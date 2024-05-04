Погрузитесь в мир азулежу, уникального искусства Португалии, и откройте для себя его историю и значение на этой экскурсии
Представьте себе город, где каждая стена рассказывает собственную историю. Порту, с его богатым наследием азулежу, предлагает именно такое путешествие.
Эта экскурсия познакомит вас с искусством, историей и культурой португальских стен, которые читать дальше
стали неотъемлемой частью городского пейзажа.
Начиная с Банка материалов, вы узнаете о развитии и техниках создания азулежу, оцените его разнообразие и уникальность.
Прогуливаясь по живописным улочкам Порту, вы откроете для себя истинные шедевры азулежу в таких местах, как церковь Ду Карму, капелла Дас Алмос, вокзал Сау Бенту и кафедральный собор.
Экскурсия обещает не только визуальное наслаждение, но и погружение в историю и культуру Португалии через призму её самого красочного искусства. Подготовьтесь к увлекательной прогулке: удобная обувь, вода и зонтик - ваши лучшие спутники.
И не забудьте о возможности насладиться кофе и паштел-де-ната в одном из исторических кафе, украшенных азулежу, чтобы окунуться в атмосферу Порту ещё глубже
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Уникальная возможность узнать о культуре Португалии
🎨 Погружение в искусство азулежу
🏛 Посещение исторических достопримечательностей
👟 Прогулка по живописным улицам Порту
📚 Интересные факты от искусствоведа
Что можно увидеть
Банк материалов
Церковь Ду Карму
Капелла Дас Алмос
Вокзал Сау Бенту
Кафедральный собор Порту
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Хроники и уникальность азулежу
Эту керамическую плитку мы видим в Португалии повсеместно: на стенах домов, в городских парках, церквях, интерьерах кафе и магазинов. Как и когда возникла традиция облицовки зданий азулежу? Почему так популярна именно бело-голубая плитка? Это украшение или польза для здания? Обо всём этом и многом другом мы поговорим на прогулке.
Яркие уголки города
Начнём путь с Банка материалов, где вы узнаете, как менялся подход к изготовлению азулежу на протяжении веков, а также оцените разнообразие техник и орнаментов. Затем пойдём по шумным городским улочкам и познакомимся с истинными шедеврами азулежу в Порту: это церковь Ду Карму, капелла Дас Алмос, вокзал Сау Бенту и, конечно, кафедральный собор.
Организационные детали
Мы будем много ходить, поэтому удобная обувь обязательна. Захватите с собой воду и зонтик (погода в Порту непредсказуема).
Дополнительные расходы
Вход в кафедральный собор Порту — €3
По желанию кофе и паштел-де-ната в историческом кафе с азулежу — €3–4
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Порту
Меня зовут Ольга, я искусствовед из города Порту. Мне нравится делиться своими наблюдениями о красоте городских улиц и о роскоши особняков и замков, рассказывать истории, которые скрывают обычные городские дома читать дальше
и людные площади. Я расскажу вам об искусстве Португалии так, что вы навсегда влюбитесь в эту страну. А город Порту откроется вам с новой стороны, и вы будете возвращаться сюда вновь и вновь.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Olga
4 мая 2024
Очень информативная и прекрасно организованная экскурсия. Ольга - профессиональный искусствовед и великолепный гид. Более того, Ольга поделилась с нами дополнительной информацией о малоизвестных, но очень интересных местах в Порто. Очень рекомендуем!
Анна
11 апр 2024
Большое спасибо Ольге за экскурсию! Отличная, содержательная, с хорошо спланированным маршрутом. Мы прекрасно провели время, любуясь плиточками азулежу. Ольга покажет вам такие панно, которые вы вряд ли сможете обнаружить сами. читать дальше
Кроме того, Ольга - приятный собеседник и с ней комфортно гулять и общаться. После экскурсии мы получили множество полезнейших рекомендаций и ссылок на рестораны и другие интересные места для самостоятельного посещения. Спасибо ещё раз!