Индивидуальная
до 5 чел.
Гимарайнш и винодельня: исторический тур по Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
«В первой части путешествия мы отправимся в усадьбу 17 века с красивым садом, сказочными домиками и винодельней»
7 апр в 09:00
17 апр в 09:00
€215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
«Дегустации не включены в стоимость: первая винодельня — €30 с человека, вторая винодельня — €30 с человека»
4 апр в 09:30
5 апр в 09:30
от €500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бусаку - сокровище Северной Португалии
Отправиться из Порту на семейную винодельню и в резиденцию последних португальских королей
«Посещение винодельни с дегустацией вин»
€290 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 февраля 2025Юлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. Было очень приятно и хорошо. Очень понравилась винодельня, это словно сказочный мир! Как и парк на горе!
- ККарапет9 декабря 2024Если вы хотите полноценный винный тур, то вам его нужно провести с профессиональным сомелье. У меня было много винных туров в
- ЕЕлена25 августа 2024Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы тоже хотите в ней
- ДДмитрий28 июля 2024Отличная экскурсия, топ программа, замечательные вина и места. Василий супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Порту в апреле 2025
Сейчас в Порту в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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