Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ программе экскурсии 🧭 проходит посещение усадьбы «Авеледа», которая более 340 лет принадлежит семье Гуедеш, составляя ее гордость. Удивительно, что окружающий усадьбу парк 🌳 не теряет своего очарованья даже в ненастную погоду. Вековые сосны удерживают прохладу даже в летний зной, а пение беззаботных птиц – это чудесный подарок каждому романтику.

Во время экскурсии состоится дегустация вин и сыров. Дегустационный зал отличается особым стилем. Там же продаются вина, сыры и сувениры 🎁 экскурсия продолжается к городку Амаранти, в историческом центре которого располагается знаменитая церковь ⛪ Святого Гонсалуша. Он покровительствовал женихам и невестам.

Поездка продолжается к верховью реки Дору, где процветает виноделие. Местные жители благодарны маркизу Помбалу, который отвел этот регион для производства портвейна в середине XVIII века. Местность очень красивая, вызывает восхищение у иностранных туристов и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждую весну из местных винокурен молодые вина, приготовленные предыдущей осенью, отправляются в погреба Вила-Нова-де-Гайи. Винодельческие компании можно распознать издалека благодаря огромным фирменным знакам и заметным названиям.