На обед заедем в традиционный ресторан с потрясающим видом на реку и погуляем по очаровательному Амаранте, который славится выпечкой по старинным рецептам.
Описание экскурсии
Живописная дорога в долину Дору
- Мы будем делать остановки на лучших смотровых, в том числе на Miradouro Mesão Frio
- Рассмотрим с высоты террасные виноградники и традиционные португальские деревушки
- Я расскажу о культуре и истории региона
Винодельня и дегустация портвейнов
- Вы побываете на одной из лучших виноделен долины Дору, где узнаете о процессе производства портвейна
- Прогуляетесь по виноградникам
- При желании попробуете портвейн и сухие вина хозяйства. И поймёте, что каждый бокал — это история, рассказанная через вкус
Обед в ресторане местной кухни с видом на долину
Вы откроете для себя идеальные гастрономические сочетания локальных продуктов и вин.
Обзорная экскурсия по Амаранте
- Мы пройдём по старинному центру с узкими улочками, знаменитому мосту Святого Гонсалу и заглянем в церковь покровителя города
- По желанию сделаем остановку в кафе, чтобы попробовать традиционные сладости, которые здесь готовят по старинным рецептам
Винодельческая усадьба Виньо Верде (опционально за доплату)
Здесь делают освежающие зелёные вина, а в парке среди эвкалиптов и магнолий разгуливают павлины. Мы побываем в историческом погребе, где под звуки классической музыки в дубовых бочках выдерживается ароматный бренди. По желанию вы продегустируете фирменные вина, которые раскроют свежесть, элегантность и уникальный характер терруара.
Обзорная экскурсия по городу Ламегу (опционально за доплату)
Вы посетите один из старейших соборов Португалии — Sé de Lamego, который сочетает романский, готический и барочный стили. Затем подниметесь к церкви Богоматери Исцеляющей по лестнице из 686 ступеней, чтобы полюбоваться изящными панно азулежу и фонтанами.
Вы узнаете:
- что способствовало появлению в этом регионе всемирно известных крепленых вин
- почему портвейн больше всего любят англичане
- о всех видах портвейна, лучших красных и белых винах региона, а также все о технологии их производства
Ориентировочный тайминг поездки
9:00 — выезд из Порту
10:00–11:00 — обзорная экскурсия по городу Амаранте с посещением собора, пауза на кофе
11:00–12:30 — дорога в долину Дору с посещением смотровых площадок
12:30–14:00 — обед в ресторане в долине Дору
14:00–15:30 — визит в хозяйство с дегустацией вин и портвейнов
15:30–17:15 — обратная дорога в Порту с остановкой на смотровой площадке
Организационные детали
- Экскурсия проводится на новом премиальном электрокаре KIA EV9
- Сразу после бронирования на сайте нужно оплатить посещение винодельни и дегустацию — от €30 за чел. Предоплата возможна переводом на европейский счёт по реквизитом, европейской банковской картой или в рублях по номеру телефона. Я пришлю вам подтверждение. В случае отмены поездки за 48 часов я верну вам предоплату
- Обед не входит в стоимость — по меню, от €25 на чел.
- Поездка на винодельню в регионе Винью Верде оплачивается дополнительно — €60 за чел. + стоимость билетов
- Обзорная экскурсия по городу Ламегу также не входит в основную программу и стоит дополнительно €80
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Ответы на вопросы
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