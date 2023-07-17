2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по восточному побережью Мадейры: смотровая площадка Pico de Facho, песчаный пляж Мачико, гора Санту да Серра и дикий лес Лауриссилва
Восточное побережье Мадейры удивит своими красотами и историей. На смотровой площадке Pico de Facho можно узнать о первооткрывателях острова и защите от пиратов. Взлётная полоса аэропорта, мыс Понта ды Сау читать дальшеуменьшить
Лоренсу и песчаный пляж Мачико - лишь часть маршрута.
Пик Ареейру с обедом в горном ресторане, лес Лауриссилва и деревня Сантана с домиками из соломы - завершат незабываемое путешествие. Не упустите шанс попробовать местный напиток Poncha и насладиться видами на архипелаг
Лучшие месяцы для экскурсии по восточной части Мадейры - с апреля по сентябрь. В это время года остров особенно красив, а погода способствует комфортному путешествию и наслаждению всеми достопримечательностями.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Pico de Facho
Понта ды Сау Лоренсу
Песчаный пляж Мачико
Гора Санту да Серра
Пику Ареейру
Лауриссилва
Сантана
Описание экскурсии
На смотровой площадке Pico de Facho я расскажу, где и когда высадились на остров португальские первооткрыватели во главе с капитаном Зарко – вот это были времена! Эта площадка в XVI-XVII веках была наблюдательным пунктом для защиты от пиратов. Я расскажу, как подавали сигнал о приближении опасности и что тут творилось.
Мы прокатимся под взлётной полосой аэропорта острова, который признан одним из самых экстремальных в Европе. Съездим на мыс Понта ды Сау Лоренсу (Ponta São Lourenço), который был назван именем корабля капитана Зарко – первооткрывателя острова Мадейра. Там мы увидим, как сильно отличается рельеф восточного мыса от остальной части острова.
Дальше мы отправимся на песчаный пляж города Мачико (здесь можно искупаться), песок которого был привезён из Марроко. Мы поднимемся на гору Санту да Серра, где находится знаменитое поле для гольфа. Здесь я смогу вам показать геологическое строение острова и показать острова архипелага. Здесь открывается незабываемый вид на мыс Святого Лаврентия и на необитаемые острова Ilhas Desertas.
Мы остановимся в местечке Poiso, чтобы попробовать местный напиток Poncha – его делают из тростникового рома, мёда и свежего сока лимона. А дальше нам в горы – к Пику Ареейру (Pico de Areeiro – 1819 m). Там мы можем пообедать в горном ресторане на высоте 1400 метров, если вы захотите. Мы попробуем местный шашлык из говядины, и я расскажу о тонкостях островной гастрономии.
После обеда мы отправимся в Рибейру Фриу (Ribeiro Frio), где водится форель. Там мы ознакомимся с диким лесом Лауриссилва и прогуляемся по непродолжительной леваде Балконы или Рибейро Фриу. Посещение Сантаны (Santana) будет нашей последней остановкой – здесь очень симпатичные домики из соломы, знаменитое поместье и невероятные виды на северо-восточное побережье.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мариан — ваша команда гидов на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 6 часов 50 минут
Провели экскурсии для 166 туристов
Я профессиональный русский гид в Лиссабоне и на Мадейре, имею диплом гида и сертификат на туристическую деятельность в Португалии и на острове Мадейра. У меня два высших образования, одно из читать дальшеуменьшить
которых — Туризм и Гостиничный бизнес, которое я уже получил в Португалии в Лиссабоне. Живу в Португалии с 2001 года, имею огромный опыт работы в португальских туристических компаниях, в частности с закрытыми группами. Работаю в команде таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. Нам нравится общаться с новыми людьми, и мы с удовольствием расскажем вам о богатой истории Португалии и её современной жизни.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Доброго времени суток. Путешествовали с гидом Романом. Очень вежливый, интересный и знающий остров гид. Показал нам максимум за один день (жаль что у нас не было больше времени). Минусов в нашей поездке читать дальшеуменьшить
я для себя не нашла, муж и сын тоже остались довольны. Остров очень красивый,но без гида можно многое просто не заметить или не успеть. Всем кто собирается на Мадейру,советую взять хотя бы на два дня гида.
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А
Александр
Очень интересная экскурсия. Мы побывали на смотровой площадке, полюбовались красотами острова, посмотрели его флору, погуляли вдоль левады, посмотрели, как и чем живут местные жители. Отведали местную кухню в ресторанчике, попробовали читать дальшеуменьшить
местные вина. Машина была очень комфортная. Водитель внимателен и учтив. Экскурсовод Светлана очень все хорошо и интересно рассказывала. На обратном пути нас завезли на смотровую площадку, где мы полюбовались прекрасной панорамой города Фуншал. Пожелание: больше уделить внимания исторической части города Фуншал. А в целом все очень хорошо. Рекомендую.
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Игорь
Отличная экскурсия, тем более что других на русском языке на острове не видно! Виктория, прекрасный гид, с большим опытом, тактом и знанием тематики. Что мне не хватило, исторически как то неубедительны некоторые данные об открытии и развитии острова.
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