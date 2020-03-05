54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по живописной Рибейре и посмотреть на город с лучших смотровых площадок

Светлана
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Светлана – ваш гид
Красные черепичные крыши, разноцветные домики, знаменитое азулежу и свежий атлантический воздух – вас ждет неторопливая прогулка по атмосферному Порту.

Вы пройдетесь по узким улочкам яркого квартала, подниметесь на лучшие обзорные площадки и насладитесь согревающим портвейном с видом на реку Дору.
От 78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии54 отзыва
4.8
Неподражаемый Порту
Неподражаемый Порту

Что вас ожидает

Яркие фасады Рибейры
Петляя по средневековым улицам этого колоритного района, вы узнаете все самое интересное об истории Порту, о том, как образовывалась и развивалась Португалия, как жили и живут обычные португальцы. Еще я познакомлю вас с интересными фактами и легендами, скрытыми за городскими фасадами.

Солнечная набережная
Порту — город, где было положено начало эпохи Великих Географических открытий. Вы увидите памятник знаменитому мореплавателю, полюбуетесь на старые мосты и услышите о веселом празднике в честь самого почитаемого святого в Порту. Кроме того, мы зайдем в магазинчик одной португальской семейной компании, где вы попробуете вкуснейший шоколад ручной работы. И конечно, я расскажу вам об одном из главных символов Португалии — портвейне. Вы узнаете о его видах и сможете продегустировать этот напиток в винном магазине (я обязательно посоветую, какой портвейн выбрать).

Лучшие виды и азулежу
С одной из главных смотровых площадок города открывается вид на весь квартал Рибейра, на воды Дору, в которых отражается вся городская палитра цветов и на роскошный мост Луиша I. Насладившись панорамой, вы посетите церковь Ду Карму и узнаете об интересных религиозных традициях португальцев. Одна из стен церкви украшена знаменитыми изразцами азулежу. Об истории и их роли в искусстве я вам подробно расскажу на экскурсии.

Хогвартс и историческое кафе
В Порту находится один из самых красивых книжных магазинов в мире! Вы узнаете о том, как он обрел всемирную популярность благодаря книгам и фильмам о Гарри Поттере. Я подскажу лучшее время для его посещения, чтобы вы могли рассмотреть затейливые интерьеры без огромных толп. По пути мы заглянем в исторические кафе, и, конечно, не пройдем мимо одного из самых красивых вокзалов в мире, который украшен картинами из 20000 плиток азулежу.

Ажурный мост Луиша I
Прогулка по знаменитому мосту — это великолепный вид не только на Порту, но и на город-спутник Вила-Нова-ди-Гайя. Вы узнаете, какая португальская гордость там хранится и как мост связан с Эйфелевой башней.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать до 10:00 или после 15:00
  • Место встречи по договорённости
  • Питание и дегустация не входят в стоимость экскурсии
Неподражаемый Порту
Неподражаемый Порту
Неподражаемый Порту
Неподражаемый Порту
Неподражаемый Порту
Неподражаемый Порту
Неподражаемый Порту
Неподражаемый Порту
Неподражаемый Порту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Привет! Меня зовут Светлана, я гид в Порту и на севере Португалии. Обожаю Порту, рада, что выбрала для жизни именно этот город с его неповторимой атмосферой и людьми. В Португалии я открыла для себя мир вина, в который погружаюсь на регулярных мастер-классах и фестивалях. Мои экскурсии ориентированы на самостоятельных путешественников, которые хотят увидеть больше, чем список стандартных достопримечательностей, а также хотят понять и попробовать Португалию на вкус. Если вы еще и ценитель вина, то нам точно по пути!
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Женя, команда TRIPSTER, добрый день.
Вы просили дать отзыв по экскурсии "Неподражаемый Порту".
Мы с женой самостоятельные путешественники и всегда заранее готовимся к путешествиям и экскурсиям, читая литературу и получая информацию из интернета. В Португалии были много раз. Эта страна удивляет своим колоритом, атмосферой, неординарностью. Город Порту очень необычен и интересен. Здесь мы уже были, но очень мало времени. Хотелось узнать и увидеть больше, поэтому заказали экскурсию. Экскурсия дала слишком мало информации, эмоций и впечатлений. Ожидали большего. Гиду необходимо глубже изучать тему и тщательно готовиться к проведению экскурсии. Очень важно правильно излагать и преподнести материал. Просьба к команде TRIPSTER внимательно относиться к профессиональной подготовке сотрудников.
9 января 2020
Хороший гид и экскурсия. Мы были с маленьким ребенком и коляской, Светлана подстраивалась под наш тем и ограничения. Рассказала много и про старую историю Порту, и про современное состояние, помогла выбрать портвейн и посоветовала несколько ресторанов (все оказались хороши).
8 января 2020
Привет всем!
Только вернулись из поездки по чудесной Португалии!
Город Порто мы узнали благодаря Светлане: повезло с погодой, солнечным днем почти 3,5 часа мы гуляли по крутым улицам каменного Порто, узнавали множество тайн города, смотрели на красоты!
Очень понравился маршрут, рассказы, советы и рекомендации Светланы!
Всем рекомендуем обращаться именной к ней, если решите вдруг посетить гордый и красивый Порто!!!
Вика и Дима
6 января 2020
Прекрасная ознакомительная экскурсия по Порту. Светлана олично спланировала маршрут. Несмотря на то, что среди нас были пожилые участники, все прекрасно справились. При том, какой Порту холмистый, это немоловажно.
Светлана с удовольсвием и подробно отвечала на все наши вопросы.
Хочется еще раз поблагодарить Светлану и пожелать ей дальнейших успехов!
23 ноября 2019
Экскурсия была великолепна! Маршрут составлен так чтобы было удобно проходить все горки Порту) мало того Светлана прекрасный рассказчик, и удивительно приятный собеседник. Помогла нам с выбором портвейна, рассказав про сорта и виды кроме того что рассказала об истории города
Очень довольны)
7 октября 2019
Экскурсия хорошая, но маршрут немного смущает
Зато увидели много интересных мест
29 сентября 2019
Трехчасовая прогулка пролетела незаметно и была очень увлекательной. Мы получили интересную информацию не только о Порту, но и обо всех сферах жизни в Португалии. Светлана очень приятный и квалифицированный специалист своего дела. Спасибо большое за проведенную экскурсию и за данные рекомендации .
16 сентября 2019
Все просто супер! Отличная экскурсия и замечательная Светлана!
19 августа 2019
Удачная экскурсия, чтобы познакомиться с чудесным городом. Не успели устать. Информативно и конструктивно, чтобы спокойно гулять и найти самые важные места в центре. Светлана поделилась с нами личным опытом и знаниями о ресторанах, винах и о том, куда ещё можно съездить и что посмотреть недалеко от Порту.
16 августа 2019
Профессиональный, современный гид, знающий в городе самые «вкусные» места! Рекомендую!
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