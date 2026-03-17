Приглашаю вас полюбоваться крутыми склонами холмов вдоль реки Дору со знаменитыми террасными виноградниками и разобраться в тонкостях производства сухих и креплёных вин в этом регионе. На обед заедем в традиционный ресторан с потрясающим видом на реку и погуляем по очаровательному Амаранте, который славится выпечкой по старинным рецептам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописная дорога в долину Дору

Мы будем делать остановки на лучших смотровых, в том числе на Miradouro Mesão Frio

Рассмотрим с высоты террасные виноградники и традиционные португальские деревушки

Я расскажу о культуре и истории региона

Винодельня и дегустация портвейнов

Вы побываете на одной из лучших виноделен долины Дору, где узнаете о процессе производства портвейна

Прогуляетесь по виноградникам

При желании попробуете портвейн и сухие вина хозяйства. И поймёте, что каждый бокал — это история, рассказанная через вкус

Обед в ресторане местной кухни с видом на долину

Вы откроете для себя идеальные гастрономические сочетания локальных продуктов и вин.

Обзорная экскурсия по Амаранте

Мы пройдём по старинному центру с узкими улочками, знаменитому мосту Святого Гонсалу и заглянем в церковь покровителя города

По желанию сделаем остановку в кафе, чтобы попробовать традиционные сладости, которые здесь готовят по старинным рецептам

Винодельческая усадьба Виньо Верде (опционально за доплату)

Здесь делают освежающие зелёные вина, а в парке среди эвкалиптов и магнолий разгуливают павлины. Мы побываем в историческом погребе, где под звуки классической музыки в дубовых бочках выдерживается ароматный бренди. По желанию вы продегустируете фирменные вина, которые раскроют свежесть, элегантность и уникальный характер терруара.

Обзорная экскурсия по городу Ламегу (опционально за доплату)

Вы посетите один из старейших соборов Португалии — Sé de Lamego, который сочетает романский, готический и барочный стили. Затем подниметесь к церкви Богоматери Исцеляющей по лестнице из 686 ступеней, чтобы полюбоваться изящными панно азулежу и фонтанами.

Вы узнаете:

что способствовало появлению в этом регионе всемирно известных крепленых вин

почему портвейн больше всего любят англичане

о всех видах портвейна, лучших красных и белых винах региона, а также все о технологии их производства

Ориентировочный тайминг поездки

9:00 — выезд из Порту

10:00–11:00 — обзорная экскурсия по городу Амаранте с посещением собора, пауза на кофе

11:00–12:30 — дорога в долину Дору с посещением смотровых площадок

12:30–14:00 — обед в ресторане в долине Дору

14:00–15:30 — визит в хозяйство с дегустацией вин и портвейнов

15:30–17:15 — обратная дорога в Порту с остановкой на смотровой площадке

Организационные детали

Экскурсия проводится на новом премиальном электрокаре KIA EV9

Сразу после бронирования на сайте нужно оплатить посещение винодельни и дегустацию — от €30 за чел. Предоплата возможна переводом на европейский счёт по реквизитом, европейской банковской картой или в рублях по номеру телефона. Я пришлю вам подтверждение. В случае отмены поездки за 48 часов я верну вам предоплату

Обед не входит в стоимость — по меню, от €25 на чел.

Поездка на винодельню в регионе Винью Верде оплачивается дополнительно — €60 за чел. + стоимость билетов