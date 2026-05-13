151 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Первое свидание с Порту

Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Порту - это город с богатой историей и уникальной архитектурой.

На экскурсии вы посетите Сад платановых деревьев и башню Клеригуш, заглянете в сказочный книжный магазин и увидите вокзал Сан Бенту с
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его знаменитым вестибюлем. Прогуляетесь по живописной Рибейре и подниметесь к кафедральному собору Се. В завершение экскурсии насладитесь потрясающим видом на Порту с ренессансной церкви XVI века. Узнайте о морских победах, любовных трагедиях и наслаждайтесь ароматом сардин и терпкого портвейна

4.6
355 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 📚 Сказочный книжный магазин
  • 🚂 Вокзал Сан Бенту
  • 🌊 Прогулка по набережной
  • 🍷 Дегустация портвейна
Первое свидание с Порту
Первое свидание с Порту
Первое свидание с Порту

Что можно увидеть

  • Сад платановых деревьев
  • Башня Клеригуш
  • Книжный магазин
  • Площади Тринидаде и Либердаде
  • Вокзал Сан Бенту
  • Кафедральный собор Се
  • Рибейра
  • Церковь Игрежа-де-Сан-Франциско
  • Крепостная стена Фернандина
  • Ренессансная церковь XVI века

Описание экскурсии

Главные площади и сказочный книжный магазин

Экскурсия начнется в районе Кордария. Его необычное название связано с тем, что когда-то здесь работали мастера по производству канатов «кордоэйруши». Вы посетите Сад платановых деревьев и смеющихся скульптур и подниметесь на башню Клеригуш, символ Порту и одно из самых приметных сооружений города. Далее заглянете в сказочный книжный магазин, где полюбуетесь интерьерами и вспомните один английский роман. Следующая остановка — великолепный ансамбль площадей Тринидаде и Либердаде, соединенный Аллеей Союзников, и величественное здание Ратуши. Я расскажу их историю и раскрою особенности архитектуры. Еще одно выдающееся строение Порту — вокзал Сан Бенту, где вы увидите знаменитый вестибюль, выполненный в традиционном португальском стиле «азулежу».

Кафедральный собор и живописная Рибейра

Во второй части экскурсии вы подниметесь к кафедральному собору Се, расположенному на вершине холма. Я расскажу, когда он был построен и в чем заключалось его изначальное предназначение. Внизу, прямо за собором, к гранитной скале «прилепились» поднимающиеся уступами от набережной старые кварталы. Вы пройдетесь по улочкам Байрру-да-Се, беднейшего, но самого живописного квартала города. Далее погуляете по Рибейре — колоритному району прямо у реки. Здесь круглые сутки кипит жизнь: днем — рабочая, а по ночам — у баров и ресторанов. Вы заглянете в «Каса-ду-Инфанте» — дом, где в 1394 году родился наследник короля Жуана Первого, которого впоследствии стали называть Генрих Мореплаватель.

Прогулка по набережной и лучший вид на Порту

Неподалеку от Рибейры находится церковь Игрежа-де-Сан-Франциско, внутренняя отделка которой поразит своим изяществом и красотой. Вы дотронетесь до крепостной стены Фернандина, построенной в XIV веке, и услышите ее трагическую историю любви и предательства. Затем пройдетесь по пестрой набережной Каиш-да-Рибейра вдоль реки Дору, где увидите много небольших лодок и кораблей — по желанию, можно поплавать на одном из них. Завершится экскурсия подъемом к ренессансной церкви XVI века с необычным круглым внутренним двориком, откуда открывается потрясающий вид на Порту.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • По желанию можно увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии
  • Если вас больше 4 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит 10 евро
  • Дети до 14 лет участвуют в экскурсии бесплатно

Дополнительные расходы

  • Входные билеты — 2-6 евро с человека (посещение платных объектов экскурсии по желанию)
  • Прогулка по реке Дору на лодке — 15-25 евро с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Trindade
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2504 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, более 10 лет живу в Португалии. Получила диплом бакалавра в одном из университетов Португалии, закончила специальный курс в Порту в 2018 году, получила сертификат квалификации «Организация анимационных программ в различных видах туризма». С радостью познакомлю вас с чудесной Португалией!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 355 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
323
4
24
3
4
2
3
1
1
О
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Вместо 5 часов наш прогулка длилась почти 8 и мы успели посмотреть все что только можно. Юлии удалось влюбить нас в Порту с первого раза. Так же очень благодарны за полезную информацию, которой с нами поделились после экскурсии. Рекомендую!
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Вместо 5 часов наш прогулка длилась почти 8 и мы успели
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Вместо 5 часов наш прогулка длилась почти 8 и мы успели
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Вместо 5 часов наш прогулка длилась почти 8 и мы успели
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Вместо 5 часов наш прогулка длилась почти 8 и мы успели
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Вместо 5 часов наш прогулка длилась почти 8 и мы успели
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Вместо 5 часов наш прогулка длилась почти 8 и мы успели
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Вместо 5 часов наш прогулка длилась почти 8 и мы успели
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Вместо 5 часов наш прогулка длилась почти 8 и мы успели+1
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Вместо 5 часов наш прогулка длилась почти 8 и мы успели
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Н
Юлия провела для нас замечательную экскурсию по Порто. Экскурсия получилась очень насыщенной, интересной и при этом лёгкой для восприятия. Юлия прекрасно знакома с историей страны и Порто, рассказывает увлекательно, с
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интересными деталями, легендами и местными особенностями, которые самостоятельно мы бы точно не узнали.
Маршрут был отлично продуман — мы увидели как главные достопримечательности, так и уютные нетуристические уголки города, до которых сами наврядли добрались бы. Юлия очень приятный и внимательный гид, отвечала на все вопросы и создала очень комфортную атмосферу во время прогулки.
Экскурсия оставила самые тёплые впечатления и помогла по-настоящему почувствовать атмосферу Порто. Искренне рекомендую Юлию!

Юлия провела для нас замечательную экскурсию по Порто. Экскурсия получилась очень насыщенной, интересной и при этом
Юлия провела для нас замечательную экскурсию по Порто. Экскурсия получилась очень насыщенной, интересной и при этом
Юлия провела для нас замечательную экскурсию по Порто. Экскурсия получилась очень насыщенной, интересной и при этом
Юлия провела для нас замечательную экскурсию по Порто. Экскурсия получилась очень насыщенной, интересной и при этом
Юлия провела для нас замечательную экскурсию по Порто. Экскурсия получилась очень насыщенной, интересной и при этом
Юлия провела для нас замечательную экскурсию по Порто. Экскурсия получилась очень насыщенной, интересной и при этом
Юлия провела для нас замечательную экскурсию по Порто. Экскурсия получилась очень насыщенной, интересной и при этом
Юлия провела для нас замечательную экскурсию по Порто. Экскурсия получилась очень насыщенной, интересной и при этом+1
Юлия провела для нас замечательную экскурсию по Порто. Экскурсия получилась очень насыщенной, интересной и при этом
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Е
Юлия - это профессионал своего дела. глубокие знания, которые доступно и в интересной форме она доносит до туристов.
Много путешествуем, есть опыт оценки гида. ОЧЕНЬ рекомендуем Юлию!!! В восторге!
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Maksim
Нам понравилось и было интересно. Юля подстраивалась по наши пожелания и была достаточна гибка Однозначно рекомендую
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И
Все прошло замечательно,Юлия нас покорила своими знаниями,мы остались очень довольны,спасибо большое за интересно проведённое время в Порто!!!
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Валерий
От экскурсии по Порту с гидом Юлией мы остались в полоном Восторге!
Юлия настоящий профессионал любящий свой город и способна влюбить в него других. Буду рекомендовать всем своим друзьям экскурсии по
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Порту только с Юлией.
Также Юлия поделилась большим объемом материала (фильмы, сериалы, исторические статьи, история португальских блюд и вина, ссылки на лучшие театры, рестораны, рынки, out let).
Короче Юлия - уникальный человек и Порту очень повезло, что у этого прекрасного города есть такой яркий, любящий город житель и еще больше повезло, что свою любовь к Порту и к стране Юлия передает в своей экскурсии.

От экскурсии по Порту с гидом Юлией мы остались в полоном Восторге!
От экскурсии по Порту с гидом Юлией мы остались в полоном Восторге!
От экскурсии по Порту с гидом Юлией мы остались в полоном Восторге!
От экскурсии по Порту с гидом Юлией мы остались в полоном Восторге!
От экскурсии по Порту с гидом Юлией мы остались в полоном Восторге!
От экскурсии по Порту с гидом Юлией мы остались в полоном Восторге!
От экскурсии по Порту с гидом Юлией мы остались в полоном Восторге!
От экскурсии по Порту с гидом Юлией мы остались в полоном Восторге!+2
От экскурсии по Порту с гидом Юлией мы остались в полоном Восторге!
От экскурсии по Порту с гидом Юлией мы остались в полоном Восторге!
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