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В гости к виноделам

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Порту
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ на винодельню.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €425 за экскурсию

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В гости к виноделам
В гости к виноделам

Что вы увидите

  • Авеледа
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ программе экскурсии 🧭 проходит посещение усадьбы «Авеледа», которая более 340 лет принадлежит семье Гуедеш, составляя ее гордость. Удивительно, что окружающий усадьбу парк 🌳 не теряет своего очарованья даже в ненастную погоду. Вековые сосны удерживают прохладу даже в летний зной, а пение беззаботных птиц – это чудесный подарок каждому романтику.
Во время экскурсии состоится дегустация вин и сыров. Дегустационный зал отличается особым стилем. Там же продаются вина, сыры и сувениры 🎁 экскурсия продолжается к городку Амаранти, в историческом центре которого располагается знаменитая церковь ⛪ Святого Гонсалуша. Он покровительствовал женихам и невестам.
Поездка продолжается к верховью реки Дору, где процветает виноделие. Местные жители благодарны маркизу Помбалу, который отвел этот регион для производства портвейна в середине XVIII века. Местность очень красивая, вызывает восхищение у иностранных туристов и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждую весну из местных винокурен молодые вина, приготовленные предыдущей осенью, отправляются в погреба Вила-Нова-де-Гайи. Винодельческие компании можно распознать издалека благодаря огромным фирменным знакам и заметным названиям.
Что входит
  • автомобиль
  • гид
  • дегустация
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
В гости к виноделам
В гости к виноделам
В гости к виноделам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Б.
Елена Б.
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