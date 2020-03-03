151 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Колорит живописных кварталов на насыщенной обзорной экскурсии

Юлия
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Юлия – ваш гид
Я помогу вам открыть сундук «старого морского волка», имя которому — Порту, и обнаружить в нем бесчисленные сокровища: великолепную архитектуру, насыщенную историю, морские победы, любовные трагедии, терпкий портвейн, аромат сардин, много солнца и чаек.

Вы посетите самые интересные районы исторического центра, пройдете дорогами римлян, мавров и вестготов и увидите средневековую Европу, которая, сохраняя свой колорит, устремлена в будущее.
37 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Trindade
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У этой экскурсии151 отзыв
4.87
Первое свидание с Порту
Первое свидание с Порту

Что вас ожидает

Главные площади и сказочный книжный магазин
Экскурсия начнется в районе Кордария. Его необычное название связано с тем, что когда-то здесь работали мастера по производству канатов «кордоэйруши». Вы посетите Сад платановых деревьев и смеющихся скульптур и подниметесь на башню Клеригуш, символ Порту и одно из самых приметных сооружений города. Далее заглянете в сказочный книжный магазин, где полюбуетесь интерьерами и вспомните один английский роман. Следующая остановка — великолепный ансамбль площадей Тринидаде и Либердаде, соединенный Аллеей Союзников, и величественное здание Ратуши. Я расскажу их историю и раскрою особенности архитектуры. Еще одно выдающееся строение Порту — вокзал Сан Бенту, где вы увидите знаменитый вестибюль, выполненный в традиционном португальском стиле «азулежу».

Кафедральный собор и живописная Рибейра
Во второй части экскурсии вы подниметесь к кафедральному собору Се, расположенному на вершине холма. Я расскажу, когда он был построен и в чем заключалось его изначальное предназначение. Внизу, прямо за собором, к гранитной скале «прилепились» поднимающиеся уступами от набережной старые кварталы. Вы пройдетесь по улочкам Байрру-да-Се, беднейшего, но самого живописного квартала города. Далее погуляете по Рибейре — колоритному району прямо у реки. Здесь круглые сутки кипит жизнь: днем — рабочая, а по ночам — у баров и ресторанов. Вы заглянете в «Каса-ду-Инфанте» — дом, где в 1394 году родился наследник короля Жуана Первого, которого впоследствии стали называть Генрих Мореплаватель.

Прогулка по набережной и лучший вид на Порту
Неподалеку от Рибейры находится церковь Игрежа-де-Сан-Франциско, внутренняя отделка которой поразит своим изяществом и красотой. Вы дотронетесь до крепостной стены Фернандина, построенной в XIV веке, и услышите ее трагическую историю любви и предательства. Затем пройдетесь по пестрой набережной Каиш-да-Рибейра вдоль реки Дору, где увидите много небольших лодок и кораблей — по желанию, можно поплавать на одном из них. Завершится экскурсия подъемом к ренессансной церкви XVI века с необычным круглым внутренним двориком, откуда открывается потрясающий вид на Порту.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • По желанию можно увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии
  • Если вас больше 2 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит 5 евро
  • Дети до 14 лет участвуют в экскурсии бесплатно

Дополнительные расходы

  • Входные билеты — 2-6 евро с человека (посещение платных объектов экскурсии по желанию)
  • Прогулка по реке Дору на лодке — 15-25 евро с человека
Первое свидание с Порту
Первое свидание с Порту
Первое свидание с Порту
Первое свидание с Порту
Первое свидание с Порту
Первое свидание с Порту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Trindade.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, более 10 лет живу в Португалии. Получила диплом бакалавра в одном из университетов Португалии, закончила специальный курс в Порту в 2018 году, получила сертификат квалификации «Организация анимационных программ в различных видах туризма». С радостью познакомлю вас с чудесной Португалией!
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151 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 марта 2020
Нам повезло, что нашим гидом была Юлия Бойко. Очень доступно и интересно она рассказала историю города, провела по интереснейшим местам, подсказала где вкусно покушать, как купить билеты на транспорт, какие места ещё можно посетить. Юлия профи и после ее экскурсии хочется посетить этот город ещё раз. Спасибо!
25 февраля 2020
Всё супер!! Спасибо большое Юле, очень приятная, обознанная девушка👍
24 февраля 2020
Спасибо огромное Юлии за чудесную экскурсию по прекрасному городу Порто! Продуманный маршрут, много интересной информации об истории города и Португалии. Самостоятельно невозможно было бы обойти и увидеть столько красивых и интересных мест в городе за несколько часов! Мы очень довольны экскурсией!
21 февраля 2020
Огромное спасибо Юлии за знакомство с городом. Экскурсия исключительно насыщенная. Получили огромное удовольствие и от рассказа и от общения.
17 февраля 2020
В феврале приехали на один день в Порту. Юлия провела с нами более 5-ти часов, рассказывая о городе и достопримечательностях, время пролетело незаметно, несмотря на то, что с нами были дети (13 и 5 лет). Прекрасные впечатления о Порту! Юлия прекрасный гид и знает свое дело! По окончанию экскурсии подсказала нам, где недорого и вкусно поужинать! После экскурсии Юлия прислала описание нашего маршрута и тематический фильм на почту. И экскурсию и гида очень рекомендуем!
14 февраля 2020
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Юлии за ее великолепное знание Города и тщательно спланированный маршрут - мы увидели все достопримечательности, а еще узнали множество секретов Порту, которых нет в путеводителях. Время пролетело очень интересно, вкусно и крайне не заметно! Спасибо огромное!!!
11 февраля 2020
Alles OK
Роман
10 февраля 2020
Гидов на этом сайте много , но не все работают (мне кажется) так с душой как это делает Юлия . Если Вы хотите прочувствовать город , познакомиться с ним на "ты" , то выбор именно этой экскурсии сделает свое дело . Увлекательно , познавательно и очень подробно . После этой экскурсии я влюбился в город сразу. Много важных деталей от гида , в том числе нде и что купить и как не прогадать ))) это очень важно . А за рекомендации вкусных мест - отдельное спасибо . Юлия помогла даже с проблемой во время запеления . Так сказать "полное сопровождение" клиента , хотя нет - скорей по итогу дня мы стали уже друзьями . Запасайтесь удобной обувью , одевайтесь по погоде и вперед .
10 февраля 2020
Отличная экскурсия! Очень рекомендую всем интересующимся историей и жизнью Порто и Португалии! Спасибо Юлии огромное!
7 февраля 2020
Хочется выразить благодарность Юлии за экскурсию " Первое свидание с Порту". Прилетели в Порту накануне вечером, поэтому это действительно было как первое свидание с этим удивительным городом, в котором есть все и достопримечательности и вкусная еда и прекрасные люди. Юлия одна из них. Человек увлеченный своим делом, с большой любовью к городу и уважением к нам туристам. Все показала, рассказала, провела по историческим и гастрономическим местам. Про таких людей как Юлия, говорят - "человек на своём месте". С большим удовольствием, рекомендуем всем, совершить первое свидание с Порту с замечательной, увлечённой, и в каком то смысле, с самоотверженной Юлией. Светлана и Анна.
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