54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя гуляющим по узким улочкам Порту, где каждый поворот открывает что-то новое и удивительное.Экскурсия «Неподражаемый Порту» приглашает вас насладиться красочными фасадами Рибейры, почувствовать дух великих географических открытий на солнечной

набережной и открыть для себя мир портвейна, этого гордого напитка Португалии. Вас ждут не только знакомства с историческими и культурными символами города, но и уникальные впечатления от вкуса шоколада ручной работы и восхитительных видов с моста Луиша I. Посещение церкви Ду Карму с её знаменитыми азулежу, а также знакомство с историей португальской литературы и культуры через визит в один из самых красивых книжных магазинов в мире, добавят вашему путешествию особенную изюминку. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Порту, его историей, культурой и традициями, ведь каждый момент здесь наполнен уникальностью и колоритом

Описание экскурсии

Яркие фасады Рибейры

Петляя по средневековым улицам этого колоритного района, вы узнаете все самое интересное об истории Порту, о том, как образовывалась и развивалась Португалия, как жили и живут обычные португальцы. Еще я познакомлю вас с интересными фактами и легендами, скрытыми за городскими фасадами.

Солнечная набережная

Порту — город, где было положено начало эпохи Великих Географических открытий. Вы увидите памятник знаменитому мореплавателю, полюбуетесь на старые мосты и услышите о веселом празднике в честь самого почитаемого святого в Порту. Кроме того, мы зайдем в магазинчик одной португальской семейной компании, где вы попробуете вкуснейший шоколад ручной работы. И конечно, я расскажу вам об одном из главных символов Португалии — портвейне. Вы узнаете о его видах и сможете продегустировать этот напиток в винном магазине (я обязательно посоветую, какой портвейн выбрать).

Лучшие виды и азулежу

С одной из главных смотровых площадок города открывается вид на весь квартал Рибейра, на воды Дору, в которых отражается вся городская палитра цветов и на роскошный мост Луиша I. Насладившись панорамой, вы посетите церковь Ду Карму и узнаете об интересных религиозных традициях португальцев. Одна из стен церкви украшена знаменитыми изразцами азулежу. Об истории и их роли в искусстве я вам подробно расскажу на экскурсии.

Хогвартс и историческое кафе

В Порту находится один из самых красивых книжных магазинов в мире! Вы узнаете о том, как он обрел всемирную популярность благодаря книгам и фильмам о Гарри Поттере. Я подскажу лучшее время для его посещения, чтобы вы могли рассмотреть затейливые интерьеры без огромных толп. По пути мы заглянем в исторические кафе, и, конечно, не пройдем мимо одного из самых красивых вокзалов в мире, который украшен картинами из 20000 плиток азулежу.

Ажурный мост Луиша I

Прогулка по знаменитому мосту — это великолепный вид не только на Порту, но и на город-спутник Вила-Нова-ди-Гайя. Вы узнаете, какая португальская гордость там хранится и как мост связан с Эйфелевой башней.

Организационные детали