2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии по восточной части Мадейры - с апреля по сентябрь. В это время года остров особенно красив, а погода способствует комфортному путешествию и наслаждению всеми достопримечательностями.

Восточное побережье Мадейры удивит своими красотами и историей. На смотровой площадке Pico de Facho можно узнать о первооткрывателях острова и защите от пиратов. Взлётная полоса аэропорта, мыс Понта ды Сау

Лоренсу и песчаный пляж Мачико - лишь часть маршрута. Пик Ареейру с обедом в горном ресторане, лес Лауриссилва и деревня Сантана с домиками из соломы - завершат незабываемое путешествие. Не упустите шанс попробовать местный напиток Poncha и насладиться видами на архипелаг

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На смотровой площадке Pico de Facho я расскажу, где и когда высадились на остров португальские первооткрыватели во главе с капитаном Зарко – вот это были времена! Эта площадка в XVI-XVII веках была наблюдательным пунктом для защиты от пиратов. Я расскажу, как подавали сигнал о приближении опасности и что тут творилось.

Мы прокатимся под взлётной полосой аэропорта острова, который признан одним из самых экстремальных в Европе. Съездим на мыс Понта ды Сау Лоренсу (Ponta São Lourenço), который был назван именем корабля капитана Зарко – первооткрывателя острова Мадейра. Там мы увидим, как сильно отличается рельеф восточного мыса от остальной части острова.

Дальше мы отправимся на песчаный пляж города Мачико (здесь можно искупаться), песок которого был привезён из Марроко. Мы поднимемся на гору Санту да Серра, где находится знаменитое поле для гольфа. Здесь я смогу вам показать геологическое строение острова и показать острова архипелага. Здесь открывается незабываемый вид на мыс Святого Лаврентия и на необитаемые острова Ilhas Desertas.

Мы остановимся в местечке Poiso, чтобы попробовать местный напиток Poncha – его делают из тростникового рома, мёда и свежего сока лимона. А дальше нам в горы – к Пику Ареейру (Pico de Areeiro – 1819 m). Там мы можем пообедать в горном ресторане на высоте 1400 метров, если вы захотите. Мы попробуем местный шашлык из говядины, и я расскажу о тонкостях островной гастрономии.

После обеда мы отправимся в Рибейру Фриу (Ribeiro Frio), где водится форель. Там мы ознакомимся с диким лесом Лауриссилва и прогуляемся по непродолжительной леваде Балконы или Рибейро Фриу. Посещение Сантаны (Santana) будет нашей последней остановкой – здесь очень симпатичные домики из соломы, знаменитое поместье и невероятные виды на северо-восточное побережье.