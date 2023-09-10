54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места
Представьте себя гуляющим по узким улочкам Порту, где каждый поворот открывает что-то новое и удивительное.
Экскурсия «Неподражаемый Порту» приглашает вас насладиться красочными фасадами Рибейры, почувствовать дух великих географических открытий на солнечной читать дальшеуменьшить
набережной и открыть для себя мир портвейна, этого гордого напитка Португалии. Вас ждут не только знакомства с историческими и культурными символами города, но и уникальные впечатления от вкуса шоколада ручной работы и восхитительных видов с моста Луиша I. Посещение церкви Ду Карму с её знаменитыми азулежу, а также знакомство с историей португальской литературы и культуры через визит в один из самых красивых книжных магазинов в мире, добавят вашему путешествию особенную изюминку.
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Порту, его историей, культурой и традициями, ведь каждый момент здесь наполнен уникальностью и колоритом
🏛️ Посещение исторических и культурных достопримечательностей
📚 Магазин, вдохновивший книги о Гарри Поттере
🎨 Азулежу - знаменитые португальские изразцы
🚶 Прогулка по средневековым улицам Рибейры
Что можно увидеть
Рибейра
Набережная
Мост Луиша I
Церковь Ду Карму
Книжный магазин
Историческое кафе
Вокзал с азулежу
Описание экскурсии
Яркие фасады Рибейры
Петляя по средневековым улицам этого колоритного района, вы узнаете все самое интересное об истории Порту, о том, как образовывалась и развивалась Португалия, как жили и живут обычные португальцы. Еще я познакомлю вас с интересными фактами и легендами, скрытыми за городскими фасадами.
Солнечная набережная
Порту — город, где было положено начало эпохи Великих Географических открытий. Вы увидите памятник знаменитому мореплавателю, полюбуетесь на старые мосты и услышите о веселом празднике в честь самого почитаемого святого в Порту. Кроме того, мы зайдем в магазинчик одной португальской семейной компании, где вы попробуете вкуснейший шоколад ручной работы. И конечно, я расскажу вам об одном из главных символов Португалии — портвейне. Вы узнаете о его видах и сможете продегустировать этот напиток в винном магазине (я обязательно посоветую, какой портвейн выбрать).
Лучшие виды и азулежу
С одной из главных смотровых площадок города открывается вид на весь квартал Рибейра, на воды Дору, в которых отражается вся городская палитра цветов и на роскошный мост Луиша I. Насладившись панорамой, вы посетите церковь Ду Карму и узнаете об интересных религиозных традициях португальцев. Одна из стен церкви украшена знаменитыми изразцами азулежу. Об истории и их роли в искусстве я вам подробно расскажу на экскурсии.
Хогвартс и историческое кафе
В Порту находится один из самых красивых книжных магазинов в мире! Вы узнаете о том, как он обрел всемирную популярность благодаря книгам и фильмам о Гарри Поттере. Я подскажу лучшее время для его посещения, чтобы вы могли рассмотреть затейливые интерьеры без огромных толп. По пути мы заглянем в исторические кафе, и, конечно, не пройдем мимо одного из самых красивых вокзалов в мире, который украшен картинами из 20000 плиток азулежу.
Ажурный мост Луиша I
Прогулка по знаменитому мосту — это великолепный вид не только на Порту, но и на город-спутник Вила-Нова-ди-Гайя. Вы узнаете, какая португальская гордость там хранится и как мост связан с Эйфелевой башней.
Организационные детали
Экскурсию можно начать до 10:00 или после 15:00
Место встречи по договорённости
Питание и дегустация не входят в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€25
Дети до 18 лет
€20
Дети до 12 лет
€10
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 610 туристов
Я — единственный гид в Португалии с дипломом Института портвейна. Организую экскурсии по городу и в винные регионы. Обожаю Порту с его неповторимой атмосферой и людьми. В Португалии открыла для читать дальшеуменьшить
себя мир вина. В феврале 2020 года с отличием сдала экзамен на квалификацию винного специалиста WSET2 в международной английской школе. В ноябре 2024 года подтвердила знания о портвейне в Институте вин Дору и Порту, сдала экзамен на 3 уровень. Выше только мастер портвейна, каких в мире 23 человека. Мои экскурсии ориентированы на путешественников, которые хотят увидеть больше, чем список стандартных достопримечательностей, а также попробовать Португалию на вкус. Если вы ещё и ценитель вина, то нам точно по пути!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Lenur
Прекрасная и душевная экскурсия от увлекательного гида! Замечательно провели несколько дней и с удовольствием рекомендую общество Дениса!
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В
Витта
Svetlana is very knowledgeable person who loves Porto and it reflects in her tours. She is very flexible in routes: we were offered different routes and had a chance to читать дальшеуменьшить
give our feedback on what type we would prefer. We contacted Svetlana prior even booking hotels in Porto, Svetlana provided her recommendations on the location, restaurants and things to do around Porto after the tour. We had a great time!
Светлана очень знающий человек, который любит Порту, и это отражается на ее турах. Она очень гибкая в выборе маршрутов: нам предлагали разные маршруты, и у нас была возможность высказать свое мнение о том, какой тип мы бы предпочли. Мы связались со Светланой еще до бронирования отелей в Порту, Светлана дала рекомендации относительно местоположения, ресторанов и развлечений в Порту после тура. Мы прекрасно провели время!
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А
Айгуль
Светлана прекрасный гид, мы провели с ней один день в красивейшем из городов Португалии Порту. Все прошло по заранее запланированному времени и маршруту, узнали много новых фактов и событий из читать дальшеуменьшить
истории Порту, жизни и быте современных португальцев, о старом районе Рибейра, посетили дегустацию портвейна, и конечно же, остались в полнейшем восторге от старинного книжного магазина Ливрерия Лерре. Бонусом был визит в магазинчик сувениров и товаров "made in Portugal". Кроме того, Светлана нам порекомендовала где можно вкусно и недорого пообедать и поужинать. Визит в Порту с гидом Светланой надолго останется в памяти приятными воспоминаниями.
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И
Ирина
В апреле 2018 года мы заказывали эту экскурсию у Светланы. 21 апреля я написала здесь отзыв о том, насколько нам всё понравилось. И вот спустя год, планируя поездку в Португалию, читать дальшеуменьшить
перед нами не стоял вопрос, какую экскурсию посетить. В этот раз мы приехали со своей семьёй и еще 4 друзьями - двумя семейными парами. Как и в прошлый раз, мы не ошиблись, заказав эту экскурсию. С удовольствием прошли со Светланой по уже знакомым местам, послушали её интересный рассказ, полюбовались прекрасным городом. И нам, и нашим друзьям всё очень понравилось. Очень рекомендую Светлану как хорошего гида и очень позитивного, обаятельного человека!
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Кристина
Все привет 👋 10 марта, благодаря гиду Светлане, мы погрузились в историю Порту и Португалии. Прогуливаясь по узким улочкам города перед нами оживали картинки из истрии и современные обычаи. Светлане читать дальшеуменьшить
удалось провести нас не только по страничкам истрии этого города, но и рассказать много информации которая нас интересовала и не только о Порту, но и о каждой точки нашего путешествия по сказочной Португалии. Светлана была на связи все наше путешествие и всегда отвечала на все наши вопросы. Её советы оказались очень ценными. Спасибо большое с Вашими советами и информацией наш отдых был ещё более качественный. Рекомендую Светлану как великолепного проводника в мир Португалии.
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Т
Татьяна
У нас остались исключительно приятные впечатления от пешеходной экскурсии по Порту и от Светланы. Экскурсия очень живая, совмещает в себе и исторические события в нескучном виде, и современную жизнь Португалии, читать дальшеуменьшить
обычаи, быт, вкусы, ментальность местных жителей. За время экскурсии удалось посетить множество знаковых мест, обзорных площадок, исторических памятников, успеть продегустировать портвейн, зайти в семейный магазин шоколада, посетить магазин олдскульных португальских продуктов (в нем тоже бла миниэкскурсия!), а также наметить точки для самостоятельного посещения. Также большое спасибо Светлане за обратную связь и рекомендации по любым запросам!