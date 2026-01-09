Мои заказы

Развлечения в Порту

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Порту на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пешая
3 часа
234 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Индивидуальная прогулка по Порту и Вила Нова де Гайя: от площади Свободы до погребов портвейна, с историей и живописными видами
Начало: У Фонтана со львами
Завтра в 10:00
24 янв в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Авейру - португальская Венеция
На машине
8 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Авейру - португальская Венеция
Откройте для себя живописные каналы Порту на традиционной лодке молисейру. Полюбуйтесь ар-нуво и узнайте секреты азулежу в комфорте Tesla Y
Завтра в 08:00
24 янв в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Порту на Tesla: автомобильно-пешеходная экскурсия
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту на Tesla: автомобильно-пешеходная экскурсия
Открыть город в его многообразии - от старинных улиц и легендарных церквей до ветра Атлантики
Завтра в 09:00
24 янв в 09:00
€320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эдгар
    9 января 2026
    Авейру - португальская Венеция
    Очень советую брать устричную ферму, это было очень интересно и весело. Первый раз такой опыт получил
  • И
    Игорь
    14 ноября 2025
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Екатерина прекрасный гид. Самые лучшие рекомендации!
  • О
    Оксана
    6 ноября 2025
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Мы в восторге от экскурсии! У Катерины хорошо поставленная речь, хорошее знание предмета. Очень приятный в общении человек, любящий свое дело. Рекомендуем!
  • А
    Алла
    27 октября 2025
    Авейру - португальская Венеция
    Незабываемая поездка в Авейру. Грамотно спланирован маршрут. Анастасия замечательный гид!
  • П
    Полина
    24 октября 2025
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Прекрасная экскурсия с Екатериной ♥️ Легко, приятно и очень интересно. Моя 13 летняя дочь была в восторге! Спасибо большое, хочется вернуться еще раз.
  • Е
    Екатерина
    23 октября 2025
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    С удовольствием погуляли по Порту. Город очаровал, Екатерина отличный экскурсовод и приятный собеседник.
  • И
    Ирина
    19 октября 2025
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Отличная экскурсия, все понятно, интересно, даже не заметили, как прошли весь городок. Ещё и попробовали портвейн и пирожки из трески.
    читать дальше

    Получили кучу рекомендаций по местам посещения и ресторанам. Катюша очень классная, рассказ льется, как ручеек, ещё и фотографирует) Берите, не пожалеете!

  • Н
    Назиля
    10 октября 2025
    Авейру - португальская Венеция
    Вместе с Анастасией за 2 дня для себя открыли северный регион Португалии! Наш гид - прекрасный рассказчик, великолепный организатор и
    читать дальше

    просто потрясающе интересный человек. Кошта Нова с полосатыми домиками, Авейру со своими каналами, Кинта Авеледа, Порту и Гимарайш. Природа, океан, средневековые улочки и азулежу. Большое спасибо за такое послевкусие!!

  • А
    Алексей
    7 октября 2025
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Великолепная экскурсия, отличный маршрут. Екатерина знающий гид и очень интересный собеседник. Три часа пролетели как мгновение. Узнали много нового о городе и получили рекомендации для дальнейшего знакомства с Порту. Большое спасибо Екатерина!
  • G
    Gulzaada
    6 октября 2025
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Мы ездили в Порту и сразу нас встретила Екатерина!
    Нам понравилось все, столько нового и интересного узнали. Прогулка заняла около трех часов, но мы не устали, весь маршрут был очень удобным ❤️
    Спасибо большое Екатерине и вашей!
    Рекомендую ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя;
  2. Авейру - португальская Венеция;
  3. Порту на Tesla: автомобильно-пешеходная экскурсия.
Какие места ещё посмотреть в Порту
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Кафедральный собор.
Сколько стоит экскурсия по Порту в январе 2026
Сейчас в Порту в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 340. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 240 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март