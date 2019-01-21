2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Экскурсии

  3. Восточная часть острова Мадейра

Красивейшие панорамы, истории о мореплавателях и природные достопримечательности острова

Мариан
Задать вопрос
Мариан – представитель гидов
Приглашаю вас проехать по невероятно красивому восточному побережью Мадейры.

Вы окажетесь на смотровой площадке Pico de Facho города Машико и насладитесь потрясающими пейзажами района Канисал.

Узнаете о первооткрывателях Мадейры и защите острова от пиратов.

Исследуете красивейшие ландшафты восточного мыса, попробуете местный напиток Poncha из тростникового рома, прогуляетесь по дикому лесу Лауриссилва и еще многое другое!
225 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
4
Восточная часть острова Мадейра
Восточная часть острова Мадейра

Что вас ожидает

На смотровой площадке Pico de Facho я расскажу, где и когда высадились на остров португальские первооткрыватели во главе с капитаном Зарко – вот это были времена! Эта площадка в XVI-XVII веках была наблюдательным пунктом для защиты от пиратов. Я расскажу, как подавали сигнал о приближении опасности и что тут творилось.

Мы прокатимся под взлётной полосой аэропорта острова, который признан одним из самых экстремальных в Европе. Съездим на мыс Понта ды Сау Лоренсу (Ponta São Lourenço), который был назван именем корабля капитана Зарко – первооткрывателя острова Мадейра. Там мы увидим, как сильно отличается рельеф восточного мыса от остальной части острова.

Дальше мы отправимся на песчаный пляж города Мачико (здесь можно искупаться), песок которого был привезён из Марроко. Мы поднимемся на гору Санту да Серра, где находится знаменитое поле для гольфа. Здесь я смогу вам показать геологическое строение острова и показать острова архипелага. Здесь открывается незабываемый вид на мыс Святого Лаврентия и на необитаемые острова Ilhas Desertas.

Мы остановимся в местечке Poiso, чтобы попробовать местный напиток Poncha – его делают из тростникового рома, мёда и свежего сока лимона. А дальше нам в горы – к Пику Ареейру (Pico de Areeiro – 1819 m). Там мы можем пообедать в горном ресторане на высоте 1400 метров, если вы захотите. Мы попробуем местный шашлык из говядины, и я расскажу о тонкостях островной гастрономии.

После обеда мы отправимся в Рибейру Фриу (Ribeiro Frio), где водится форель. Там мы ознакомимся с диким лесом Лауриссилва и прогуляемся по непродолжительной леваде Балконы или Рибейро Фриу. Посещение Сантаны (Santana) будет нашей последней остановкой – здесь очень симпатичные домики из соломы, знаменитое поместье и невероятные виды на северо-восточное побережье.

Восточная часть острова Мадейра
Восточная часть острова Мадейра
Восточная часть острова Мадейра
Восточная часть острова Мадейра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мариан
Мариан
Я профессиональный русский гид в Лиссабоне и на Мадейре, имею диплом гида и сертификат на туристическую деятельность в Португалии и на острове Мадейра. У меня два высших образования, одно из которых — Туризм и Гостиничный бизнес, которое я уже получил в Португалии в Лиссабоне. Живу в Португалии с 2001 года, имею огромный опыт работы в португальских туристических компаниях, в частности с закрытыми группами. Работаю в команде таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. Нам нравится общаться с новыми людьми, и мы с удовольствием расскажем вам о богатой истории Португалии и её современной жизни.
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2019
Очень интересная экскурсия. Мы побывали на смотровой площадке, полюбовались красотами острова, посмотрели его флору, погуляли вдоль левады, посмотрели, как и чем живут местные жители. Отведали местную кухню в ресторанчике, попробовали местные вина. Машина была очень комфортная. Водитель внимателен и учтив. Экскурсовод Светлана очень все хорошо и интересно рассказывала. На обратном пути нас завезли на смотровую площадку, где мы полюбовались прекрасной панорамой города Фуншал. Пожелание: больше уделить внимания исторической части города Фуншал. А в целом все очень хорошо. Рекомендую.
11 сентября 2018
Отличная экскурсия, тем более что других на русском языке на острове не видно! Виктория, прекрасный гид, с большим опытом, тактом и знанием тематики. Что мне не хватило, исторически как то неубедительны некоторые данные об открытии и развитии острова.

Мариан проводит ещё 2 экскурсии

Невероятный ФуншалНевероятный ФуншалНевероятный Фуншал
150 за экскурсию
3.5 часа
5 отзывов
Погружение в самобытную культуру города на прогулке по его главным достопримечательностям
Приглашаю вас проехать по самым необычным улицам старого Фуншала с их расписными дверьми и изысканными ресторанами. Я помогу вам узнать историю столицы Мадейры, проведу по колоритным уголкам города, расскажу о его архитектуре. Вы посетите главный собор Фуншала, заглянете на местный рынок с экзотическими фруктами и в лавки с изделиями из пробкового дерева. И конечно, продегустируете вино «Мадейра» и другие напитки в погребе винной фабрики.
Западная часть острова МадейраЗападная часть острова МадейраЗападная часть острова Мадейра
225 за экскурсию
7 часов
9 отзывов
Знакомство с природным, историческим и культурным достоянием региона
Открывать западную Мадейру вы отправитесь в три небольших очаровательных морских города. В Камара ды Лобос пройдёте по следам Черчилля и насладитесь местными винами, в Рибейра Брава заглянете в старинную церковь и попробуете ещё один национальный напиток, в Сау Висенте найдёте лучшие пробковые сувениры и искупаетесь в лавовых бассейнах. А спутниками путешествия станут рассказы об архипелаге и поразительные ландшафты!

Экскурсии по пригородам Мадейры

Ах, Мадейра!Ах, Мадейра!Ах, Мадейра!
45 за человека
8 часов
16 отзывов
Красивое и познавательное путешествие в мини-группе по западу райского острова
Вечнозеленые горные долины и умопомрачительные океанские пейзажи, дыхание бриза и эфиры эвкалипта, лавовые пещеры и стеклянная смотровая — приготовьтесь к самым разнообразным впечатлениям. Вы исследуете запад Мадейры в поездке с комфортом, оцените кухню острова, познакомитесь с его жизнью и разделите нашу безграничную любовь к этой земле в океане.
Первозданная природа западной МадейрыПервозданная природа западной МадейрыПервозданная природа западной Мадейры
188 за экскурсию
8 часов
28 отзывов
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
За один день путешествия мы охватим главные природные сокровища северо-западной Мадейры. Именно в этой части острова вы восхититесь видами Атлантики с высокого мыса Кабо Жиран, познакомитесь с бытом португальских рыбаков, подниметесь по крутому серпантину и окунетесь в воды вулканического бассейна. Это приключение для тех, кто готов с головой погрузиться в ошеломляющие пейзажи Мадейры и узнать о вкусах и обычаях её жителей.
Восточная Мадейра — от леса к пустынеВосточная Мадейра — от леса к пустынеВосточная Мадейра — от леса к пустыне
188 за экскурсию
8 часов
10 отзывов
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация вин
Восточная часть Мадейры не менее интересна и привлекательна, чем западное побережье: здесь вам встретятся головокружительные панорамы, фактурные горные вершины, колоритные городки и, конечно, потрясающие морепродукты. Наше путешествие приведет вас к самой восточной точке острова, в Сантану с её треугольными домиками, на пляж с вулканическим песком и в Порту Круж, где уже больше века производят отменный ром. Приготовьтесь пробовать Мадейру на вкус, вдыхать лесные ароматы и влюбляться в природную красоту восточной части острова!
Покорить самую восточную точку Мадейры!Покорить самую восточную точку Мадейры!Покорить самую восточную точку Мадейры!
235 за экскурсию
9 часов
2 отзыва
Панорамные виды на остров и океан, лесные дебри и аутентичные городки
В путешествии по восточной части острова вы откроете завораживающие панорамные виды на лучших смотровых площадках Мадейры, посетите естественный пляж с черным вулканическим песком, прогуляетесь по патриархальным улочкам Порто да Круж и посетите форелевое хозяйство. А вечер проведете за бокалом прохладного вина в приятном местном ресторанчике.
Сказочные леса МадейрыСказочные леса МадейрыСказочные леса Мадейры
150 за экскурсию
7 часов
4 отзыва
Насладиться фантастическими пейзажами лаврового леса Лаурисильва и узнать о природе острова
Приглашаю провести день в необычайно красивом месте, привлекающем путешественников со всего мира. Вы пройдете таинственными зелеными коридорами из зарослей вековых лавров и мимозы, отыщете ущелья с шумящими на дне горными ручьями и ощутите пьянящий запах горного воздуха. Я помогу не пропустить главное и раскрыть всю красоту древнего леса!
«Долина монахинь» в жерле вулкана«Долина монахинь» в жерле вулкана«Долина монахинь» в жерле вулкана
188 за экскурсию
7 часов
3 отзыва
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
С высоты в восемьсот метров вы увидите жизнь «на дне» вулкана: домики поселения Curral das Freiras, или «Долины монахинь» покажутся фигурками LEGO на фоне зелёных гор. Проедете по дорогам Мадейры, которых нет на картах; по серпантину — мимо руин сахарного завода и розария, чтобы исследовать всё северо-восточное побережье Мадейры и отыскать с моей подачи лучшие виды острова и эшпаду с бананом — знаменитое местное кушанье.

Выбирайте и другие экскурсии на Мадейре

За городомФуншалИндивидуальныеНеобычные маршрутыГрупповыеОбзорныеЗапад МадейрыКрыши и панорамыНа автомобилеВсеМузеи и искусствоВосток МадейрыПешкомНа автобусеДля детей