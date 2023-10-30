Приготовьтесь к насыщенному и фантастически красивому дню на Мадейре! Вместе мы проедем более 150 км. и сделаем около 10 остановок. Чего только вы ни увидите: чарующий океан и реликтовый лес, пляж с вулканическом песком и водопад, высокогорное плато и живописное ущелье. Мы расскажем, как образовался остров и чем он живёт сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

От рыбацкой деревни до высокогорного плато

Мы начнём с живописной рыбацкой деревни Камара-де-Лобуш. Вы познакомитесь с особенностями быта местных жителей и попробуете их любимые напитки. А затем, преодолевая дрожь в ногах, пройдёте по балкону со стеклянным полом на высоте 580 м. На этом приключения не закончатся! Мы прокатимся по ущелью вдоль «быстрой реки» и увидим старинную часовню в городе Сау-Висенте. Также остановимся на высокогорном плато Паул де Серра — единственном ровном место на острове.

Магический лес, пляж с чёрным песком и водопад «Фата невесты»

Вы побываете в сказочном лесу, деревья которого помнят первооткрывателей острова. Полюбуетесь природными бассейнами в очаровательном городке Порто Мониж и по желанию в них искупаетесь. Прикоснётесь к легендам невероятного по красоте местечка Рибейра да Жанела и погуляете по пляжу с чёрным вулканическим песком. Оцените водопад «Фата невесты» и привезёте множество красивых снимков со смотровой площадки Энкумеада.

Организационные детали