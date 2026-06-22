Знакомство с винью верде: Кинта-да-Авеледа и Амаранте
Путешествие из Порту в край зелёных вин и легендарных кондитерских
За полдня вы посетите одну из самых красивых винодельческих усадеб региона — Quinta da Aveleda, познакомитесь с культурой зелёных вин, насладитесь кухней Северной Португалии и откроете для себя Амаранте — город легенд и сладких традиций.
Quinta da Aveleda знаменита освежающими зелёными винами (винью верде) и великолепным ландшафтным парком, где свободно разгуливают павлины. Здесь, среди вековых эвкалиптов, тенистых магнолий и живописных прудов, царит атмосфера романтики и уюта.
Вы заглянете в исторический винный погреб, где под звуки классической музыки в дубовых бочках выдерживается ароматный бренди. И продегустируете фирменные вина усадьбы, которые раскроют перед вами свежесть и элегантность терруара.
Пообедаете в традиционном ресторане. Меню включает аутентичные блюда Северной Португалии, приготовленные из свежих местных продуктов, в сопровождении отборных вин.
Обзорная экскурсия по Амаранте
Мы посетим Амаранте — очаровательный город на берегу реки Тамега. Вы прогуляетесь по старинному центру с узкими улочками, увидите знаменитый мост Святого Гонсалу (São Gonçalo), сыгравший важную роль в португальской истории, и посетите церковь Св. Гонсалу, покровителя города.
Амаранте славится кондитерскими, поэтому мы сделаем остановку в кафе, где можно попробовать традиционные сладости, приготовленные по старинным рецептам.
Примерный тайминг
Дорога до винного хозяйства — 30 мин
Посещения винного хозяйства с дегустацией — 1,5 ч
Дорога до Амаранте — 30 мин
Обзорная прогулка по Амаранте — 1–1,5 часа
Обед (+дорога) — 1,5 ч
Возвращение в Порту — 1 ч
Тайминг может корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
Едем на премиальном электрокаре KIA EV9. Есть детское кресло и бустер.
Дополнительные расходы
Посещение винодельни + дегустация: обычно включает 3 бокала зеленого вина, цена — от €25 за чел.
Дегустации премиальных вин более дорогие — варианты и стоимость уточняйте в переписке
Обед — от €30 за чел.
Обратите внимание
Экскурсия предусматривает внесение предоплаты за посещение винодельни сразу после бронирования заказа
Предложу вам несколько удобных вариантов для предоплаты: перевод на европейский счёт по реквизитам; оплата европейской банковской картой через интернет-эквайринг или перевод в рублях по номеру телефона через СБП
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 35 туристов
С радостью познакомлю вас с севером Португалии. Я имею высшее образование в сфере туризма и являюсь сертифицированным сомелье (WSET 3). С удовольствием расскажу вам о богатой истории страны, а также читать дальшеуменьшить
познакомлю с удивительным миром португальских вин. Для своих туров я отбираю только лучшие винодельни и рестораны, самые живописные смотровые площадки и аутентичные города без толп приезжих. Личное знакомство со многими виноделами региона откроют для вас возможности, недоступные для самостоятельных путешественников. Моя цель — сделать ваше путешествие незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Кирилл провёл отличную экскурсию! Отмечу просто академические знания о культуре и истории Португалии. Винодельня замечательное место, хотя в основном это сад, но он стоит его посещения без вопросов-удивительное место. Обед также был отличным, в очень интересном месте. Дорога и экскурсия были лёгкими и комфортными, без сложностей для ребёнка и пожилого человека. Крайне рекомендую.
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С
Сергей
Отлично провели время. Места очень живописные и городок и винодельня. Кириллу спасибо за экскурсию и про природу и про культуру и про вино, все интересно и содержательно.
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