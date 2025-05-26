Мои заказы

Комфортный Порту

Индивидуальная экскурсия по Порту раскроет секреты города. Увидите знаменитые места и узнаете, как местные жители наслаждаются жизнью
Экскурсия «Комфортный Порту» предлагает уникальную возможность познакомиться с городом без усталости.

Участники увидят вокзал Сао-Бенто, прогуляются по улицам Санта-Катарина и Дас-Флорес, насладятся видом на мост Луиша I и узнают о мистических событиях, связанных с Порту. Гид поделится лайфхаками, где попробовать лучший портвейн и как сэкономить на вине. Идеальное начало - у метро Aliados, также возможна встреча у вашего отеля
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Увидеть мост Луиша I
  • 🏛 Посетить вокзал Сао-Бенто
  • 🍷 Узнать, где пить лучший портвейн
  • 🚶‍♀️ Прогуляться по улицам Санта-Катарина
  • 🎨 Полюбоваться современным искусством бесплатно
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Вокзал Сао-Бенто
  • Улица Санта-Катарина
  • Улица Дас-Флорес
  • Капелла дас Альмас
  • Квартал Рибейра
  • Мост Луиша I

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Вокзал Сао-Бенто и его секретные места
  • Очаровательные пешеходные улицы Санта-Катарина и Дас-Флорес
  • Капеллу дас Альмас
  • Колоритный квартал Рибейра
  • Мост Луиша I, построенный учениками Эйфеля
  • Главный фуникулёр исторического города

Вы узнаете:

  • Какие знаменитые на весь мир архитекторы связаны с Порту
  • Почему так много объектов города считаются мировым достоянием
  • Как неудобный ландшафт стал преимуществом для любопытных туристов
  • Какие мистические и невероятные происшествия случались в городе
  • Где выпить самый вкусный портвейн и как сэкономить на покупке вина
  • Где можно встретить живых павлинов
  • Как бесплатно полюбоваться современным искусством

Организационные детали

Идеальное место начала экскурсии — метро Aliados около городской ратуши, также я могу встретить вас около отеля или апартаментов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Порту
Здравствуйте! Меня зовут Денис, я всю жизнь работаю в туризме, потому что путешествия — это моя страсть. Последние несколько лет живу в Порту и влюблён в этот необычный город. С огромным удовольствием поделюсь своими знаниями и эмоциями о жизни в Португалии.
Г
Галина
26 мая 2025
Дорогие путешественники! Кто хочет интересного экскурсовода, с хорошим чувством юмора,, то только к Денису!!
Irina
Irina
28 апр 2025
Прекрасная экскурсия, не перегружена историческими фактами, именами и датами. В комфортном темпе. Мы прекрасно провели время в компании Дениса👍🏻
Владимир
Владимир
17 апр 2025
Лёгкая интересная экскурсия. Советую
А
Алина
8 мар 2025
Очень рекомендую гида Дениса! Доходчиво и не скучно!

