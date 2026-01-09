Э Эдгар Авейру - португальская Венеция Очень советую брать устричную ферму, это было очень интересно и весело. Первый раз такой опыт получил

И Игорь Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Екатерина прекрасный гид. Самые лучшие рекомендации!

О Оксана Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Мы в восторге от экскурсии! У Катерины хорошо поставленная речь, хорошее знание предмета. Очень приятный в общении человек, любящий свое дело. Рекомендуем!

А Алла Авейру - португальская Венеция Незабываемая поездка в Авейру. Грамотно спланирован маршрут. Анастасия замечательный гид!

П Полина Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Прекрасная экскурсия с Екатериной ♥️ Легко, приятно и очень интересно. Моя 13 летняя дочь была в восторге! Спасибо большое, хочется вернуться еще раз.

Е Екатерина Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя С удовольствием погуляли по Порту. Город очаровал, Екатерина отличный экскурсовод и приятный собеседник.

И Ирина Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя читать дальше Получили кучу рекомендаций по местам посещения и ресторанам. Катюша очень классная, рассказ льется, как ручеек, ещё и фотографирует) Берите, не пожалеете! Отличная экскурсия, все понятно, интересно, даже не заметили, как прошли весь городок. Ещё и попробовали портвейн и пирожки из трески.

Н Назиля Авейру - португальская Венеция читать дальше просто потрясающе интересный человек. Кошта Нова с полосатыми домиками, Авейру со своими каналами, Кинта Авеледа, Порту и Гимарайш. Природа, океан, средневековые улочки и азулежу. Большое спасибо за такое послевкусие!! Вместе с Анастасией за 2 дня для себя открыли северный регион Португалии! Наш гид - прекрасный рассказчик, великолепный организатор и

А Алексей Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Великолепная экскурсия, отличный маршрут. Екатерина знающий гид и очень интересный собеседник. Три часа пролетели как мгновение. Узнали много нового о городе и получили рекомендации для дальнейшего знакомства с Порту. Большое спасибо Екатерина!