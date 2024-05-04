Азулежу: о чём расскажут португальские стены?

Погрузитесь в мир азулежу, уникального искусства Португалии, и откройте для себя его историю и значение на этой экскурсии
Представьте себе город, где каждая стена рассказывает собственную историю. Порту, с его богатым наследием азулежу, предлагает именно такое путешествие.

Эта экскурсия познакомит вас с искусством, историей и культурой португальских стен, которые
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стали неотъемлемой частью городского пейзажа.

Начиная с Банка материалов, вы узнаете о развитии и техниках создания азулежу, оцените его разнообразие и уникальность.

Прогуливаясь по живописным улочкам Порту, вы откроете для себя истинные шедевры азулежу в таких местах, как церковь Ду Карму, капелла Дас Алмос, вокзал Сау Бенту и кафедральный собор.

Экскурсия обещает не только визуальное наслаждение, но и погружение в историю и культуру Португалии через призму её самого красочного искусства. Подготовьтесь к увлекательной прогулке: удобная обувь, вода и зонтик - ваши лучшие спутники.

И не забудьте о возможности насладиться кофе и паштел-де-ната в одном из исторических кафе, украшенных азулежу, чтобы окунуться в атмосферу Порту ещё глубже

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная возможность узнать о культуре Португалии
  2. 🎨 Погружение в искусство азулежу
  3. 🏛 Посещение исторических достопримечательностей
  4. 👟 Прогулка по живописным улицам Порту
  5. 📚 Интересные факты от искусствоведа

Что можно увидеть

  • Банк материалов
  • Церковь Ду Карму
  • Капелла Дас Алмос
  • Вокзал Сау Бенту
  • Кафедральный собор Порту
Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Хроники и уникальность азулежу

Эту керамическую плитку мы видим в Португалии повсеместно: на стенах домов, в городских парках, церквях, интерьерах кафе и магазинов. Как и когда возникла традиция облицовки зданий азулежу? Почему так популярна именно бело-голубая плитка? Это украшение или польза для здания? Обо всём этом и многом другом мы поговорим на прогулке.

Яркие уголки города

Начнём путь с Банка материалов, где вы узнаете, как менялся подход к изготовлению азулежу на протяжении веков, а также оцените разнообразие техник и орнаментов. Затем пойдём по шумным городским улочкам и познакомимся с истинными шедеврами азулежу в Порту: это церковь Ду Карму, капелла Дас Алмос, вокзал Сау Бенту и, конечно, кафедральный собор.

Организационные детали

Мы будем много ходить, поэтому удобная обувь обязательна. Захватите с собой воду и зонтик (погода в Порту непредсказуема).

Дополнительные расходы

  • Вход в кафедральный собор Порту — €3
  • По желанию кофе и паштел-де-ната в историческом кафе с азулежу — €3–4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади do Carlos Alberto
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
O
4 мая 2024
Очень информативная и прекрасно организованная экскурсия. Ольга - профессиональный искусствовед и великолепный гид. Более того, Ольга поделилась с нами дополнительной информацией о малоизвестных, но очень интересных местах в Порто. Очень рекомендуем!
Анна
11 апр 2024
Большое спасибо Ольге за экскурсию! Отличная, содержательная, с хорошо спланированным маршрутом. Мы прекрасно провели время, любуясь плиточками азулежу. Ольга покажет вам такие панно, которые вы вряд ли сможете обнаружить сами.
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Кроме того, Ольга - приятный собеседник и с ней комфортно гулять и общаться. После экскурсии мы получили множество полезнейших рекомендаций и ссылок на рестораны и другие интересные места для самостоятельного посещения. Спасибо ещё раз!

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