151 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

его знаменитым вестибюлем. Прогуляетесь по живописной Рибейре и подниметесь к кафедральному собору Се. В завершение экскурсии насладитесь потрясающим видом на Порту с ренессансной церкви XVI века. Узнайте о морских победах, любовных трагедиях и наслаждайтесь ароматом сардин и терпкого портвейна

Описание экскурсии

Главные площади и сказочный книжный магазин

Экскурсия начнется в районе Кордария. Его необычное название связано с тем, что когда-то здесь работали мастера по производству канатов «кордоэйруши». Вы посетите Сад платановых деревьев и смеющихся скульптур и подниметесь на башню Клеригуш, символ Порту и одно из самых приметных сооружений города. Далее заглянете в сказочный книжный магазин, где полюбуетесь интерьерами и вспомните один английский роман. Следующая остановка — великолепный ансамбль площадей Тринидаде и Либердаде, соединенный Аллеей Союзников, и величественное здание Ратуши. Я расскажу их историю и раскрою особенности архитектуры. Еще одно выдающееся строение Порту — вокзал Сан Бенту, где вы увидите знаменитый вестибюль, выполненный в традиционном португальском стиле «азулежу».

Кафедральный собор и живописная Рибейра

Во второй части экскурсии вы подниметесь к кафедральному собору Се, расположенному на вершине холма. Я расскажу, когда он был построен и в чем заключалось его изначальное предназначение. Внизу, прямо за собором, к гранитной скале «прилепились» поднимающиеся уступами от набережной старые кварталы. Вы пройдетесь по улочкам Байрру-да-Се, беднейшего, но самого живописного квартала города. Далее погуляете по Рибейре — колоритному району прямо у реки. Здесь круглые сутки кипит жизнь: днем — рабочая, а по ночам — у баров и ресторанов. Вы заглянете в «Каса-ду-Инфанте» — дом, где в 1394 году родился наследник короля Жуана Первого, которого впоследствии стали называть Генрих Мореплаватель.

Прогулка по набережной и лучший вид на Порту

Неподалеку от Рибейры находится церковь Игрежа-де-Сан-Франциско, внутренняя отделка которой поразит своим изяществом и красотой. Вы дотронетесь до крепостной стены Фернандина, построенной в XIV веке, и услышите ее трагическую историю любви и предательства. Затем пройдетесь по пестрой набережной Каиш-да-Рибейра вдоль реки Дору, где увидите много небольших лодок и кораблей — по желанию, можно поплавать на одном из них. Завершится экскурсия подъемом к ренессансной церкви XVI века с необычным круглым внутренним двориком, откуда открывается потрясающий вид на Порту.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

По желанию можно увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии

Если вас больше 4 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит 10 евро

Дети до 14 лет участвуют в экскурсии бесплатно

Дополнительные расходы