Представьте себе город, где каждая стена рассказывает собственную историю. Порту, с его богатым наследием азулежу, предлагает именно такое путешествие.Эта экскурсия познакомит вас с искусством, историей и культурой португальских стен, которые

стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Начиная с Банка материалов, вы узнаете о развитии и техниках создания азулежу, оцените его разнообразие и уникальность. Прогуливаясь по живописным улочкам Порту, вы откроете для себя истинные шедевры азулежу в таких местах, как церковь Ду Карму, капелла Дас Алмос, вокзал Сау Бенту и кафедральный собор. Экскурсия обещает не только визуальное наслаждение, но и погружение в историю и культуру Португалии через призму её самого красочного искусства. Подготовьтесь к увлекательной прогулке: удобная обувь, вода и зонтик - ваши лучшие спутники. И не забудьте о возможности насладиться кофе и паштел-де-ната в одном из исторических кафе, украшенных азулежу, чтобы окунуться в атмосферу Порту ещё глубже

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Хроники и уникальность азулежу

Эту керамическую плитку мы видим в Португалии повсеместно: на стенах домов, в городских парках, церквях, интерьерах кафе и магазинов. Как и когда возникла традиция облицовки зданий азулежу? Почему так популярна именно бело-голубая плитка? Это украшение или польза для здания? Обо всём этом и многом другом мы поговорим на прогулке.

Яркие уголки города

Начнём путь с Банка материалов, где вы узнаете, как менялся подход к изготовлению азулежу на протяжении веков, а также оцените разнообразие техник и орнаментов. Затем пойдём по шумным городским улочкам и познакомимся с истинными шедеврами азулежу в Порту: это церковь Ду Карму, капелла Дас Алмос, вокзал Сау Бенту и, конечно, кафедральный собор.

Организационные детали

Мы будем много ходить, поэтому удобная обувь обязательна. Захватите с собой воду и зонтик (погода в Порту непредсказуема).

Дополнительные расходы