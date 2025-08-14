Путешествие по долине Дору с дегустацией портвейна и прогулками по живописным городкам. Насладитесь красотой природы и историей региона
Вас ждёт незабываемый день в долине реки Дору, где вы сможете продегустировать знаменитый портвейн, узнать его историю и посетить старинные винодельни. Прогулка по городкам Пиняу и Амаранте откроет вам очарование читать дальше
португальской архитектуры и культуры. Уникальная возможность прокатиться на кораблике по реке и насладиться видами на живописные берега.
Это путешествие подарит вам не только вкусовые, но и визуальные впечатления, которые останутся в памяти надолго
6 причин купить эту экскурсию
🍷 Дегустация портвейна на старинной винодельне
🚗 Удобное путешествие на автомобиле
🏞 Живописные виды долины Дору
🚢 Прогулка на корабле по реке
🏘 Посещение городков Пиняу и Амаранте
📚 Узнайте историю портвейна
Что можно увидеть
Железнодорожная станция Пиняу
Винодельня в долине Дору
Рукотворная плотина
Описание экскурсии
Поедем по долине реки Дору на машине. По пути вы услышите историю портвейна и байки про него.
Прогуляемся по сердцу региона — городку Пиняу. Заглянем на железнодорожную станцию с панно азулежу, прокатимся на кораблике по Дору и пообедаем в атмосферном ресторанчике.
Продегустируем портвейн на одной из старинных кинт.
Отправимся на винодельню, которая одной из первых начала делать портвейн. Походим между дубовых бочек в 3 человеческих роста и обсудим нюансы производства.
Посмотрим на рукотворную плотину (делали не бобры!), которая исключила из производства портвейна смертельный риск.
Закончим в городе Амаранте, где погуляем среди красоты. И, если будет желание, искупаемся в реке.
Во время экскурсии:
Вы узнаете о способах производства и сортах портвейна
Поймёте, почему не бывает 12-летнего, 15-летнего или 27-летнего портвейна. Это неспроста!
Услышите love-story самой известной женщины в мире портвейна — донны Феррейры
Все эти рассказы будут пронизаны историей и вкусами прекрасной Португалии
Тайминг:
9:00–10:15 — старт из Порту 10:15–11:00 — остановка в городе Пезу-да-Регуа 11:00–11:20 — осмотр исторического ж/д вокзала в городе Пиняу 11:20–12:00 — прогулка по городу Пиняу 12:00–12:45 — обед в ресторане традиционной португальской кухни 13:00–14:00 — прогулка на корабле по реке Дору 14:00–14:30 — дегустация портвейна 15:00–15:40 — прибытие на кинту старейшего портвейного дома Португалии. Осмотр погребов, посещение магазина, дегустация (по желанию) 16:40–18:00 — прогулка по городу Амаранте, посещение речного пляжа (по желанию) 18:00–19:00 — возвращение в Порту
Организационные детали
Мы заберём вас из отеля в Порту и поедем в путешествие на Peugeot 207 с кондиционером и питьевой водой на борту
Если вы планируете купаться — возьмите с собой купальные принадлежности
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Обед в уютном ресторане традиционной португальской кухни в городе Пиняу — в среднем €25 за чел.
Один или два лёгких перекуса в течение дня (кофе и десерт / бутерброд с бокалом вина) — каждый €10–12 за чел.
Дегустация портвейна в зале винодельческой кинты — от €15 до €30 за чел.
Прогулка на корабле по реке Дору от причала в городе Пиняу (1 час) — €20 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Порту
Провели экскурсии для 230 туристов
Журналист по образованию, крайне любопытный человек по призванию. История мне интересна с точки зрения того, как её воспринимали люди, жившие в ту эпоху. Понятие нормы менялось век от века, от общества к обществу, и примерять сейчас свою цивилизационную мерку на события прошлого — значит не понять главного. Своими открытиями я и мои коллеги-гиды с удовольствием делимся с путешественниками.
Отзывы и рейтинг
Елена
14 авг 2025
Прекрасная экскурсия для тех кто любит природу, красивые виды и интересуется вином😁 Виды долины реки Доуру захватывают дух, очень интересен к посещению музей виноделия, ну и конечно очень вкусные дегустации портвейна и вина 🍷 Алексей прекрасный гид, внимательный к своим туристам, знающий, легкий и позитивный в общении. Рекомендую с удовольствием его компанию для данного путешествия 😁
N
Natalia
3 авг 2025
Гид Алексей очень интересный коммуникабельный позитивный, получили кучу впечатлений, открыли для себя много новых вещей, мест, вкусов, знаний, вообщем хоть и недешево, но того стоит! Сами бы мы точно все это не охватили.