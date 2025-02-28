Экскурсии на винодельни и виноградники в Порту

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельни» в Порту на русском языке, цены от €215. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гимарайнш и винодельня: исторический тур по Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
«В первой части путешествия мы отправимся в усадьбу 17 века с красивым садом, сказочными домиками и винодельней»
7 апр в 09:00
17 апр в 09:00
€215 за всё до 5 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
«Дегустации не включены в стоимость: первая винодельня — €30 с человека, вторая винодельня — €30 с человека»
4 апр в 09:30
5 апр в 09:30
от €500 за всё до 10 чел.
Бусаку - сокровище Северной Португалии
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бусаку - сокровище Северной Португалии
Отправиться из Порту на семейную винодельню и в резиденцию последних португальских королей
«Посещение винодельни с дегустацией вин»
€290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 февраля 2025
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Юлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. Было очень приятно и хорошо. Очень понравилась винодельня, это словно сказочный мир! Как и парк на горе!
    Юлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. БылоЮлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. БылоЮлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. БылоЮлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. Было
  • К
    Карапет
    9 декабря 2024
    По винодельням с почётным сомелье Португалии
    Если вы хотите полноценный винный тур, то вам его нужно провести с профессиональным сомелье. У меня было много винных туров в
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    разных странах и регионах, но такого многогранного, всеобъемлющего и познавательного ни разу. Если вам нужно насладиться, а не просто напиться, то вы нашли то что искали!

  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы тоже хотите в ней
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    разобраться, то экскурсия точно понравится) Юлия учла наши пожелания по маршруту и мы смогли познакомиться ещё и с Брагой. Жемчужиной экскурсии стали винодельня и сад, которому более 300 лет. Там мы заказали дегустацию 3х видов зеленого вина и сыров. Было супер 😁 Юлия с мужем - прекрасный тандем, мы даже не заметили, как пролетел день! Спасибо!)

    Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если выМы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если выМы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если выМы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если выМы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если выМы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если выМы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если выМы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если выМы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если выМы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы
  • Д
    Дмитрий
    28 июля 2024
    По винодельням с почётным сомелье Португалии
    Отличная экскурсия, топ программа, замечательные вина и места. Василий супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Винодельни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
  2. По винодельням с почётным сомелье Португалии
  3. Бусаку - сокровище Северной Португалии
Какие места ещё посмотреть в Порту
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Порту в апреле 2025
Сейчас в Порту в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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