Индивидуальная
до 4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Индивидуальная прогулка по Порту и Вила Нова де Гайя: от площади Свободы до погребов портвейна, с историей и живописными видами
Начало: У Фонтана со львами
Завтра в 10:00
24 янв в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Авейру - португальская Венеция
Откройте для себя живописные каналы Порту на традиционной лодке молисейру. Полюбуйтесь ар-нуво и узнайте секреты азулежу в комфорте Tesla Y
Завтра в 08:00
24 янв в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту на Tesla: автомобильно-пешеходная экскурсия
Открыть город в его многообразии - от старинных улиц и легендарных церквей до ветра Атлантики
Завтра в 09:00
24 янв в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭдгар9 января 2026Очень советую брать устричную ферму, это было очень интересно и весело. Первый раз такой опыт получил
- ИИгорь14 ноября 2025Екатерина прекрасный гид. Самые лучшие рекомендации!
- ООксана6 ноября 2025Мы в восторге от экскурсии! У Катерины хорошо поставленная речь, хорошее знание предмета. Очень приятный в общении человек, любящий свое дело. Рекомендуем!
- ААлла27 октября 2025Незабываемая поездка в Авейру. Грамотно спланирован маршрут. Анастасия замечательный гид!
- ППолина24 октября 2025Прекрасная экскурсия с Екатериной ♥️ Легко, приятно и очень интересно. Моя 13 летняя дочь была в восторге! Спасибо большое, хочется вернуться еще раз.
- ЕЕкатерина23 октября 2025С удовольствием погуляли по Порту. Город очаровал, Екатерина отличный экскурсовод и приятный собеседник.
- ИИрина19 октября 2025Отличная экскурсия, все понятно, интересно, даже не заметили, как прошли весь городок. Ещё и попробовали портвейн и пирожки из трески.
- ННазиля10 октября 2025Вместе с Анастасией за 2 дня для себя открыли северный регион Португалии! Наш гид - прекрасный рассказчик, великолепный организатор и
- ААлексей7 октября 2025Великолепная экскурсия, отличный маршрут. Екатерина знающий гид и очень интересный собеседник. Три часа пролетели как мгновение. Узнали много нового о городе и получили рекомендации для дальнейшего знакомства с Порту. Большое спасибо Екатерина!
- GGulzaada6 октября 2025Мы ездили в Порту и сразу нас встретила Екатерина!
Нам понравилось все, столько нового и интересного узнали. Прогулка заняла около трех часов, но мы не устали, весь маршрут был очень удобным ❤️
Спасибо большое Екатерине и вашей!
Рекомендую ❤️
