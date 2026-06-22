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Знакомство с винью верде: Кинта-да-Авеледа и Амаранте

Путешествие из Порту в край зелёных вин и легендарных кондитерских
За полдня вы посетите одну из самых красивых винодельческих усадеб региона — Quinta da Aveleda, познакомитесь с культурой зелёных вин, насладитесь кухней Северной Португалии и откроете для себя Амаранте — город легенд и сладких традиций.
5
2 отзыва
Знакомство с винью верде: Кинта-да-Авеледа и Амаранте
Знакомство с винью верде: Кинта-да-Авеледа и Амаранте
Знакомство с винью верде: Кинта-да-Авеледа и Амаранте

Описание экскурсии

Винодельческая усадьба Кинта-да-Авеледа

Quinta da Aveleda знаменита освежающими зелёными винами (винью верде) и великолепным ландшафтным парком, где свободно разгуливают павлины. Здесь, среди вековых эвкалиптов, тенистых магнолий и живописных прудов, царит атмосфера романтики и уюта.

Вы заглянете в исторический винный погреб, где под звуки классической музыки в дубовых бочках выдерживается ароматный бренди. И продегустируете фирменные вина усадьбы, которые раскроют перед вами свежесть и элегантность терруара.

Пообедаете в традиционном ресторане. Меню включает аутентичные блюда Северной Португалии, приготовленные из свежих местных продуктов, в сопровождении отборных вин.

Обзорная экскурсия по Амаранте

Мы посетим Амаранте — очаровательный город на берегу реки Тамега. Вы прогуляетесь по старинному центру с узкими улочками, увидите знаменитый мост Святого Гонсалу (São Gonçalo), сыгравший важную роль в португальской истории, и посетите церковь Св. Гонсалу, покровителя города.

Амаранте славится кондитерскими, поэтому мы сделаем остановку в кафе, где можно попробовать традиционные сладости, приготовленные по старинным рецептам.

Примерный тайминг

  • Дорога до винного хозяйства — 30 мин
  • Посещения винного хозяйства с дегустацией — 1,5 ч
  • Дорога до Амаранте — 30 мин
  • Обзорная прогулка по Амаранте — 1–1,5 часа
  • Обед (+дорога) — 1,5 ч
  • Возвращение в Порту — 1 ч

Тайминг может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

Едем на премиальном электрокаре KIA EV9. Есть детское кресло и бустер.

Дополнительные расходы

  • Посещение винодельни + дегустация: обычно включает 3 бокала зеленого вина, цена — от €25 за чел.
  • Дегустации премиальных вин более дорогие — варианты и стоимость уточняйте в переписке
  • Обед — от €30 за чел.

Обратите внимание

  • Экскурсия предусматривает внесение предоплаты за посещение винодельни сразу после бронирования заказа
  • Предложу вам несколько удобных вариантов для предоплаты: перевод на европейский счёт по реквизитам; оплата европейской банковской картой через интернет-эквайринг или перевод в рублях по номеру телефона через СБП

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 35 туристов
С радостью познакомлю вас с севером Португалии. Я имею высшее образование в сфере туризма и являюсь сертифицированным сомелье (WSET 3). С удовольствием расскажу вам о богатой истории страны, а также
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познакомлю с удивительным миром португальских вин. Для своих туров я отбираю только лучшие винодельни и рестораны, самые живописные смотровые площадки и аутентичные города без толп приезжих. Личное знакомство со многими виноделами региона откроют для вас возможности, недоступные для самостоятельных путешественников. Моя цель — сделать ваше путешествие незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Кирилл провёл отличную экскурсию! Отмечу просто академические знания о культуре и истории Португалии.
Винодельня замечательное место, хотя в основном это сад, но он стоит его посещения без вопросов-удивительное место. Обед также был отличным, в очень интересном месте.
Дорога и экскурсия были лёгкими и комфортными, без сложностей для ребёнка и пожилого человека.
Крайне рекомендую.
Кирилл провёл отличную экскурсию! Отмечу просто академические знания о культуре и истории Португалии.
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С
Отлично провели время. Места очень живописные и городок и винодельня. Кириллу спасибо за экскурсию и про природу и про культуру и про вино, все интересно и содержательно.
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