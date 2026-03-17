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«Не портвейном единым»: по долине реки Дору в компании сомелье

Из Порту - в Амаранте и по главному винодельческому региону Португалии
Приглашаю вас полюбоваться крутыми склонами холмов вдоль реки Дору со знаменитыми террасными виноградниками и разобраться в тонкостях производства сухих и креплёных вин в этом регионе.

На обед заедем в традиционный ресторан с потрясающим видом на реку и погуляем по очаровательному Амаранте, который славится выпечкой по старинным рецептам.
5
2 отзыва
«Не портвейном единым»: по долине реки Дору в компании сомелье
«Не портвейном единым»: по долине реки Дору в компании сомелье
«Не портвейном единым»: по долине реки Дору в компании сомелье

Описание экскурсии

Живописная дорога в долину Дору

  • Мы будем делать остановки на лучших смотровых, в том числе на Miradouro Mesão Frio
  • Рассмотрим с высоты террасные виноградники и традиционные португальские деревушки
  • Я расскажу о культуре и истории региона

Винодельня и дегустация портвейнов

  • Вы побываете на одной из лучших виноделен долины Дору, где узнаете о процессе производства портвейна
  • Прогуляетесь по виноградникам
  • При желании попробуете портвейн и сухие вина хозяйства. И поймёте, что каждый бокал — это история, рассказанная через вкус

Обед в ресторане местной кухни с видом на долину

Вы откроете для себя идеальные гастрономические сочетания локальных продуктов и вин.

Обзорная экскурсия по Амаранте

  • Мы пройдём по старинному центру с узкими улочками, знаменитому мосту Святого Гонсалу и заглянем в церковь покровителя города
  • По желанию сделаем остановку в кафе, чтобы попробовать традиционные сладости, которые здесь готовят по старинным рецептам

Винодельческая усадьба Виньо Верде (опционально за доплату)
Здесь делают освежающие зелёные вина, а в парке среди эвкалиптов и магнолий разгуливают павлины. Мы побываем в историческом погребе, где под звуки классической музыки в дубовых бочках выдерживается ароматный бренди. По желанию вы продегустируете фирменные вина, которые раскроют свежесть, элегантность и уникальный характер терруара.

Обзорная экскурсия по городу Ламегу (опционально за доплату)
Вы посетите один из старейших соборов Португалии — Sé de Lamego, который сочетает романский, готический и барочный стили. Затем подниметесь к церкви Богоматери Исцеляющей по лестнице из 686 ступеней, чтобы полюбоваться изящными панно азулежу и фонтанами.

Вы узнаете:

  • что способствовало появлению в этом регионе всемирно известных крепленых вин
  • почему портвейн больше всего любят англичане
  • о всех видах портвейна, лучших красных и белых винах региона, а также все о технологии их производства

Ориентировочный тайминг поездки

9:00 — выезд из Порту
10:00–11:00 — обзорная экскурсия по городу Амаранте с посещением собора, пауза на кофе
11:00–12:30 — дорога в долину Дору с посещением смотровых площадок
12:30–14:00 — обед в ресторане в долине Дору
14:00–15:30 — визит в хозяйство с дегустацией вин и портвейнов
15:30–17:15 — обратная дорога в Порту с остановкой на смотровой площадке

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на новом премиальном электрокаре KIA EV9
  • Сразу после бронирования на сайте нужно оплатить посещение винодельни и дегустацию — от €30 за чел. Предоплата возможна переводом на европейский счёт по реквизитом, европейской банковской картой или в рублях по номеру телефона. Я пришлю вам подтверждение. В случае отмены поездки за 48 часов я верну вам предоплату
  • Обед не входит в стоимость — по меню, от €25 на чел.
  • Поездка на винодельню в регионе Винью Верде оплачивается дополнительно — €60 за чел. + стоимость билетов
  • Обзорная экскурсия по городу Ламегу также не входит в основную программу и стоит дополнительно €80

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 41 туриста
С радостью познакомлю вас с севером Португалии. Я имею высшее образование в сфере туризма и являюсь сертифицированным сомелье (WSET 3). С удовольствием расскажу вам о богатой истории страны, а также
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познакомлю с удивительным миром португальских вин. Для своих туров я отбираю только лучшие винодельни и рестораны, самые живописные смотровые площадки и аутентичные города без толп приезжих. Личное знакомство со многими виноделами региона откроют для вас возможности, недоступные для самостоятельных путешественников. Моя цель — сделать ваше путешествие незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
Кирилл, спасибо за интересную, очень комфортную экскурсию. Смело будем рекомендовать Вас нашим друзьям!
Кирилл, спасибо за интересную, очень комфортную экскурсию. Смело будем рекомендовать Вас нашим друзьям!
Кирилл, спасибо за интересную, очень комфортную экскурсию. Смело будем рекомендовать Вас нашим друзьям!
Кирилл, спасибо за интересную, очень комфортную экскурсию. Смело будем рекомендовать Вас нашим друзьям!
Кирилл, спасибо за интересную, очень комфортную экскурсию. Смело будем рекомендовать Вас нашим друзьям!
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Любовь
Самые восторженные отзывы и благодарные комментарии за экскурсию Кириллу.
Интеллегентно, предупредительно, умно и безопасно.
Получили массу положительных эмоций и новых знаний. Рекомендую совершенно точно
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