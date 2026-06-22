За полдня вы посетите одну из самых красивых винодельческих усадеб региона — Quinta da Aveleda, познакомитесь с культурой зелёных вин, насладитесь кухней Северной Португалии и откроете для себя Амаранте — город легенд и сладких традиций.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €280 за экскурсию

Ваш гид в Порту

Описание экскурсии

Винодельческая усадьба Кинта-да-Авеледа

Quinta da Aveleda знаменита освежающими зелёными винами (винью верде) и великолепным ландшафтным парком, где свободно разгуливают павлины. Здесь, среди вековых эвкалиптов, тенистых магнолий и живописных прудов, царит атмосфера романтики и уюта.

Вы заглянете в исторический винный погреб, где под звуки классической музыки в дубовых бочках выдерживается ароматный бренди. И продегустируете фирменные вина усадьбы, которые раскроют перед вами свежесть и элегантность терруара.

Пообедаете в традиционном ресторане. Меню включает аутентичные блюда Северной Португалии, приготовленные из свежих местных продуктов, в сопровождении отборных вин.

Обзорная экскурсия по Амаранте

Мы посетим Амаранте — очаровательный город на берегу реки Тамега. Вы прогуляетесь по старинному центру с узкими улочками, увидите знаменитый мост Святого Гонсалу (São Gonçalo), сыгравший важную роль в португальской истории, и посетите церковь Св. Гонсалу, покровителя города.

Амаранте славится кондитерскими, поэтому мы сделаем остановку в кафе, где можно попробовать традиционные сладости, приготовленные по старинным рецептам.

Примерный тайминг

Дорога до винного хозяйства — 30 мин

Посещения винного хозяйства с дегустацией — 1,5 ч

Дорога до Амаранте — 30 мин

Обзорная прогулка по Амаранте — 1–1,5 часа

Обед (+дорога) — 1,5 ч

Возвращение в Порту — 1 ч

Тайминг может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

Едем на премиальном электрокаре KIA EV9. Есть детское кресло и бустер.

Дополнительные расходы

Посещение винодельни + дегустация: обычно включает 3 бокала зеленого вина, цена — от €25 за чел.

Дегустации премиальных вин более дорогие — варианты и стоимость уточняйте в переписке

Обед — от €30 за чел.

Обратите внимание