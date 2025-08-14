Вас ждёт незабываемый день в долине реки Дору, где вы сможете продегустировать знаменитый портвейн, узнать его историю и посетить старинные винодельни. Прогулка по городкам Пиняу и Амаранте откроет вам очарование

португальской архитектуры и культуры. Уникальная возможность прокатиться на кораблике по реке и насладиться видами на живописные берега. Это путешествие подарит вам не только вкусовые, но и визуальные впечатления, которые останутся в памяти надолго

Описание экскурсии

Поедем по долине реки Дору на машине. По пути вы услышите историю портвейна и байки про него.

Прогуляемся по сердцу региона — городку Пиняу. Заглянем на железнодорожную станцию с панно азулежу, прокатимся на кораблике по Дору и пообедаем в атмосферном ресторанчике.

Продегустируем портвейн на одной из старинных кинт.

Отправимся на винодельню, которая одной из первых начала делать портвейн. Походим между дубовых бочек в 3 человеческих роста и обсудим нюансы производства.

Посмотрим на рукотворную плотину (делали не бобры!), которая исключила из производства портвейна смертельный риск.

Закончим в городе Амаранте, где погуляем среди красоты. И, если будет желание, искупаемся в реке.

Во время экскурсии:

Вы узнаете о способах производства и сортах портвейна

Поймёте, почему не бывает 12-летнего, 15-летнего или 27-летнего портвейна. Это неспроста!

Услышите love-story самой известной женщины в мире портвейна — донны Феррейры

Все эти рассказы будут пронизаны историей и вкусами прекрасной Португалии

Тайминг:

9:00–10:15 — старт из Порту

10:15–11:00 — остановка в городе Пезу-да-Регуа

11:00–11:20 — осмотр исторического ж/д вокзала в городе Пиняу

11:20–12:00 — прогулка по городу Пиняу

12:00–12:45 — обед в ресторане традиционной португальской кухни

13:00–14:00 — прогулка на корабле по реке Дору

14:00–14:30 — дегустация портвейна

15:00–15:40 — прибытие на кинту старейшего портвейного дома Португалии. Осмотр погребов, посещение магазина, дегустация (по желанию)

16:40–18:00 — прогулка по городу Амаранте, посещение речного пляжа (по желанию)

18:00–19:00 — возвращение в Порту

Организационные детали

Мы заберём вас из отеля в Порту и поедем в путешествие на Peugeot 207 с кондиционером и питьевой водой на борту

Если вы планируете купаться — возьмите с собой купальные принадлежности

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: