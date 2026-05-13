151 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Порту - это город с богатой историей и уникальной архитектурой.
На экскурсии вы посетите Сад платановых деревьев и башню Клеригуш, заглянете в сказочный книжный магазин и увидите вокзал Сан Бенту с читать дальшеуменьшить
его знаменитым вестибюлем. Прогуляетесь по живописной Рибейре и подниметесь к кафедральному собору Се. В завершение экскурсии насладитесь потрясающим видом на Порту с ренессансной церкви XVI века. Узнайте о морских победах, любовных трагедиях и наслаждайтесь ароматом сардин и терпкого портвейна
Экскурсия начнется в районе Кордария. Его необычное название связано с тем, что когда-то здесь работали мастера по производству канатов «кордоэйруши». Вы посетите Сад платановых деревьев и смеющихся скульптур и подниметесь на башню Клеригуш, символ Порту и одно из самых приметных сооружений города. Далее заглянете в сказочный книжный магазин, где полюбуетесь интерьерами и вспомните один английский роман. Следующая остановка — великолепный ансамбль площадей Тринидаде и Либердаде, соединенный Аллеей Союзников, и величественное здание Ратуши. Я расскажу их историю и раскрою особенности архитектуры. Еще одно выдающееся строение Порту — вокзал Сан Бенту, где вы увидите знаменитый вестибюль, выполненный в традиционном португальском стиле «азулежу».
Кафедральный собор и живописная Рибейра
Во второй части экскурсии вы подниметесь к кафедральному собору Се, расположенному на вершине холма. Я расскажу, когда он был построен и в чем заключалось его изначальное предназначение. Внизу, прямо за собором, к гранитной скале «прилепились» поднимающиеся уступами от набережной старые кварталы. Вы пройдетесь по улочкам Байрру-да-Се, беднейшего, но самого живописного квартала города. Далее погуляете по Рибейре — колоритному району прямо у реки. Здесь круглые сутки кипит жизнь: днем — рабочая, а по ночам — у баров и ресторанов. Вы заглянете в «Каса-ду-Инфанте» — дом, где в 1394 году родился наследник короля Жуана Первого, которого впоследствии стали называть Генрих Мореплаватель.
Прогулка по набережной и лучший вид на Порту
Неподалеку от Рибейры находится церковь Игрежа-де-Сан-Франциско, внутренняя отделка которой поразит своим изяществом и красотой. Вы дотронетесь до крепостной стены Фернандина, построенной в XIV веке, и услышите ее трагическую историю любви и предательства. Затем пройдетесь по пестрой набережной Каиш-да-Рибейра вдоль реки Дору, где увидите много небольших лодок и кораблей — по желанию, можно поплавать на одном из них. Завершится экскурсия подъемом к ренессансной церкви XVI века с необычным круглым внутренним двориком, откуда открывается потрясающий вид на Порту.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
По желанию можно увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии
Если вас больше 4 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит 10 евро
Дети до 14 лет участвуют в экскурсии бесплатно
Дополнительные расходы
Входные билеты — 2-6 евро с человека (посещение платных объектов экскурсии по желанию)
Прогулка по реке Дору на лодке — 15-25 евро с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Trindade
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2504 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, более 10 лет живу в Португалии. Получила диплом бакалавра в одном из университетов Португалии, закончила специальный курс в Порту в 2018 году, получила сертификат квалификации «Организация анимационных программ в различных видах туризма». С радостью познакомлю вас с чудесной Португалией!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 355 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Вместо 5 часов наш прогулка длилась почти 8 и мы успели посмотреть все что только можно. Юлии удалось влюбить нас в Порту с первого раза. Так же очень благодарны за полезную информацию, которой с нами поделились после экскурсии. Рекомендую!
+1
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Н
Наталья
Юлия провела для нас замечательную экскурсию по Порто. Экскурсия получилась очень насыщенной, интересной и при этом лёгкой для восприятия. Юлия прекрасно знакома с историей страны и Порто, рассказывает увлекательно, с читать дальшеуменьшить
интересными деталями, легендами и местными особенностями, которые самостоятельно мы бы точно не узнали. Маршрут был отлично продуман — мы увидели как главные достопримечательности, так и уютные нетуристические уголки города, до которых сами наврядли добрались бы. Юлия очень приятный и внимательный гид, отвечала на все вопросы и создала очень комфортную атмосферу во время прогулки. Экскурсия оставила самые тёплые впечатления и помогла по-настоящему почувствовать атмосферу Порто. Искренне рекомендую Юлию!
+1
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Е
Елена
Юлия - это профессионал своего дела. глубокие знания, которые доступно и в интересной форме она доносит до туристов. Много путешествуем, есть опыт оценки гида. ОЧЕНЬ рекомендуем Юлию!!! В восторге!
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Maksim
Нам понравилось и было интересно. Юля подстраивалась по наши пожелания и была достаточна гибка Однозначно рекомендую
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И
Илона
Все прошло замечательно,Юлия нас покорила своими знаниями,мы остались очень довольны,спасибо большое за интересно проведённое время в Порто!!!
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Валерий
От экскурсии по Порту с гидом Юлией мы остались в полоном Восторге! Юлия настоящий профессионал любящий свой город и способна влюбить в него других. Буду рекомендовать всем своим друзьям экскурсии по читать дальшеуменьшить
Порту только с Юлией. Также Юлия поделилась большим объемом материала (фильмы, сериалы, исторические статьи, история португальских блюд и вина, ссылки на лучшие театры, рестораны, рынки, out let). Короче Юлия - уникальный человек и Порту очень повезло, что у этого прекрасного города есть такой яркий, любящий город житель и еще больше повезло, что свою любовь к Порту и к стране Юлия передает в своей экскурсии.