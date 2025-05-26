Денис — ваш гид в Порту

Здравствуйте! Меня зовут Денис, я всю жизнь работаю в туризме, потому что путешествия — это моя страсть. Последние несколько лет живу в Порту и влюблён в этот необычный город. С огромным удовольствием поделюсь своими знаниями и эмоциями о жизни в Португалии.