскурсии была составлена специально для нас. Он не читать дальшеуменьшить
торопился, что позволило нам насладиться каждым моментом.
Машина, которую использовал экскурсовод, была очень комфортабельной, что сделало наше путешествие еще более приятным. Он также отлично владеет навыками фотографии и показал нам несколько потрясающих местных пейзажей, которые оказались настоящей находкой для наших фотоальбомов.
Особую благодарность заслуживает выбор ресторана для обеда. Мы оказались в удивительном месте с аутентичной местной кухней и замечательной атмосферой. Еда была просто восхитительной!
В некоторых частях нашего маршрута была не погода, но мы все равно, отлично провели время на Мадейре благодаря профессионализму и заботе экскурсовода. Мы остались под большим впечатлением от всего, что увидели и пережили. С уверенностью рекомендуем его услуги всем, кто хочет глубже познать этот прекрасный остров.
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Е
Елена
Просто идеальный по красоте Остров, идеальная яркая экскурсия, идеальный гид!! Однозначно рекомендую!!
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Ольга
Хочу поблагодарить Дениса, за великолепную и действительно нескучную экскурсию!!! Он не только профессионал своего дела, но и просто приятный человек. Мы увидели так много красивых мест, и получили столько же интересной, и познавательной информации! Мы ни на секунду не пожалели что выбрали именно вас!!!)
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